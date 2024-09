H Κέιτ Γουίνσλετ, η Χάλι Μπέρι και η «Πλεξούδα» από αύριο στους κινηματογράφους

Διψήφιος ο αριθμός των νέων ταινιών αυτή την εβδομάδα, εύλογα αναρωτιέσαι πόσες από αυτές θα δει σε αίθουσα ο μέσος σινεφίλ.

Καλύτερη όλων μάλλον είναι το Lee, ένα pet project της Κέιτ Γουίνσλετ με την ίδια στον ρόλο της φωτογράφου Λι Μίλερ και έναν γαλαξία καλών ηθοποιών να την σιγοντάρει. Ενήλικο σινεμά μεγάλου κοινού, με μερικούς άσους στο μανίκι του.

Δυο ταινίες τρόμου κι ένα ελληνικό θρίλερ διεκδικούν τη θετική ψήφο των θαμώνων των multiplex. Το Speak no Evil είναι το αμερικανικό ριμέικ της ομώνυμης σκανδιναβικής ταινίας, που έχει τους οπαδούς της -σε καμία περίπτωση δεν ανήκουμε σ’ αυτούς. Το Never let Go του Αλεξάντερ Αζά (Haute Tension, Crawl, Oxygen) εγκλωβίζει μια τριμελή οικογένεια στο δάσος, αντιμέτωπη με το απόλυτο Κακό. Το Buzzheart του Ντένη Ηλιάδη σηματοδοτεί μια θριλερική, ελληνόφωνη απόπειρα με ένα τραγικό μυστικό στον πυρήνα της.

H Πλεξούδα διαβάστηκε όσο λίγα βιβλία το περασμένο καλοκαίρι και τώρα έρχεται για να προσελκύσει το αναγνωστικό κοινό και στο σινεμά, διασκευασμένη από την ίδια τη συγγραφέα της. Οι φαν του σκανδιναβικού χιούμορ έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στο σουηδικό Hypnosen και στο νορβηγικό Sex. Αν σας αρέσουν τα heist movies, κυκλοφορεί το Scorched Earth. Για τους φίλους του σινεμά τεκμηρίωσης, υπάρχουν και οι Αζήτητοι, το ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου (Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις Ντομάτες) που φέρνει στο φως μια απίστευτη ιστορία από το νοσοκομείο Σωτηρία. Τέλος, επιστρέφει και ο γοητευτικός φιλμικός γρίφος του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ Abre los Ojos, ένα από τα πολλά κρυμμένα διαμαντάκια της δεκαετίας των ‘90s.