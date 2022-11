'Ελτον Τζον, η τελευταία υπόκλιση σε ένα κατάμεστο Dodger Stadium 

Ήταν 1975 και ο Έλτον Τζον, 28 ετών τότε και με το φορτίο του Νο.1 σε σίνγκλ και άλμπουμ τραγουδά σε ένα κατάμεστο Dodger Stadium στο Λος Άντζελες.

Οι συναυλίες του γίνονται sold out. Μένουν στην ιστορία ως θρυλικές εμφανίσεις με τον ίδιο να φορά μια αστραφτερή εμφάνιση των Dodgers σχεδιασμένη από τον Bob Mackie, μπλε καπέλο του μπέιζμπολ με παγιέτες και υπερμεγέθη λευκά γυαλιά.

Ο Τζον ήταν ο πρώτος που έπαιξε στο στάδιο μετά τους Beatles το 1966 και κάπως έτσι γεννήθηκε ένας σούπερ σταρ.

«Τον Οκτώβριο του 1975, κανείς δεν ήταν πιο σπουδαίος από τον Έλτον Τζον. Ήταν σαν τον Έλβις στο απόγειο της καριέρας του», είχε πει κάποτε ο Τέρι Ο' Νιλ, ο φωτογράφος που είναι υπεύθυνος για τις εμβληματικές εικόνες του Dodger Stadium.

«Ο Έλτον εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Έδωσε τα πάντα σε αυτές τις συναυλίες».

Σήμερα ο Έλτον Τζον στα 75 του πλέον, γράφει ξανά ιστορία στον ίδιο χώρο. Εκεί που ξεκίνησε, εκεί επέλεξε να κάνει και την τελευταία του υπόκλιση, αποχαιρετώντας το κοινό των ΗΠΑ στην μεγαλειώδη περιοδεία του «Farewell Yellow Brick Road Tour».

Η συναυλία της Κυριακής ήταν η τελευταία του στάση στην Βόρεια Αμερική. Το αντίο του στο κοινό του ξεκίνησε το 2018 αλλά λόγω πανδημίας και περιορισμών αναβλήθηκε.

Το τελευταίο αντίο στο κοινό παγκοσμίως θα το πει από την Στοκχόλμη στις 8 Ιουλίου του 2023.

Σε μια μοναδική καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από 50 χρόνια και έχοντας στην κατοχή του κάθε λογής βραβείο, από Όσκαρ μέχρι Γκράμι, ο Έλτον Τζον αποχαιρετά το κοινό του καθώς όπως ο ίδιος λέει, θέλει να περάσει περισσότερο χρόνο με τον επί χρόνια σύντροφό του Ντέιβιντ Φέρνις και τους δύο γιους τους.

Στο σόου της Κυριακής, παρουσία σχεδόν 50.000 ατόμων, που κατέκλυσαν το στάδιο, εμφανίστηκαν δίπλα του οι Dua Lipa, Brandi Carlile και Kiki Dee.

Στις πρωτιές της βραδιάς η Disney+, που έκανε την πρώτη της παγκόσμια ζωντανή ροή συναυλίας, σε παραγωγή Fulwell 73 και Rocket Entertainment για την Disney Branded Television.

Η τρίωρη εκπομπή περιλάμβανε ολόκληρη τη συναυλία του Έλτον Τζον αλλά και ευχές από διάσημους φίλους του, που βρέθηκαν στην τελευταία του αυτή εμφάνιση.

«Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ συναισθηματική βραδιά για μένα. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι», είπε ο θρυλικός τραγουδοποιός και performer.

Στην τελευταία του αυτή συναυλία θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη το ντουέτο του «Don't go breaking my heart» με την Kiki Dee, η ερμηνεία του «Cold Heart» με την Dua Lipa και μια διασκευή του «Don't Let the Sun Go Down On Me» με την Brandi Carlile.

Η τελευταία περιοδεία του Έλτoν Τζον συνεχίζεται και το 2023, οπότε και θα δώσει τις τελευταίες του συναυλίες στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη και την Βρετανία.

«Να είστε ευγενικοί ο ένας με τον άλλον» η ευχή του.

Με πληροφορίες του NME/HollywoodReporter