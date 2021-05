Έφυγε από τη ζωή ο κωμικός ηθοποιός Τσαρλς Γκρόντιν

Ο 86χρονος κωμικός ηθοποιός Τσαρλς Γκρόντιν, γνωστός στο ελληνικό κοινό κυρίως για τον ρόλο του κυνοφοβικού πατέρα στην οικογενειακή κωμωδία Mπετόβεν (1992), έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τα ξημερώματα στην οικία του στο Κονέκτικατ.

Με τη στριφνή κωμική περσόνα του και την deadpan εκφορά των αστείων, ο Τσαρλς Γκρόντιν προίκισε μια σειρά από ταινίες με το κωμικό του ταλέντο, κυρίως από τη θέση του δευτεραγωνιστή. Aπό τα πρώτα βήματα της καριέρας του κρατάμε την συμμετοχή του στο πολανσκικό Rosemary’s Baby (1968), στο ρόλο του γυναικολόγου που κάνει gaslighting στη Μία Φάροου, ουσιαστικά, όμως, η πρώτη του αξιοσημείωτη κινηματογραφική εμφάνιση πραγματοποιείται λίγα χρόνια μετά, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός επιφανειακού, ανώριμου αρσενικού που βρίσκεται παντρεμένος από τη μια μέρα στην άλλη, στη σαρδόνια μαύρη κωμωδία της Ιλέιν Μέι The Heartbreak Kid (1972).

Ακολουθούν χαρακτηριστικοί δεύτεροι ρόλοι σε ταινίες όπως το Heaven Can Wait(1978) του Γουώρεν Μπίτι, το Real Life(1979) του Άλμπερτ Μπρουκς και η Γυναικάρα με τα Κόκκινα(1984) του Τζιν Γουάιλντερ, για να έρθει η μεγάλη του στιγμή το 1989 στο Midnight Run (1989), την κωμωδία «κολλητών» του Μάρτιν Μπρεστ, όπου ο Ντε Νίρο πειραματίστηκε για πρώτη φορά με τον κωμικό χρονισμό του, κάνοντας τον straight man στο πλευρό του Γκρόντιν. Μετά τον προαναφερθέντα Μπετόβεν και τη συμμετοχή του στο Dave (1993), o Γκρόντιν θα πραγματοποιήσει μια εικοσαετή παύση από τα κινηματογραφικά δρώμενα, με την εξαίρεση της συμμετοχής του στο ατυχές The Ex (2006) του Ζακ Μπραφ.

Τελευταία τον είχαμε δει στο While we’re Young (2014) του Νόα Μπάουμπαχ, τον είχαμε απολαύσει ως ατζέντη του Αλ Πατσίνο στην αξιοπρεπέστατη μεταφορά του βιβλίου του Φιλιπ Ροθ The Humbling (2014) δια χειρός Μπάρι Λέβινσον, αλλά και ως μέντορα του Louie C.K. στις τελευταίες σεζόν του Louie. Αφήνει πίσω του δύο παιδιά και μια πολύ ενδιαφέρουσα φιλμογραφία, έστω κι αν η επιτυχία του δεν ήταν ανάλογη του ταλέντου του.