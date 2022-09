Φεστιβάλ Βενετίας: Στο ντοκιμαντέρ «All The Beauty And The Bloodshed» ο Χρυσός Λέοντας

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο τα βραβεία του 79ο Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με το ντοκιμαντέρ «All the Beauty and the Bloodshed» της Λόρα Πόιτρας να κερδίζει τον Χρυσό Λέοντα.

Η Πόιτρας γίνεται μία από τις επτά γυναίκες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο βραβείο. Η ταινία της αποτελεί ένα πορτρέτο της διάσημης φωτογράφου Ναν Γκολντίν και πραγματεύεται τον εθισμό της στην οξυκωδόνη.

Η Αλίς Ντιόπ με την πρώτη της ταινία μυθοπλασίας, το «Saint Omer», κέρδισε το δεύτερο μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ, τον Αργυρό Λέοντα.

Η Κέιτ Μπλάνσετ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για το «TAR» και ο Κολιν Φάρελ το βραβείο καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στην ταινία «The Banshees of Inisherin».

Η νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο «Bones and All» κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας και εκείνο για το Νέο Τάλεντο για την ερμηνεία της Τέιλορ Ράσελ.

Η ταινία «Jang-e Jahani Sevom (World War III)» του Χουμάν Σεγιέντι κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Τμήμα Ορίζοντες.

#BiennaleCinema2022 #Venezia79⁰Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:⁰ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED di/by #LauraPoitras pic.twitter.com/rAkvhpHKQi — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 10, 2022

Με πληροφορίες του Deadline