GRAIL AWARDS 2025:Βραβεία και 29 Έπαινοι στη 2η διοργάνωση των Ελληνικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής, Εσωτερικών Χώρων και Φωτισμού

Η δεύτερη διοργάνωση των GRAIL AWARDS ολοκληρώθηκε, τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025 , στην τελετή απονομής των βραβείων στο κατάμεστο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών.

Ο θεσμός των Βραβείων Αρχιτεκτονικής, Εσωτερικών Χώρων και Φωτισμού GRAIL, σε παραγωγή Βασίλη Μπαρτζώκα και Δημήτρη Φακίνου, ένωσε την εγχώρια δημιουργική σκηνή, στοχεύοντας σταθερά και σθεναρά, στην εξωστρέφεια της ελληνικής αρχιτεκτονικής εντός και εκτός συνόρων.

Στην φετινή διοργάνωση των βραβείων GRAIL συστάθηκαν 2 ξεχωριστές κριτικές επιτροπές για κάθε ενότητα ενδιαφέροντος. Η κριτική επιτροπή της ενότητας Αρχιτεκτονική αποτελείτο από τους Χρίστο Πασά, Jette Cathrin Hopp, Ελένη Τσιγαρίδα, Julian Lipscombe και Διονύση Σοτοβίκη ενώ η κριτική επιτροπή της ενότητας Εσωτερικοί Χώροι & Φωτισμός αποτελείτο από τους Maria Güell Ordis, Kirios Criton, Κώστα Βογιατζή, Gian Paolo Venier και Μελίτα Σκαμνάκη. Την τελετή απονομής παρουσίασε ο δημοσιογράφος Αντώνης Φουρλής.



Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - κατηγορία ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 1 βραβείο και 1 έπαινος



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Patio House, by Creative Architects

Η μονοκατοικία από τους Creative Architects στο Μαρούσι σχεδιάστηκε για να αξιοποιήσει στο έπακρο το περιορισμένο οικόπεδο των 204,80 τ.μ., με στόχο την άνετη καθημερινή διαβίωση. Ο χώρος οργανώθηκε γύρω από ένα κεντρικό αίθριο, ενώ οι κλειστές πλευρές του κτιρίου από ανεπίχριστο σκυρόδεμα δημιουργούν έντονη αντίθεση με τις διαφανείς όψεις που προσφέρουν φυσικό φωτισμό και σύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον. Η χρήση του σκυροδέματος, η λειτουργικότητα του χώρου και η αισθητική του σχεδιασμού αναδεικνύουν τη δυνατότητα του κτιρίου να συνδυάζει οικονομία, τεχνική και αισθητική σε ένα αστικό περιβάλλον.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Linear House, by Mastrominas Architecture

Η κατοικία, σχεδιασμένη από το γραφείο Mastrominas Architecture, στην περιοχή της Ναυπακτίας είναι τοποθετημένη σε μια κατάφυτη πλαγιά, προσφέροντας θέα στον Κορινθιακό κόλπο, με απλό και διακριτικό κέλυφος που επιτρέπει στο φυσικό τοπίο να κυριαρχεί. Η διπλοκατοικία έχει γραμμική διάταξη που εξασφαλίζει ανεμπόδιστη θέα και προσαρμόζεται στις μελλοντικές ανάγκες της οικογένειας, ενώ οι εξωτερικοί χώροι και τα στέγαστρα ορίζουν ιδιωτικές και κοινές περιοχές, όπως την πισίνα και την ενιαία βεράντα. Η διάταξη των εσωτερικών χώρων προσφέρει ανοιχτό και ευέλικτο περιβάλλον, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως το βυθισμένο καθιστικό και ο αυτόνομος ξενώνας στον υπόγειο όροφο.



Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - κατηγορία ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI EMΠΟΡΙΟΥ: 2 βραβεία (ισοβαθμία) και 1 έπαινος



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Piraeus tower, by PILA studio and Betaplan

Ο Πύργος του Πειραιά, μετά από 50 χρόνια αδράνειας, ανακατασκευάστηκε και μετατράπηκε σε σύγχρονο αρχιτεκτονικό τοπόσημο, από τους PILA studio and Betaplan με μικτές χρήσεις που περιλαμβάνουν εμπορικούς χώρους, γραφεία, γυμναστήριο και χώρο για εστίαση με θέα στο λιμάνι. Η νέα πρόσοψη του κτιρίου σχεδιάστηκε με κυκλική οικονομία και στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας, χρησιμοποιώντας ένα δυναμικό μοτίβο οριζόντιων και κατακόρυφων περσίδων που προσφέρουν βέλτιστη σκίαση και εντυπωσιακή οπτική εμπειρία. Η ανακαίνιση του Πύργου όχι μόνο αναδεικνύει την περιοχή, αλλά μειώνει και τις ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου, ενσωματώνοντας παράλληλα τη σύγχρονη αρχιτεκτονική γλώσσα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το έργο εδώ



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο One-Facade Building, by Schema architecture & engineering

Το νέο κτίριο γραφείων, μονάδας παραγωγής & αποθηκών συνολικής δόμησης 4.800 τ.μ. σχεδιασμένο από το γραφείο Schema architecture & engineering στεγάζει τηνεταιρεία Calpak στην Κόρινθο. Οι γενικές αρχές της σύνθεσης βασίζονταιστη μέγιστη προβολή του νέου κτιρίου προς τοναγροτικό δρόμο, και στην μορφολογική ανάδειξη ενόςενιαίου κτιρίου ανεξάρτητα από τις διαφορετικέςλειτουργίες του. Με βάση αυτού σχεδιάστηκε ηκαμπύλη όψη, ενοποιώντας τα όρια του κτίσματος και αναδεικνύοντας μια νέα μορφή σε σχέση με το υπάρχονκτίριο. Το νέο κτίριο λειτουργικά χωρίζεται σε τρεις ζώνες.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Minion comercial centre and office building, by Minos Digenis Arquitectos

Η πρόταση για την ανάπλαση του ιστορικού κτιρίου Μινιόν στην Αθήνα από το γραφέιο Minos Digenis Aquitectos επικεντρώνεται στην εναρμόνιση του με τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης, σεβόμενη την ιστορική του μνήμη και τις χρήσεις που το έχουν διαμορφώσει. Το σχέδιο περιλαμβάνει μικτές χρήσεις, όπως εστίαση, εμπορικούς χώρους, γραφεία και χώρους διαμονής, με έναν αρχιτεκτονικό διάλογο μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, συνδυάζοντας νεοκλασικά και μοντέρνα στοιχεία. Μέσω της νέας αρχιτεκτονικής πρότασης και της αναβάθμισης της όψης του, το Μινιόν αποσκοπεί στην ανανέωση της σχέσης του με την πόλη και την ενσωμάτωσή του στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Πατησίων.



Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - κατηγορία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 1 βραβείο και 2 έπαινοι



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Gundari, by Block722 architects+



Το Gundari σχεδιασμένο από τους Block722 architects+ βρίσκεται σε 80 στρέμματα εντυπωσιακής,άγριας φύσης στο απομακρυσμένο νησί τηςΦολεγάνδρου. Είναι σκαρφαλωμένο ψηλά σεαπόκρημνους βράχους, με θέα τα γαλαζοπράσινα βάθητου Αιγαίου Πελάγους. Ενσωματωμένο αρμονικά στοτοπίο, το Gundari αντλεί τα αισθητικά του στοιχείααπό τους τόνους του ίδιου του νησιού, με εκπληκτικήθέα στην θάλασσα σε κάθε σημείο θέασης. Διαθέτει 27σουίτες και βίλες, κατασκευασμένες με φυσικά υλικάκαι σχεδιασμένες με αυθεντική κυκλαδίτικη απλότητα.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Pnoēs, by Aristides Dallas Architects

Το συγκρότημα Pnoēs στην Τήνο, μέλος των design hotels, σχεδιασμένο από το γραφείο Αristides Dallas Architects συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό με την τοπική κουλτούρα, προσφέροντας μια εμπειρία χαλάρωσης και αναγέννησης. Η αρχιτεκτονική του έργου εμπνέεται από τα τρία βασικά στοιχεία της φύσης: τη γη, τον αέρα και το νερό, που αποτυπώνονται στην επιλογή των υλικών και της μορφολογίας των κατοικιών. Οι κατοικίες, με ιδιωτικές πισίνες και υδάτινα στοιχεία, προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία διαμονής που συνδυάζει την προστασία και την ιδιωτικότητα με την επαφή με το φυσικό τοπίο της Τήνου.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο O&O Aesthesis, by K-Studio / AUDO / A6Architects

Στην αγκαλιά ενός φυσικού όρμου, λεπτά μόνο μακριά από το κέντρο της Αθήνας, και αποτελώντας κομμάτι της Αθηναϊκής ριβιέρας, το One & Only Aesthesis των K-Studio / AUDO / A6Architects, εκτείνεται σε ένα παρθένο, καταπράσινο τοπίο και 2.2 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Το resort συνεχίζει την κληρονομιά του ιστορικού συγκροτήματος των Αστεριών Γλυφάδας, σύλληψη της δεκαετίας του 50 ως οργανωμένη πλαζ και κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΕΟΤ για τον επαναπροσδιορισμό της εικόνας της Ελλάδας ως προορισμού. Το έργο αναβίωσης επιδίωξε να μετατρέψει το resort σε ένα σύγχρονο προορισμό παγκόσμιας κλάσης. Η ευθύνη αυτού του έργου ήταν μεγάλη τόσο λόγω της ιστορικής αξίας όσο και του φυσικού πλούτου της τοποθεσίας. Έτσι η νέα πρόταση αναδεικνύει την αρμονική σχέση μεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς, προσαρμοζόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις και την αίγλη του operator. Το Aesthesis αποτίει φόρο τιμής και αντλεί έμπνευση από την αρχιτεκτονική αισθητική του αρχικού έργου, το οποίο χαρακτηριζόταν από μια μετριοπαθή, πειθαρχημένη αρχιτεκτονική έκφραση και διακριτική πολυτέλεια στους εσωτερικούς χώρους. Ακολουθώντας την ειλικρινή, «γυμνή» ομορφιά των προϋπαρχόντων κτιρίων, οι κατοικίες και τα κοινόχρηστα κτίρια πατούν στα ίχνη των προκατόχων τους, επαναχρησιμοποιώντας την τοπική πέτρα, τοποθετημένη σε γραμμικούς τοίχους που συμπληρώνουν τις αποκαταστημένες ξύλινες κατασκευές. Τα bungalows ακολουθούν μια αραιή συστηματική διάταξη, και έτσι “χάνονται” μέσα στο τοπίο, χαρίζοντας μια αναπάντεχη αίσθηση ελευθερίας και ιδιωτικότητας στους επισκέπτες. Χώροι ευεξίας και υπαίθριες δραστηριότητες αναδεικνύουν το ήπιο αθηναϊκό κλίμα και το μεσογειακό τρόπο ζωής, με έμφαση στη βιωσιμότητα και τον σεβασμό στη φύση.



Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - κατηγορία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ - ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 1 έπαινος



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Kid’s olive ground by Polyannap long play architecture Ε.Ε.

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση ενός υπαίθριου χώρου παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης σε 2,5 στρέμματα ελαιώνα στην Κρήτη, από το γραφείο Polyannap long play architecture Ε.Ε. Ο σχεδιασμός συνδυάζει τη φυσική ομορφιά του τοπίου με κατασκευές που ενισχύουν τη φαντασία των παιδιών. Χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά όπως ξύλο, πέτρα και πηλό, δημιουργούνται χώροι για δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, ζωγραφική και κηπουρική, ενώ η βιωσιμότητα ενσωματώνεται μέσω οικολογικών πρακτικών όπως η ανακύκλωση και η συλλογή όμβριων. Το έργο αναδεικνύει τη σύνδεση των παιδιών με τη φύση και προάγει την οικολογική συνείδηση, κερδίζοντας σημαντικά βραβεία στον τομέα της αρχιτεκτονικής τοπίου.



Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - κατηγορία ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: 1 βραβείο και 3 έπαινοι



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο N’Arrow by Mykonos Architects

Χωμένο στους λόφους του Ηρακλείου Κρήτης, το έργο βρίσκεται σε ένα μικρό οικόπεδο που περιβάλλεται από ελαιόδεντρα, χαρακτηριστικό γνώρισμα του κρητικού τοπίου. Αντί να διαταράσσει, ο σχεδιασμός σκοπεύει να ενισχύσει τα φυσικά στοιχεία, επιτρέποντας στο τοπίο να συνυπάρξει αρμονικά με το κτίριο. Το περιβάλλον, η κλίση και το στενό σχήμα του οικοπέδου αποτέλεσαν καθοριστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής προσέγγισης, καθοδηγώντας την ενσωμάτωση της κατασκευής στο τοπίο. Η ιδέα για το έργο προέρχεται από μια κανονιστική πρόκληση: την απαίτηση απομάκρυνσης 15 μέτρων από τις άκρες του οικοπέδου. Ενώ ο κανονισμός αυτός συχνά θέτει περιορισμούς στο σχεδιασμό, στην προκειμένη περίπτωση έγινε ο καταλύτης για την αρχιτεκτονική σύνθεση. Σε συνδυασμό με την επιμήκη μορφή του οικοπέδου, προέκυψε ένας λεπτός, σφηνοειδής όγκος που εντάσσεται στους περιορισμούς του χώρου. Η μορφή είναι μια γραμμική δομή που βυθίζεται στην πλαγιά, ευθυγραμμισμένη με τα φυσικά περιγράμματα. Οι αυστηροί κανονισμοί έχουν μετατραπεί από περιορισμοί σε έννοιες.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Shop & Ticket Office Archaeological site of Olympiaby FLUX office

Η κεντρική ιδέα πίσω από τον σχεδιασμό του έργου των FLUX office είναι η ελαφρότητα της κατασκευής και ο διάλογος με το φυσικό τοπίο. Η μελέτη της περιοχής μας έδωσε τα στοιχεία έμπνευσης: οι συστάδες των δέντρων, η υψομετρική διαφορά μεταξύ του δρόμου του Μουσείου και του υπό μελέτη χώρου, ο άξονας που συνδέει το Μουσείο με την είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου, η θέα προς το λόφο του Κρόνου αποτέλεσαν τη βάση για την αρχιτεκτονική σύνθεση Επιπλέον, ένας άλλος στόχος της πρότασης είναι ο εντοπισμός των διάσπαρτων υφιστάμενων χρήσεων που υποστηρίζουν την λειτουργία του Αρχαιολογικού χώρου, και να στεγαστούν κάτω από μία «στέγη» με ενιαίο σχεδιασμό, συμβάλλοντας στην οπτική αποσυμφόρηση του τοπίου. Αυτό η νέα κτιριακή μονάδα στεγάζει ένα εκδοτήριο εισιτηρίων, ένα κατάστημα, ένα βεστιάριο, τουαλέτες προσωπικού με μια τουαλέτα προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία, που περιβάλλονται από χώρους κίνησης και ανάπαυσης, κάτω από μια ενιαία στέγη.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Ribbon by gnb architects

Το μοναδικό, άγριο κυκλαδικό τοπίο σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη γεωμετρία του οικοπέδου γέννησαν την κεντρική ιδέα για τη μελέτη αυτής της βίλας από τους gnb architects. Ο βράχος και ο άνεμος είναι τα μοναδικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, οτιδήποτε άλλο είναι τελείως περιττό. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε μια διαρκή αρμονική αλληλεπίδραση και ξεδιπλώνονται γραμμικά κατά μήκος του οικοπέδου, στροβιλίζονται, μαλώνουν, φιλιώνουν, βυθίζονται στη γη και αναδύονται πάλι, ώσπου καταλήγουν τελικά στην θάλασσα. Όλη αυτή η χορογραφία γίνεται χωρίς το παραμικρό αποτύπωμα στο φυσικό τοπίο, σαν μια κορδέλα που ξετυλίγεται πάνω στο λόφο. Όλη η κατασκευή μοιάζει σαν ακουμπισμένη στο χώρο. Συνέπεια της διαμπερούς γραμμικής ανάπτυξης των τυπολογιών είναι η λειτουργική καθαρότητα. Τα όρια έχουν εξαφανιστεί. Βασικό υλικό το σκυρόδεμα, ο επεξεργασμένος βράχος, με λευκή χρωστική ως μια αναφορά στον τόπο, γυμνό, ακατέργαστο να δέχεται τη φθορά του χρόνου. Η ίδια απλότητα ακολουθείται και στο εσωτερικό αφού τα αντικείμενα είναι τα απολύτως απαραίτητα, και αυτά σαν ακουμπισμένα στο χώρο.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Architectural Ideas Competition for the Redevelopment of the Public Space and the Wider Area of the New Metro Station Evanggelismos by MP SPARCH ARCHITECTS

Είναι γνωστό ότι οι υπαίθριοι χώροι της Αθήνας αποτελούν, ισότιμα με τα κτήρια, ζωντανές μαρτυρίες της ιστορικής μνήμης και της ταυτότητας της πόλης. Χαρακτηριστικά στοιχεία του πάρκου Ριζάρη είναι η κεντρικότητά του στην πόλη και ότι περιβάλλεται από τόπους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, επίσκεψης και έλξης. Ιδιαίτερα, η περιοχή του διαγωνισμού αποτελεί ένα σημαντικό κόμβο ανταλλαγής υπόγειας κινητικότητας και υπέργειων μετακινήσεων με δημόσια μέσα, καθώς και έναν σημαντικό για την Αθήνα ανοιχτό, δημόσιο, πράσινο χώρο... Αναρωτηθήκαμε τί σημαίνει κόμβος ανταλλαγής δικτύου υπόγειας και υπέργειας κινητικότητας και εστιάσαμε στην έννοια του εδάφους, πάνω από τη γη και κάτω από τη γη. Κάτω από τη γη: στο Μετρό, σημαντικές γίνονται μόνο οι κόκκινες, οι κίτρινες, οι πράσινες ή οι μπλε γραμμές του δικτύου στο χάρτη. Με τη βοήθειά τους, έχουμε μια γραμμική και απλοποιημένη αίσθηση του αστικού χώρου, σύμφωνα με την εσωτερική, ιδιαίτερη σχέση, των εννοιών απόσταση – χρόνος – τόπος. Πάνω από τη γη: στο πάρκο, σημαντική γίνεται η δυνατότητα αντίληψης του αστικού τοπίου, η εμπειρία της επίγειας κινητικότητας, το βίωμα των επαφών και των δραστηριοτήτων. πάνω, κάτω, μέσα, έξω: συνολικά, προσεγγίσαμε την ανάπλαση σαν μια συνεχή διαδικασία κατάδυσης και ανάδυσης, όπου ο άνθρωπος συναντά δυο διαφορετικούς κόσμους σε διάχυση. Συνοπτικά, φιλοσοφία του σχεδιασμού γίνεται η ώσμωση του πάνω και του εντός.





Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - κατηγορία ΚΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 1 βραβείο



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Pinewood school at the Anatolia College Campus, by Micromega Architecture & Strategies and Alexandros N. Tombazis Architects

Η μελέτη από τα γραφεία Micromega Architecture & Strategies και Alexandros N. Tombazis Architects αφορά το Διεθνές Αγγλόφωνο Σχολείο Pinewood στην Πυλαία, Θεσσαλονίκης, το οποίο ενσωματώνει τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, προσφέροντας ένα σύγχρονο και βιωματικό περιβάλλον μάθησης. Το σχολικό συγκρότημα είναι σχεδιασμένο με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και με την επιδίωξη να συνδεθεί άμεσα με το φυσικό περιβάλλον και το υπόλοιπο campus. Στόχος είναι η δημιουργία ενός κτιρίου με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, που θα υποστηρίζει την κριτική σκέψη και την ανάπτυξη των μαθητών ως παγκόσμιους πολίτες.



Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - κατηγορία ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ: 2 βραβεία και 3 έπαινοι



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Manna, by K-Studio, Monogon and CS Architecture

Tο Σανατόριο Μάννα χτίστηκε στη δεκαετία του 1920, και φιλοξένησε ασθενείς που ήλπιζαν να θεραπευθούν από τα οφέλη της διαβίωσης μέσα στο ειδυλλιακό αρκαδικό δάσος. Η αναβίωση του κτιρίου απαίτησε την επαναπροσέγγιση των ίδιων αρχών φιλοξενίας και ευεξίας που ήταν σημαντικές και στον πρώτο κύκλο ζωής του. Τόσο η τοποθεσία όσο και η εμβληματική αρχιτεκτονική μιας περασμένης εποχής αποτέλεσαν έμπνευση για να ερμηνεύσουν οι αρχιτεκτονες αυτό το όραμα μεσύγχρονους όρους, σε μια αισιόδοξη συνέχεια της ιστορίας του κτιρίου. Το υπάρχον κέλυφος συμπληρώθηκε από ένα νέο κτίσμα που υψώθηκε στο αποτύπωμα ενός ερειπωμένου βοηθητικού παραρτήματος, και με την αποκατάσταση της οροφής κατά την οποία προέκυψε το επίπεδο της σοφίτας. Κάθε ένα από τα 32 δωμάτια οργανώνεται σε ζώνες χάρη σε έναν ξύλινο χωρο-κάναβο.



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Casa D, by Cometa Architects

Η κατοικία, ανασχεδιασμένη από το γραφείο Cometa Architects αποτελείται από ένα συμπαγής όγκος με επιλεγμένα ανοίγματα, βρίσκεται σε μια περιοχή με ποικιλία κτιριακών τυπολογιών. Διατηρώντας τις αρχικές διαστάσεις και προβάλλοντας το πράσινο, επαναχρησιμοποιεί τον δομικό πυρήνα του κτίσματος του 1960, που προσφέρει φέροντα οργανισμό και θεμέλια. Η κεντρική πλάκα αφαιρείται για χώρο και θεμέλια. Η κεντρική πλάκα αφαιρείται για χώρο διπλού ύψους, ενώ νέος όροφος και ενισχυμένος μεταλλικός σκελετός προσφέρουν αντισεισμική προστασία. Η στραμμένη προς τα έσω όψη, εξασφαλίζει ιδιωτικότητα.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο XT 97 – Interwar modern, by Lara Vartzioti

Η αποκατάσταση της μοντερνιστικής κατοικίας που σχεδίασε αρχικά ο Α. Σιάγας αποτελεί σημαντικό παράδειγμα προσαρμογής του ιστορικού αρχιτεκτονικού έργου στις σύγχρονες ανάγκες. Ο ανασχεδιασμός από τη Λάρα Βαρτζιωτη ακολούθησε τη λογική του open plan, διατηρώντας πολλές από τις αυθεντικές λεπτομέρειες, ενώ το εσωτερικό μετατράπηκε σε ευέλικτους χώρους. Η διαδικασία αποκατάστασης διατήρησε την αρχική ταυτότητα του κτιρίου, ενσωματώνοντας νέες παρεμβάσεις που σέβονται τις αρχές του Σιάγα και τις σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Drakoni House est.1864, by Doriza Design

Το έργο αφορά την αποκατάσταση ενός λιθόκτιστου κτίσματος του 1864 στον παραδοσιακό οικισμό των Πινών στην Ελούντα Κρήτης από το γραφείο Doriza Design. Ο αρχικός σχεδιασμός του κτιρίου προσαρμόστηκε για να μετατραπεί σε εξοχική κατοικία, διατηρώντας την ιστορικότητά του ενώ ικανοποιεί τις σύγχρονες οικιακές ανάγκες. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει την ενίσχυση της λιθοδομής, την εισαγωγή φωτός και αέρα μέσω διακριτικών προσθηκών και τη δημιουργία υπαίθριου χώρου καθιστικού. Στο εσωτερικό, η ενετική καμάρα διατηρείται αυθεντική και οι νέες επεμβάσεις τονίζονται με υλικά όπως το οξειδωμένο μέταλλο και το επιχρίσματα, δημιουργώντας μια ισχυρή αντίθεση μεταξύ του παλαιού και του νέου. Το αποτέλεσμα είναι η αναβίωση του κτιρίου ως σύγχρονη εξοχική κατοικία τουριστικής χρήσης.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Mitsis N’U Port Hotel by Divercity Architects

Το Mitsis N'U Piraeus Port αποτελεί ανασχεδιασμό και ανακατασκευή του παλιού κτιρίου της ποτοποιίας Μεταξά στο λιμάνι του Πειραιά, από τους Divercity Architects, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση. Η σχεδίαση του χώρου συνδυάζει την ιστορία του κτιρίου με σύγχρονα στοιχεία, όπως οι ξύλινες καμάρες και οι καθρέπτες που ενισχύουν την αίσθηση του χώρου. Η χρωματική παλέτα και οι καλλιτεχνικές δημιουργίες, όπως οι τοιχογραφίες και τα γλυπτά, αποτίουν φόρο τιμής στην ελληνική κληρονομιά και την τέχνη.



Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - κατηγορία ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1 βραβείο και 1 έπαινος



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Ergon Bakehouse by Urban Soul Project

To Ergon Bakehouse σχεδιασμένο από το γραφείο Urban Soul Project προσφέρει μια μοναδική εμπειρίαπου συνδυάζει την τέχνη της αρτοποιίας και τη φιλοξενία στην καρδιά της Αθήνας, φιλοξενούμενo σε ένα κτίριο πολιτιστικής κληρονομιάς του πρώιμου 20ού αιώνα, σχεδιασμένο από τον Βασίλη Τσάγκρη. Οι επισκέπτες ανακαλύπτουν την ιστορική γοητεία του κτιρίου, με αυθεντικά στοιχεία όπως γύψινα διακοσμητικά και μια παλιά σκάλα που ενσωματώνονται σε μια σύγχρονηξενοδοχειακή ατμόσφαιρα. Η λεπτομερής σχεδίαση δημιουργεί συνεκτική ατμόσφαιρα, εμπνευσμένη από το αρτοποιείο και την επαγγελματική κουζίνα: σκούρα τούβλα, επενδύσεις τοίχων, μεγάλοι πάγκοι από ανοξείδωτο ατσάλι και λινά υφάσματα συμβάλλουν στο ντεκόρ, αποπνέοντας την ωρίμανση του ψωμιού.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Γκαράζ με Μαρμάρινη Ρεσεψιόν στο Κολωνάκι by Oikonomakis Siampakoulis architects

Το γραφείο Οικονομάκης Σιαμπακούλης Αρχιτέκτονες ανέλαβε τον επανασχεδιασμό ενός κλειστού χώρου στάθμευσης οχημάτων στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ασκληπιού στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας. Αντικείμενο της μελέτης υπήρξε ο επανασχεδιασμός και η ανακαίνιση όλου του χώρου του ισογείου, η ρύθμιση της κυκλοφορίας και των θέσεων στάθμευσης, και κυρίως, η δημιουργία ενός χώρου υποδοχής των πελατών.





Ενότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - κατηγορία ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1 βραβείο και 1 έπαινος



ΒΡΑΒΕΙΟ στην εργασία URBAN PERMEABILITY by Evangelia Paschali – Sofia Krasopoulou

Η εργασία με τίτλο “Urban Permeability” εστιάζει στον σχεδιασμό μιας μεταβατικής αστικής ζώνης στη παραθαλάσσια περιοχή της Πάτρας μέσω διαφορετικών στρατηγικών. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται στη χρήση ψηφιακών πειραμάτων διάλυσης και φυσικών πειραμάτων με νερό, τα αποτελέσματα των οποίων χρησιμοποιούνται για την καλύτερη αξιοποίηση του αστικού χώρου. Παρουσιάζεται η έρευνα γύρω απο την οποία γίνεται η αναζήτηση των στοιχείων που θα συγκροτήσουν το λεξιλόγιο της μεθόδου, η οποία θα προσαρμόζεται κάθε φορά στις διαφορετικές συνθήκες και προτείνονται ορισμένες στρατηγικές που επικεντρώνονται στην ανάδειξη περισσότερων ανοιχτών χώρων, πεζοδρόμων και πρασίνου που συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων με το περιβάλλον προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες οι οποίες θα μεταβάλλονται με τη πάροδο του χρόνου. Αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση, βασίζεται στην εύρεση σχέσεων μεταξύ αντικειμένου- υποκειμένου, πόλης- φυσικών στοιχείων και χώρου-χρόνου.



ΕΠΑΙΝΟΣ στην εργασία ARchitecture: participatory urban design toolkit by Ορέστης Πρόνιος – Βάλια Χούλη

ARchitecture: εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού για τον δημόσιο χώρο Το ARchitecture έχει στόχο την οργάνωση της συμμετοχική διαδικασίας στα επίπεδα της πληροφόρησης, της λήψης αποφάσεων και του σχεδιασμού στον δημόσιο χώρο. Λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας της ομάδας μελέτης, των πολιτών και των θεσμικών φορέων. Αποτελείται από τρεις AR εφαρμογές για smartphone που προβάλλουν ψηφιακά 3d αντικείμενα του αστικού χώρου σε υπόβαθρα - installation. Με τη διαδραστική αυτή τεχνολογία διευκολύνεται η κατανόηση του χώρου και ενθαρύνεται η συμμετοχή. Το AR City Viewer παρέχει πληροφορίες σχετικές με την αστική ανάλυση, απαραίτητες για την κατανόηση της φυσιογνωμίας της πόλης. Το AR City Polling οργανώνει μία διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαβούλευση του έργου. Το AR City Builder παρέχει στους χρήστες τα εργαλεία ώστε να σχεδιάσουν τη δική τους πρόταση δημιουργώντας χωρικές ενότητες μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τα διαθέσιμα ψηφιακά αντικείμενα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ανοιχτή βάση δεδομένων και αξιολογούνται από την ομάδα μελέτης για τον τελικό σχεδιασμό. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του έργου, αλλά και τις καταχωρήσεις των άλλων χρηστών. Στην παρούσα εργασία χρησημοποιήθηκε ως παράδειγμα εφαρμογής η ανάπλαση της πλατείας Εξαρχείων με τον νέο σταθμό μετρό.





Ενότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ - κατηγορία ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 1 βραβείο και 2 έπαινοι



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Thasos Loft by Minas Kosmidis Architects

Η αρχιτεκτονική ομάδα Minas Kosmidis Architects κλήθηκε να αναλάβει τον σχεδιασμό του εσωτερικού μιας εξοχικής κατοικίας στην Θάσο. Πρόκειται για ένα σπίτι 150 τμ. που καλύπτει τις ανάγκες μια τριμελούς οικογένειας. Στο υπάρχον κέλυφος, μια πέτρινη κατασκευή η οποία διατηρήθηκε, προστέθηκε μεταλλικός σκελετός που φέρει το δεύτερο επίπεδο της κατοικίας. Η κάτοψη του πρώτου επιπέδου οργανώνεται σε ελεύθερη διάταξη, με το κλιμακοστάσιο και τις δευτερεύουσες λειτουργίες να τοποθετούνται στο πίσω μέρος, αφήνοντας ανεμπόδιστη την θέα προς στην θάλασσα στον καθιστικό χώρο. Η κουζίνα σχεδιάζεται με αναδιπλωμένες πόρτες παρέχοντας την δυνατότητα να κρυφτεί πλήρως ως ένα ξύλινο box. Στο δεύτερο επίπεδο συναντώνται τα υπνοδωμάτια, ελαφρώς πιο απομονωμένα, αλλά με ταυτόχρονη οπτική διαφυγή που τους επιτρέπει το γυάλινο διαχωριστικό. Η πέτρα, οι ξύλινες επιφάνειες και οι γήινοι τόνοι συνοψίζουν την παλέτα των υλικών στοχεύοντας στην ενσωμάτωση του σχεδιασμού με το φυσικό περιβάλλον του νησιού και ενισχύοντας την γαλήνια αύρα της περιρρέουσας ατμόσφαιρας.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Seriphos Estate by BESPOKE DEVELOPMENT EE

Δύο βήματα πριν από την παραλία του Αγίου Ιωάννη στην Σέριφο βρίσκεται το διμερές οίκισμα Seriphos Estate· απαρτιζόμενο από το Κέλυφος (άνω διαμέρισμα) και το Έδαφος (κάτω διαμέρισμα), αποτελεί προϊόν εκμοντερνισμού, (επανα)σύστασης και εν γένει έμπνευσης από την Κυκλαδίτικη αισθητική. Στον σχεδιασμό εισχωρούν, κατά πολλούς τρόπους και εντάσεις, ο χαρακτηριστικός Ελληνικός ορίζοντας μεταξύ ουρανού και θαλάσσης, το στοιχείο της ξηρής και τραχιάς γης, και κυρίως το λαμπερό καλοκαιρινό φως. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κοινός παρονομαστής όλων των ονομάτων (Κέλυφος, Έδαφος, Σέριφος) είναι η κατάληξη ‘-phos’, η οποία παραπέμπει, ηχητικά, στη λέξη “φως”. Η εισχώρηση των εν λόγω Κυκλαδίτικων στοιχείων γίνεται μέσω συγκεκριμένων υλικών (τσιμεντοκονία, ασβεστόχρωμα, λινό), επίπλων και χρωματικών παλετών αντίστοιχων των διαφορετικών σημειολογικών στοιχείων κάθε κατοικίας.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο House in a House by Studio Thanasis

Η κατοικία βρίσκεται σε μια κατάφυτη πλαγιά από ελαιώνες και δάσος στην περιοχή της Ναυπακτίας, με απρόσκοπτη θέα στον Κορινθιακό κόλπο. Το απλό κέλυφος επιλέχθηκε για την διακριτική ένταξη του κτιρίου και επιτρέπει στο φυσικό τοπίο να κυριαρχεί. Η γραμμική διάταξη στον άξονα Ανατολής-Δύσης προσφέρει ανεμπόδιστη θέα σε όλους τους χώρους. Πρόκειται για ισόγεια διπλοκατοικία, η οποία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλεται και να προσαρμόζεται, ώστε να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες μιας οικογένειας που μεγαλώνει. Η πρόσβαση γίνεται από τη βόρεια πλευρά. Οι είσοδοι για κάθε κατοικία ορίζονται από δύο εντυπωσιακά στέγαστρα που διαπερνούν το κτίριο κάθετα και τα συναντάμε ξανά στην πρόσοψη της νότιας πλευράς. Η συνέχεια των υαλοπετασμάτων της βόρειας όψης διακόπτεται από επιφάνειες με ξύλινα πανέλα, άλλα σταθερά και άλλα ανοιγόμενα, μεταβάλλοντας την όψη μέσα στην ημέρα και στη διάρκεια των εποχών. Στη νότια πρόσοψη τα υαλοπετάσματα είναι συνεχή και τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου είναι ασαφή. Η μεγάλη ενιαία βεράντα όπου αναπτύσσονται οι υπαίθριες δραστηριότητες καταλήγει στην αιωρούμενη, πάνω από τη θέα, πισίνα. Τα στέγαστρα εδώ ορίζουν τις ιδιωτικές ζώνες της κάθε κατοικίας. Στην πρώτη, κάτω από το στέγαστρο μια επιφάνεια ρηχού νερού διακόπτει τη συνέχεια της βεράντας και εισβάλει κάθετα στο κτίριο. Στην δεύτερη κατοικία ο κήπος εισέρχεται κάτω από το στέγαστρο στο κτίριο με τη μορφή αιθρίου. Οι χώροι διημέρευσης των δύο κατοικιών βρίσκονται σε μεσοτοιχία και μοιράζονται χωρίς περιορισμούς την ενιαία βεράντα και πισίνα, που αποτελούν το χώρο συνάντησης και αναψυχής. Το βυθισμένο καθιστικό αποτελεί ιδιαίτερη εμπειρία σε διάφορες ώρες της ημέρας. Στην υπόγεια στάθμη βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι και ένας αυτόνομος ξενώνας.



Ενότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ - κατηγορία ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1 βραβείο



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛΕΟΝΤΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣΑΘΗΝΩΝ by POLYANNAP LONG PLAY ARCHITECTURE Ε Ε

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Πολυάννα Παρασκευά & Συνεργάτες, ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Λεοντείου Σχολής Αθηνών, να σχεδιάσει και να επιμεληθεί την κατασκευή μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής. Όραμα μας ήταν η δημιουργία ενός χώρου, ο όποιος θα ωθεί τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο και να το εντάξουν στην καθημερινότητα της μαθητικής τους ζωής. Η κεντρική ιδέα για την υλοποίηση αυτού του οράματος, ήταν η δημιουργία μιας πολυχρηστικής ξύλινης κατασκευής, η οποία, μέσω ελεύθερων γεωμετρικών χαράξεων, σε βαθμιδωτή διάταξη, δημιουργεί ράφια τοποθέτησης βιβλίων, αμφιθεατρικές κερκίδες, επιλεγμένες θέσεις εργασίας και φωλιές ανάπαυσης παιδιών, για μια πιο ιδιωτική εμπειρία διαβάσματος. Οι τοίχοι της βιβλιοθήκης είναι καλυμμένοι με ειδικό χρώμα, που επιτρέπει στα παιδιά να ζωγραφίζουν, να γράφουν ή να κρεμούν τις ζωγραφιές τους σε αυτούς. Ο κινητός εξοπλισμός του χώρου, σχεδιασμένος με την ίδια ροϊκότητα, προσφέρει ποικιλία τραπεζιών και καθισμάτων, που δένουν αρμονικά με τις ελεύθερες χαράξεις. Η σύνθεση συμπληρώνεται από αντίστοιχες κατασκευές στην οροφή του χώρου, στις οποίες τα καμπύλα σχήματα χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν ένα φωτιστικό κολάζ. Στο έργο επικρατεί η απόχρωση του φυσικού ξύλου, η οποία συνδιαλέγεται με πινελιές χρωμάτων, που εφαρμόζονται σε επιλεγμένα σημεία, όπως οι φωλιές, τα βοτσαλοειδή μαξιλάρια και οι ορθοστάτες των κερκίδων.



Ενότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ - κατηγορία ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ: 1 έπαινος



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Minimal Stage Set. Cardio Clinic in Larissa by Kordas Architects

Ο σχεδιασμός του ιατρείου στη Λάρισα από το γραφείο Kordas Architects στοχεύει στην εξυπηρέτηση των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης με μια μινιμαλιστική αλλά εμπνευσμένη αρχιτεκτονική προσέγγιση. Ο γιατρός ως απόλυτη αυθεντία και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών ως απόλυτος σκοπός του έργου, γίνονται οι αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές, μπροστά στους οποίους κάθε άλλη πληροφορία και ουσία (αρχιτεκτονική, λειτουργική ή διακοσμητική), μένει σιωπηλή στο παρασκήνιο. Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, σε μια τυπική πολυκατοικία της δεκαετίας του 1970. Αρχικά αμυδρά φωτισμένο, με μικρά δωμάτια και περίπλοκη διάταξη, η αρχιτεκτονική μελέτη είχε ως στόχο τη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας και την ενίσχυση της αντίληψης του χώρου.



Ενότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ - κατηγορία ΓΡΑΦΕΙΑ - ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1 βραβείο και 2 έπαινοι



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Vermantia HQ by Athens Creative

Η Athens Creative ανέλαβε την πρόκληση να μετατρέψει έναν κατακερματισμένο και παρατημένο χώρο γραφείων μιας πρώην δημόσιας υπηρεσίας, σε ένα σύγχρονο χώρο εργασίας μιας διεθνούς εταιρείας τεχνολογίας, συνολικής έκτασης 800τμ σε 2 ανεξάρτητους ορόφους. Η βασική αρχιτεκτονική πρόκληση ήταν να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας που να ανταποκρίνεται στην εταιρική κουλτούρα, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Vermantia αλλά κυρίως να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον ανοιχτό και ευπροσάρμοστο στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της. Το έργο έπρεπε να μελετηθεί και υλοποιηθεί εντός περιορισμένου budget, κάτι το οποίο καθόρισε την κατεύθυνση της χρησιμοποίησης οικονομικών πρωτίστως υλικών και μεθόδων. Κατά τη διάρκεια της μελέτης διερευνήθηκαν πρωτότυποι τρόποι επεξεργασίας και εφαρμογής καθημερινών, οικονομικών υλικών με τρόπο που να προσφέρουν κάτι νέο, εναλλακτικό και σύγχρονο.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Google Offices by A&M Architects

Στο πλαίσιο ενός κλειστού διαγωνισμού που συγκέντρωσε μερικά από τα πιο γνωστά ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία, η Google προσκάλεσε την A&M Architects να υποβάλει πρόταση για τον σχεδιασμό των νέων της γραφείων στην Ελλάδα. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που όχι μόνο ανταποκρίνεται στα αυστηρά παγκόσμια πρότυπα της εταιρείας για θέματα ασφάλειας, ελέγχου εγκαταστάσεων, ποιότητας χώρου, προσβασιμότητας, ενσωμάτωσης και ευεξίας, αλλά και να προάγει μια μοναδική, φιλόξενη ατμόσφαιρα που αναδεικνύει στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας μέσα από μια υψηλής ποιότητας κατασκευή. Η πρόταση της A&M κατόρθωσε να ισορροπήσει ανάμεσα στην απαραίτητη λειτουργικότητα και στην οικεία ατμόσφαιρα, προσφέροντας έναν δυναμικό χώρο εργασίας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνδυασμούς ανοιχτών γραφείων και ιδιωτικών χώρων συναντήσεων, αίθουσες συνεργασίας, ήσυχες γωνιές για χαλάρωση, και έναν πλήρως εξοπλισμένο χώρο παρουσιάσεων τελευταίας τεχνολογίας. Κορυφαίο highlight του χώρου είναι η υπαίθρια ταράτσα, η οποία έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους εργαζομένους μία μοναδική ανάπαυλα.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Allianz trade Athens by R.C.TECH

Το αντικείμενο της μελέτης από τους R.C.TECH ήταν η ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Allianz Trade, τα οποία καταλαμβάνουν έναν όροφο επιφάνειας 1200m², σε επαγγελματικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Η κατακερματισμένη κάτοψη, αποτέλεσμα της προοδευτικής ανάπτυξης της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, απλοποιήθηκε με την ένταξη ενός μεγάλου άξονα - διαδρόμου κίνησης μήκους 70 μέτρων. Η θεμελιώδης αυτή χειρονομία ορίζει την λειτουργική χωροθέτηση αναδεικνύοντας τον γραμμικό χαρακτήρα του κτιρίου και υποδηλώνοντας παράλληλα την κλίμακά του. Σε ενίσχυση αυτού, τα επιμέρους τμήματα τοποθετούνται εμφανώς ανάμεσα σε αλλεπάλληλα διαπερατά επίπεδα και σηματοδοτούνται από χαμηλά ξύλινα έπιπλα που λειτουργούν σαν "αγκαλιές". Τα διευθυντικά γραφεία τοποθετούνται ανοιχτά, με διαφάνεια, ανάμεσα στα αντίστοιχα τμήματα τους, ενώ οι βοηθητικές χρήσεις κρύβονται στο πίσω μέρος του ορόφου, με την εισαγωγή ενός διαφράγματος επενδεδυμένου με ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα.]



Ενότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ - κατηγορία ΧΩΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: 1 βραβείο και 2 έπαινοι



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Crini & Sophia by en route architecture

Τοποθετημένη στην ήσυχη οδό Χάριτος στο Κολωνάκι βρίσκεται η γκαλερί Crini & Sophia. Ο αρχικός υπερυψωμένος, από το επίπεδο του δρόμου, χώρος των 64 τετραγωνικών μέτρων με την κεκλιμένη βιτρίνα που δίνει την αίσθηση ότι «γέρνει» πάνω από τον περαστικό και τον καλεί να κοιτάξει προς το εσωτερικό, δημιουργεί μία ιδιαίτερα θεατρική συνθήκη. Η ιδέα της ανακαίνισης επικεντρώνεται στην αξιοποίηση και εντατικοποίηση αυτής της χωρικής θεατρικότητας και στη δημιουργία ενός είδους σκηνικού ικανού να αγκαλιάζει και να προβάλλει τα εκθέματα της γκαλερί.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο ORO E ORA by Minas Kosmidis Architects

Η αρχιτεκτονική ομάδα Minas Kosmidis Architects κλήθηκε να αναλάβει τον επανασχεδιασμό του καταστήματος Oro e Ora Printezis. Πρόκειται για έναν χώρο 50 τμ, στο κέντρο της Αθήνας όπου εμπορεύεται καινούργια και προιδιόκτητα ρολόγια. Έχοντας εναρκτήρια πηγή έμπνευσης την γραμμικότητα του χρόνου και την κυκλική ροή του ρολογιού, ο σχεδιασμός βασίστηκε σε ευθείες, ορθοκανονικές χαράξεις που διακόπτονται από κυκλικά στοιχεία. Με την είσοδο του στο κατάστημα, ο επισκέπτης συναντά στα αριστερά του ένα επίμηκες μαρμάρινο τραπέζι που εξυπηρετεί στον δειγματισμό, ενώ καθ’ ύψος του αριστερού τοίχου τοποθετείται μια βιβλιοθήκη, μέρος της οποίας λειτουργεί ως βιτρίνα και ταυτόχρονα φιλοξενεί διάφορα αντικείμενα, παίρνοντας την μορφή ενός cabinet de curiosities. Ένα δεύτερο επίπεδο με πιο ιδιωτικό χαρακτήρα σχηματίζεται με κυκλική μορφή στα αριστερά της εισόδου. Στο κέντρο του τοποθετείται ένα κυκλικό μαρμάρινο τραπέζι για δειγματισμό, ενώ ο διασπασμένος τοίχος περιμετρικά του επιπέδου, επιτρέπει την θέαση αλλά και την ταυτόχρονη απομόνωση. Το μάρμαρο και το ξύλο συνδυαστικά με τις δερμάτινες επιφάνειες και τα μπρούτζινα στοιχεία, αποτελούν την βασική παλέτα των υλικών και τον καμβά που θα αναδείξει τα προϊόντα. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός χώρου που εισάγει τον επισκέπτη σε μια αφήγηση, αφήνοντας τον να ανακαλύψει κομμάτια της σε διάφορα σημεία.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Benaki Shop at Navarino Agora by Studiolav & Kostantia Manthou

Το Κατάστημα του Μουσείου Μπενάκη στο Navarino Agora αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό, προσφέροντας μοναδική πολιτιστική και αγοραστική εμπειρία σε όλους τους φιλοξενούμενους του Costa Navarino, καθώς και στους ντόπιους και επισκέπτες της Μεσσηνίας. Σχεδιασμένο από το Studiolav σε συνεργασία με την Κωνσταντία Μάνθου, αρχιτέκτονα και δημιουργική σχεδιάστρια του καταστήματος του Μουσείου Μπενάκη, τα διακριτικά και προσεγμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του χώρου συνδυάζονται με υλικά που αναδεικνύουν την πλούσια παράδοση της Ελλάδας και την τέχνη της χειροτεχνίας. Ξύλο καστανιάς σε απόχρωση τερακότας, ανακλαστικές επιφάνειες και βουρτσισμένο μέταλλο, αποτελούν υλικά, ικανά να αναδείξουν την φυσική ομορφιά του περιβάλλοντος και της συναρπαστικής ιστορίας που συνοδεύει κάθε αντικείμενο, προσφέροντας ένα ταξίδι στον χρόνο, στην τέχνη και στην χειροτεχνία. Αυτός ο μικρός και φωτεινός χώρος, τοποθετημένος μέσα στην σκιερή στοά από καμάρες, είναι οπτικά και υλικά διαμορφωμένος σε δύο ξεχωριστές ενότητες.





Ενότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ - κατηγορία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: 1 βραβείο και 2 έπαινοι



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο MONUMENT HOTEL by MPLUSM ARCHITECTS SA

Ο «Μάρτυρας»: Monument, η ανακαίνιση στο κτίριο/μνημείο του E. Τσίλλερ στου Ψυρρή από το γραφείο MPLUSM ARCHITECTS SA Μπορούσε κανείς να κοντοσταθεί σε ένα και μόνο σημείο της ανακαίνισης αυτής και αυτό να το θεωρήσει αντιπροσωπευτικό όλης της μελέτης. Αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον δεύτερο όροφο, στην περίμετρο της γύψινης διακόσμησης του ταβανιού. Εκεί ο συντηρητής μας, στα πλαίσια της ανακαίνισης, αφαίρεσε τοπικά τη -μεταγενέστερη- λευκή βαφή ώστε να διακρίνεται (από κάτω) ένα ορθογώνιο τμήμα της αρχικής, έγχρωμης πλούσιας οροφογραφίας. Μέσα από αυτόν, τον αποκαλούμενο «μάρτυρα», ο συντηρητής διατήρησε το αυθεντικό αλλά και το μεταγενέστερο, καταγράφοντας το πώς στο παρελθόν είχαν αλλάξει οι αισθητικές προτιμήσεις των χρηστών του νεοκλασικού. Μέσα από αυτό το νέο, επιμελημένο «ξεφλούδισμα» το οποίο δεν ήταν αποτέλεσμα φθοράς, μας προσφέρει σήμερα μια «στιγμιαία» φυγή στο παρελθόν, μια διάστρωση ιστορικών φάσεων που διαχωρίζονται με σαφήνεια. Για εμάς η ανακαίνιση στο έργο αυτό, η μετατροπή του σε ξενοδοχείο, θα ήταν αφορμή για μια αντίστοιχη διαλεκτική σχέση νέου και παλιού, αυτή τη φορά σε αρχιτεκτονικό επίπεδο.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Manna, by K-Studio, Monogon and CS Architecture

Tο Σανατόριο Μάννα χτίστηκε στη δεκαετία του 1920, και φιλοξένησε ασθενείς που ήλπιζαν να θεραπευθούναπό τα οφέλη της διαβίωσης μέσα στο ειδυλλιακό αρκαδικό δάσος. Η αναβίωση του κτιρίου απαίτησε την επαναπροσέγγιση των ίδιων αρχών φιλοξενίας και ευεξίας που ήταν σημαντικές και στον πρώτο κύκλο ζωής του. Τόσο η τοποθεσία όσο και η εμβληματική αρχιτεκτονική μιας περασμένης εποχής αποτέλεσαν έμπνευση για να ερμηνεύσουν οι αρχιτεκτονες αυτό το όραμα μεσύγχρονους όρους, σε μια αισιόδοξη συνέχεια της ιστορίας του κτιρίου. Το υπάρχον κέλυφος συμπληρώθηκε από ένα νέο κτίσμα που υψώθηκε στο αποτύπωμα ενός ερειπωμένου βοηθητικού παραρτήματος, και με την αποκατάσταση της οροφής κατά την οποία προέκυψε το επίπεδο της σοφίτας. Κάθε ένα από τα 32 δωμάτια οργανώνεται σε ζώνες χάρη σε έναν ξύλινο χωρο-κάναβο.





ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο ERGON Beach House by Urban Soul Project

Το ERGON Beach House των Urban Soul Project καταλαμβάνει μια έκταση 11.500 τετραγωνικών μέτρων κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Χαλκιδικής, δίπλα στη θάλασσα και το χωριό Νικήτη. Η ανάπτυξη εκτείνεται παράλληλα με την ακτογραμμή, με μέτωπο 100 μέτρων. Αποτελείται από μια ποικιλία καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένων καλυβών και σκηνών, καθώς και βασικών υπηρεσιών, όπως εστιατόριο, χώρους εστίασης, υπαίθριο κινηματογράφο και γυμναστήριο. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δίνει έμφαση στη χρήση υλικών, όπως πέτρα, ξύλο και γύψος, εξασφαλίζοντας μια αρμονική ένωση με το τοπικό περιβάλλον. Το φυσικό τοπίο έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της διάταξης, με τα υπάρχοντα δέντρα και τη βλάστηση να διατηρούνται προσεκτικά, προσφέροντας φυσική σκίαση και ενισχύοντας την ιδιωτικότητα. Κάθε μονάδα είναι στρατηγικά προσανατολισμένη για να μεγιστοποιεί τον φυσικό αερισμό από τη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται η άμεση ηλιακή έκθεση. Χωροταξικά, ο χώρος οργανώνεται σε ζώνες που μεταβαίνουν ομαλά από το δημόσιο στο ιδιωτικό, επιτυγχάνεται μέσω της πυκνής βλάστησης. Ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων ενσωματώνει στοιχεία όπως εξοπλισμό ανάρτησης με λουριά, ανοιχτές ντουλάπες, διάτρητα υφάσματα και διαχωριστικά. Τα καταλύματα αντανακλούν έτσι μια εκλεπτυσμένη αισθητική κατασκήνωσης και γκλαμπινγκ, που χαρακτηρίζεται από τη χρήση φυσικών υλικών που διευκολύνουν τη σύνδεση με τη φύση, ενώ παράλληλα παρέχουν σύγχρονες ανέσεις.



Ενότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ - κατηγορία ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ: 1 βραβείο και 2 έπαινοι



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Pharaoh by CHRYSOKONA MAVROU + ASSOCIATES

Το Pharaoh από το γραφείο CHRYSOKONA MAVROU + ASSOCIATES είναι ένα wine bar-restaurant και βρίσκεται στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας της δεκαετίας του ‘60 στα Εξάρχεια. Είναι ένας συνδυασμός παραδοσιακού ελληνικού καφενείου, γαλλικής μπρασερί και ιαπωνικού τζαζ μπαρ, όπου συνυπάρχουν η μαγειρική σε ξυλόσομπες, τα φυσικά κρασιά και η αναλογική μουσική. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός χώρου με αυθεντικά Αθηναϊκά χαρακτηριστικά, που παράλληλα να αντιπροσωπεύει τη διεθνή δράση των ιδιοκτητών. Ο επισκέπτης έπρεπε να έχει την αίσθηση ότι ο χώρος ήταν πάντα εκεί, μέσα όμως από πρωτόγνωρο σχεδιασμό. Η κεντρική ιδέα προέκυψε από τις φυσικές διαδικασίες πίσω από την παραγωγή του φαγητού, του κρασιού και της μουσικής, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: το κέλυφος διατηρήθηκε όσο το δυνατόν πιο ατόφιο και οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις έγιναν με όσο το δυνατόν πιο ακατέργαστα υλικά. Στο ισόγειο, μια μπάρα μήκους 16 μέτρων σχήματος Ζ από ματ ανοξείδωτο χάλυβα και χρωματισμένο σκυρόδεμα ενοποιεί την κουζίνα και το μπαρ. Στη μέση τοποθετείται ο DJ, δίνοντας έμφαση στη σημασία της μουσικής στην εμπειρία του χώρου. Στη δεξιά πλευρά μπαίνοντας, ένα custom-made μεταλλικό έπιπλο δισκοθήκης με βινύλια, στερεοφωνικά ηχεία και αναμνηστικά καλύπτει τη μεσοτοιχία σε όλο της το ύψος. Στην αριστερή, ένας καναπές σε σχήμα Π εντείνει την αίσθηση της ελληνικής παρέας. Ένας καθρέφτης και γραμμικοί λαμπτήρες στους τοίχους γύρω του δημιουργούν μια οπτική ψευδαίσθηση οτι ο χώρος εκτείνεται πέρα από τα φυσικά του όρια. Στο κέντρο τοποθετούνται τραπέζια από ανακυκλωμένα μάρμαρα. Το πατάρι φιλοξενεί χρήση οινογνωσίας, με ένα μεγάλο μοναστηριακό τραπέζι στο κέντρο και ένα κελάρι προστατευμένο πίσω από μια γυάλινη βιτρίνα. Το Pharaoh είναι ένα Αθηναϊκό wine bar-restaurant, που έχει να αφηγηθεί ιστορίες από ολόκληρο τον κόσμο.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Social Deli by lowfat architecture + interiors

Πρόκειται για την ανακαίνιση από τους lowfat architecture + interiors, του ισόγειου χώρου ενός υφιστάμενου κτιρίου κατασκευής του 1930, επιφάνειας 40 τ.μ., στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου wine bar delicatessen, του Social Deli, που θα συνδυάζει τη γοητεία της ιστορικής αρχιτεκτονικής με τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας και αισθητικής. Η αρχιτεκτονική προσέγγιση επικεντρώθηκε στην ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικότητας του κτιρίου, ενώ παράλληλα στη δημόσια χρήση του χώρου ενσωματώθηκε η αστική καθημερινότητα της περιοχής. Ο προσανατολισμός του χώρου, με μεγάλα υαλοστάσια με θέαση στον πολυσύχναστο δρόμο, αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την αρχιτεκτονική μελέτη, διαμορφώνοντας τις βασικές κατευθύνσεις για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου. Ο εσωτερικός χώρος προσεγγίστηκε ως ένας γεωμετρικός όγκος που ενσωματώνει τις λειτουργικές ανάγκες ενός σύγχρονου χώρου εστίασης (μπαρ, κουζίνα, αποθήκες, εκθεσιακές επιφάνειες), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οπτική σύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον. Η διαρρύθμιση επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας ροής που ενισχύει την αίσθηση της συνέχεια του δημόσιου χώρου με τον εσωτερικό, ενώ παράλληλα διατηρεί τις απαιτούμενες λειτουργικές αρχές. Η μελέτη εστίασε στην αποκατάσταση και ανάδειξη των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτιρίου, όπως τα μεταλλικά του κουφώματα, τα οποία διατηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν επεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των στοιχείων που είχαν αλλοιωθεί από προηγούμενες ανακαινίσεις, ενισχύοντας τη σύνδεση με την αρχική αρχιτεκτονική του κτιρίου. Η χρήση καθαρών γραμμών, ο συνδυασμός υλικών όπως το μέταλλο και το ξύλο, και η ανάδειξη της αντίθεσης μεταξύ της ιστορικής επιφάνειας και των σύγχρονων στοιχείων, ενισχύει την αίσθηση της συνέχειας με το παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα τονίζει την μοντέρνα ταυτότητα του καταστήματος. Τα υλικά επιλέχθηκαν όχι μόνο για την αισθητική τους αξία, αλλά και για τη λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα τους, αντανακλώντας τη σύγχρονη αίσθηση του χώρου. Η ανακαίνιση επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ελκυστικό, λειτουργικό και ανοιχτό χώρο που σέβεται την ιστορική κληρονομιά του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια νέα, σύγχρονη εμπειρία στους επισκέπτες του. Ο σχεδιασμός ενσωματώνει τον ιδιωτικό και δημόσιο χαρακτήρα της γειτονιάς, προσφέροντας έναν ζωντανό πόλο συνάντησης. Το Social Deli στοχεύει να ενισχύσει τη δυναμική του αστικού χώρου της Αθήνας και να προτείνει μια νέα αντίληψη για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του κέντρου της πόλης.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο AKRES RESTAURANT by Minas Kosmidis Architects

Η ομάδα Minas Kosmidis Architects ανέλαβε τον σχεδιασμό του εστιατορίου ΑΚRES δίπλα στην ακρόπολη της Λίνδου. Πρόκειται για ένα χώρο 100 τμ. που προωθεί την συνεύρεση του παρελθόντος με το παρόν, της παράδοσης με την εκσυγχρονισμένη εικόνα του νησιού. Σε αυτή την σύμπραξη βασίστηκε ο σχεδιασμός, διατηρώντας το υπάρχον κέλυφος ως έχει ώστε να φιλοξενήσει τη σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση στο εσωτερικό του. Έχοντας ως στόχο την απόλυτη εναρμόνιση του εστιατορίου με το τοπίο, οι αδρές επιφάνειες, οι γήινοι χρωματισμοί και ο ζεστός φωτισμός επιλέγονται για να αποπνέουν την αύρα της Λίνδου. Το ξύλο, το μάρμαρο και τα μεταλλικά στοιχεία που συναντώνται στην σύνθεση, συνδιαλέγονται με το υπάρχον κτίριο, ξυπνούν μνήμες και λειτουργούν ενισχυτικά στη δημιουργία μιας μοναδικής χωρικής εμπειρίας. Μπαίνοντας στο εστιατόριο, ο επισκέπτης γίνεται μέρος μια αφήγησης καθώς, στην είσοδο συναντά το bar, και την κουζίνα της προετοιμασίας, όπου το μεταλλικό της διαχωριστικό αποκαλύπτει μέρος της διαδικασίας. Συνεχίζοντας την πορεία του, η σκάλα τον οδηγεί στο rooftop και εμφανίζεται η θέα προς την επιβλητική ακρόπολη της Λίνδου. Συνεχίζοντας την διαδρομή από τον πρώτο χώρο, τρία σκαλιά στο πίσω μέρος του ανοιχτού bar οδηγούν στην προέκταση όπου σχεδιάζεται ένα ακόμη ανοιχτό bar κατά μήκος του τοίχου, ενώ κυρίαρχο στοιχείο του αποτελεί το common table που τοποθετείται κεντρικά της κάτοψης. Ένα κελάρι φιλοξενεί σπάνιες ποικιλίες κρασιών και προσκαλεί τους επισκέπτες να τα εξερευνήσουν. Προχωρώντας, αποκαλύπτεται η αυλή, απαλλαγμένη από περιττή πληροφορία, θυμίζοντας την λιτή ατμόσφαιρα των γειτονικών σπιτιών, επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαύσουν την νησιωτική αύρα. Οι AKRES σχεδιάστηκαν εξ αρχής, έχοντας ως κύρια αναφορά την αρχιτεκτονική ταυτότητα του τόπου. Η απλότητα της σύνθεσης και η αγνότητα των υλικών συνάδει με την φιλοσοφία της τοπικής κουζίνας που πρωταγωνιστεί. Όπως και στην κουζίνα, τα στοιχεία και τα υλικά της σύνθεσης ξεκινούν από την πιο απλή ακατέργαστη φυσική μορφή τους, για να καταλήξουν σε μια λεπτομερώς σχεδιασμένη και επιμελημένη πρόταση.



Ενότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ - κατηγορία ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 1 βραβείο και 2 έπαινοι



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο Perrakis Papers / Thessaloniki Book Fair 2025 by Post Spectacular Office

Perrakis Papers, Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2024. Το περίπτερο της Perrakis Papers στην Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2024 είναι ένας εκλεπτυσμένος, με ακρίβεια σχεδιασμένος χώρος από τους Post Spectacular Office, που ενσαρκώνει την κορυφαία ποιότητα και ακρίβεια της μάρκας. Σχεδιασμένο με λεπτές επιφάνειες inox και πάνελ MDF σε βαθύ μπλε χρώμα, το περίπτερο μεταδίδει μια αίσθηση τεχνικής εκλέπτυνσης, αντανακλώντας τόσο τις αισθητικές αξίες της Perrakis Papers όσο και την τεχνογνωσία πίσω από τα προϊόντα της. Η επιλογή του inox, με τις λεπτές και λεπτεπίλεπτες ακμές του, προσθέτει μια αίσθηση αυστηρότητας και ακρίβειας, παραπέμποντας διακριτικά στις τεχνικές διαδικασίες που διέπουν την παραγωγή χαρτιού υψηλής απόδοσης - την ίδια την ουσία της μάρκας Perrakis Papers. Τα μπλε πάνελ MDF, με ομοιόμορφη απόχρωση, παραπέμπουν στην καθηλωτική ποιότητα του μελανιού στο χαρτί, προσθέτοντας ένα νεύμα στα θεμελιώδη υλικά της δισδιάστατης αναπαράστασης και της υλικότητας του χαρτιού. Αυτή η ελεγχόμενη χρωματική παλέτα και η αντίθεση των υλικών επιτρέπουν στο περίπτερο να αναδείξει την τεχνική και πνευματική ορμή της μάρκας, διατηρώντας παράλληλα μια καθαρή, εστιασμένη αισθητική.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Elefsina Mon Amour by Thalia Melissa

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός από το γραφείο Thalia Melissa για την έκθεση Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο, που πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Ελαιουργείο της πόλης της Ελευσίνας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Future Cometh by Post Spectacular Office

Future Cometh. Κολλέγιο Ανατόλια. 100 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Εκθέτοντας ένα αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη. Μια επέτειος εκατονταετίας προσφέρει την ευκαιρία για εορτασμό, προβληματισμό, περισυλλογή, αυτογνωσία και σχέδια για το μέλλον. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το ξεκίνημά του στη Θεσσαλονίκη, το Κολλέγιο Ανατόλια απευθύνεται στο κοινό της πόλης για να αφηγηθεί την ιστορία του μέσα από μια έκθεση που πραγματοποιείται στην καρδιά της πόλης. Σχεδιάζοντας την αφήγηση της έκθεσης, τα μέλη της επιμελητικής ομάδας αναρωτήθηκαν με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να «παρουσιάσει» ένα σχολείο, η ιστορία του οποίου είναι συνυφασμένη με την ιστορία τριών τόπων -Αμερικής, Πόντου, Ελλάδας- και η οποία εξελίσσεται σε τρεις αιώνες, από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους οι Post Spectacular Office, διαπιστώσαν ότι η μακρά και πολυτάραχη ιστορία του Κολλεγίου φωτίζει στιγμές από τη σύγχρονη ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ελλάδας, αποκαλύπτοντας πτυχές των διεθνών σχέσεων μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας, «Ανατολής» (Ανατολής) και «Δύσης», καθώς και πιο συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η άνοδος και η ακμή του αμερικανικού ιεραποστολικού κινήματος, η μεταμόρφωσή του και ο ρόλος του στη λεγόμενη «δυτικοποίηση» της «Ανατολής».]



Ενότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ - κατηγορία ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1 έπαινος



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο SKUPA for NUNC by STUDIOLAV

Το όνομα Skupa, που σημαίνει «μαζί» στα κροατικά, αντικατοπτρίζει τη λειτουργικότητα και την ευελιξία του σχεδιασμού, όπου τα δύο μέρη των επίπλων ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους, επιτρέποντας ποικίλες συνθέσεις. Η συλλογή περιλαμβάνει τρεις τυπολογίες, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης σε ατομικά κομμάτια ή συστάδες, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε χώρου. Δημιουργήθηκε από τους STUDIOLAV για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εργασίας από το σπίτι και της συνύπαρξης σε περιορισμένο χώρο. Μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως ένας μικρός, περιστασιακός σταθμός εργασίας όσο και ως ένα άνετο κομμάτι για κοινωνικές ή χαλαρωτικές στιγμές. Επίσης αποτελεί μια ιδανική λύση για ευέλικτους χώρους, όπως περιβάλλοντα εργασίας ή lobby αεροδρομίων, όπου οι άνθρωποι μοιράζονται τον ίδιο χώρο, αλλά θέλουν να διατηρήσουν την αίσθηση του προσωπικού χώρου. Η συλλογή Skupa παράγεται στην περιοχή της Σλαβονίας, σπίτι της γνωστής σλαβονικής βελανιδιάς, στην Κροατία από τη Nunc. Ένα καλούπι για τα ξύλινα μέρη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πολλαπλών προϊόντων. Παράλληλα με τη δυνατότητα χρήσης του ίδιου πουφ με περισσότερα από ένα τραπέζια, επιτρέπει την προσαρμογή από τον τελικό χρήστη σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες και την αισθητική του. Γύρω από αυτή την ιδέα αναπτύσσονται νέες τυπολογίες για μελλοντική παραγωγή. Όσον αφορά τα υλικά, ο καπλαμάς και το μασίφ ξύλο προέρχονται τοπικά. Τα υφάσματα περιλαμβάνουν επιλογές από 100% παρθένο μαλλί χωρίς χρωστικές ύλες, που ανανεώνεται γρήγορα ή 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα.



Ενότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ - κατηγορία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: 1 βραβείο και 2 έπαινοι



ΒΡΑΒΕΙΟ στο έργο PIRAEUS TOWER by DANILOF light + perception studio

Ο αναγεννημένος Πύργος στέκεται ως εμβληματικό τοπόσημο στον Πειραιά. Το επιβατικό λιμάνι που συνδέει την Αθήνα με τα νησιά του Αιγαίου και αποτελεί επίσης κρίσιμο κόμβο εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο. Από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού του έργου ανατέθηκε στο γραφείο DANILOF light + perception studio η μελέτη του φωτισμού του Πύργου: «Αντλήσαμε έμπνευση από την αλληλεπίδραση του φωτός του φεγγαριού και της νυχτερινής θάλασσας καθώς και από τα χρώματα του μεσογειακού ουρανού. Ήταν σημαντικό να επιτύχουμε αντίστοιχες εντάσεις, υφές και ήπιες κινήσεις φωτός αποκαλύπτοντας και αναδεικνύοντας παράλληλα τη νέα αρχιτεκτονική. Ένα βιώσιμο concept φωτισμού που να συνομιλεί με το σκοτάδι» Το νέο νυχτερινό τοπόσημο έπρεπε να αντανακλά τη ζωντάνια της πολύχρωμης και έντονης ζωής της περιοχής. Συνθέσεις και αντιθέσεις χρώματος και φωτός με διαφοροποιημένες εντάσεις προσκαλούν τον παρατηρητή σε οπτικές διερευνήσεις φόρμας, όγκου και χρώματος.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Perasman by Beforelight

Η φωτιστική εγκατάσταση Πέρασμαν στην γειτονιά των Ποντίων της Ελευσίνας από τους Beforelightαναδεικνύει με μοναδικό τρόπο το πλούσιο ανθρώπινου μωσαϊκό της πόλης.Μέσα από την πραγματοποίηση 4 εργαστηρίων στο Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας «Νέα Τραπεζούντα», η δημιουργική ομάδα γνώρισε τους κατοίκους της γειτονιάς και ήρθε σε επαφή με τις ιστορίες τους. Η ιστορία των Ποντίων Ελευσίνας είναι μια αφήγηση γεμάτη διαρκείς μεταβάσεις και δύσβατες διασχίσεις. Από το ξερίζωμα πληθυσμών των περιοχών του Πόντου και τις πορείες θανάτου μέσα από τις στέπες του Καυκάσου, μέχρι την αφιλόξενη άφιξη στην Ελλάδα.



ΕΠΑΙΝΟΣ στο έργο Astir Marina, Vouliagmeni by CK Design Lighting (CKDL)

Η Astir Μαρίνα Βουλιαγμένης, που βρίσκεται στην Αθηναïκή Ριβιέρα, είναι ένας προορισμός για πολυτελή γιοτ, συνδυάζοντας αρμονικά τη σύγχρονη υποδομή με την φυσική ομορφιά και την ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας. Ολοκληρωμένη το 2024, η Astir Μαρίνα εκτείνεται σε 4.800μ² και περιλαμβάνει τουριστικούς, ψυχαγωγικούς και διοικητικούς χώρους. Ο φωτισμός από την CK Design Lighting (CKDL) διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντος, ισορροπώντας την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Μέσω ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και ειδικών λύσεων, ο σχεδιασμός δημιουργεί ένα κομψό νυχτερινό τοπίο που εμπλουτίζει την εμπειρία του επισκέπτη. Ο πελάτης περιέγραψε ένα σαφές όραμα για την Astir Μαρίνα, επιδιώκοντας έναν σχεδιασμό που να ισορροπεί αρμονικά την πολυτέλεια με τη βιωσιμότητα. Αυτό σήμαινε την ενσωμάτωση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων χωρίς να υποβαθμίζεται η αισθητική της μαρίνας.



ΧΡΥΣΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Η ολοκλήρωση της τελετής απονομής των GRAIL AWARDS 2025 πραγματοποιήθηκε με την απονομή των 3 μεγάλων βραβείων της φετινής διοργάνωσης: το Χρυσό Αρχιτεκτονικής, το Χρυσό Εσωτερικών Χώρων & Φωτισμού και το Αρχιτεκτονικό Γραφείο της Χρονιάς 2025.

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Χρυσό Βραβείο Αρχιτεκτονικής στο έργο Manna, των K-Studio, Monogon και CS Architecture]

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Χρυσό Βραβείο Εσωτερικών χώρων & Φωτισμού στο έργο PIRAEUS TOWER των DANILOF light + perception studio

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Αρχιτεκτονικό Γραφείο της Χρονιάς 2025 ανακηρύχθηκαν οι K-Studio

Στοιχεία διοργάνωσης

Τίτλος διοργάνωσης: Grail Awards 2025

Κατηγορία: Βραβεία Αρχιτεκτονικής, Εσωτερικών Χώρων & Φωτισμού

Οργάνωση παραγωγής: Βασίλης Μπαρτζώκας (Archisearch, Design Ambassador), Δημήτρης Φακίνος ( ΕΒΓΕ , European Design Awards , European Design Festival)



Φωτογραφία (τελετή απονομής) Αφροδίτη Χουλάκη, Επιμέλεια από την Design Ambassador

Χορηγοί