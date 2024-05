Eurovision 2024: To Nemo αποθεώθηκε για την εντυπωσιακή του εμφάνιση

Η συμμετοχή της Ελβετίας εντυπωσίασε τους πάντες στην αρένα του Μάλμε, στον Β' ημιτελικό της Eurovision.

To Nemo ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και απέδειξε πως δίκαια η συμμετοχή της χώρας του, βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί του φετινού διαγωνισμού με το τραγούδι «The Code». Πολλά είναι μάλιστα τα στοιχήματα, που δίνουν στην Ελβετία την πρωτιά στον τελικό του Σαββάτου.

Μετά την αποθέωση της Μαρίνας Σάττι για την αποψινή εμφάνισή της, το άτομο που εκπροσωπεί την Ελβετία εντυπωσίασε το κοινό στην αρένα του Μάλμε, με την πρωτότυπη εμφάνισή σε συνδυασμό με τη φωνή του να παρομοιάζεται από πολλούς στα social media ως «υπερθέαμα».

Από το πρώτο λεπτό της εμφάνισης της χώρας στον Β' ημιτελικό, οι χρήστες του Twitter τον αποκαλούν νικητή, αναρτώντας βίντεο από την συγκλονιστική ερμηνεία του.

Nemo’s balance is way more better than my work-life balance #Eurovision2024 pic.twitter.com/AT6Ap9YDc2