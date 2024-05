Eurovision 2024: Πλήρης αποθέωση και καθηλωτική εμφάνιση για την Κροατία

Την πλήρη αποθέωση γνώρισε με την καθηλωτική του εμφάνιση στον τελικό της Eurovision 2024 ο Baby Lasagna και το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim» για την Κροατία.

Όλο το στάδιο τραγουδούσε μαζί του και χόρευε σε όλο το τραγούδι, καθώς ο Μάρκο Πουρίσιτς ξεσήκωσε την αρένα του Μάλμε με το πού ανέβηκε στη σκηνή. Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το τραγούδι άλλωστε, βρισκόταν στην κορυφή των προτιμήσεων-κάτι που μένει να δούμε εάν θα επαληθευθεί με τις ψήφους του τελικού.

Ο Baby Lasagna εκπροσωπεί τη χώρα του με το τραγούδι “Rim Tim Tagi Dim” και μοναδικός του στόχος είναι να χαρίσει στην Κροατία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό, με ένα κομμάτι που συνδυάζει ποπ πανκ, techno, metal και house μουσική και απεικονίζει το ταξίδι ενός νεαρού αγοριού από την Κροατία στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής σε κάποια άλλη χώρα.

Το τραγούδι έχει και ένα πολιτικό μήνυμα, στρέφοντας την προσοχή στις κοινωνικές και πνευματικές προκλήσεις και στην αγωνία που βιώνει κάθε άνθρωπος που εγκαταλείπει τον τόπο του σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών. Ο Μάρκο Πουρίσιτς, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός, που από το 2011 έως το 2022, με κάποια διαλείμματα, ήταν μέλος ενός ροκ συγκροτήματος, φαίνεται ότι θα φέρει την κούπα στη χώρα του.

