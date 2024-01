Γλυπτά του Παρθενώνα- Εκπρόσωπος Βρετανικού Μουσείου: Ισορροπία για «μοίρασμα» και «ακεραιότητα της συλλογής»

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου έκανε λόγο για «μακροπρόθεσμη συνεργασία που θα επιτύχει τη σωστή ισορροπία» σε ό,τι αφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μια συνεταιριστική σχέση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι συνεχείς και εποικοδομητικές. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδος η μακροπρόθεσμη συνεργασία θα επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ του να μοιραζόμαστε τα σπουδαιότερα αντικείμενα μας με κοινό σ’ όλο τον κόσμο και του να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της απίστευτης συλλογής που έχουμε στο μουσείο» είπε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για την πορεία των διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε μήνυμα για τη διασφάλιση της επιστροφής τους στην Ελλάδα. Σημείωσε δε, ότι αυτές οι αρχαίες συλλογές θα είναι επίσης διαθέσιμες σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις εξελίξεις στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα στο πλαίσιο του χαιρετισμού του για τα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης.

«Είμαστε περιτριγυρισμένοι από την ιστορία και ως Έλληνες έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας αυτής της ιστορίας. Γι' αυτό και τέτοιες βραδιές έχουν σημασία, επειδή ως θεματοφύλακες της αρχαίας ιστορίας της Ελλάδας, η διατήρηση, η προστασία και η προβολή της ελληνικής αρχαιότητας δεν είναι απλώς σημαντική, είναι απαραβίαστη, αποτελεί καθήκον και δέσμευση που δεν πρέπει ποτέ να αθετηθεί» ανέφερε μεταξύ άλλων.