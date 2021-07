Το βιβλίο της Ρέιτσελ Κασκ «Second Place», το «Bewilderment» του Ρίτσαρντ Πάουερς και το «Klara and the Sun» ( Η Κλάρα και ο Ήλιος, εκδόσεις Ψυχογιός) του Καζούο Ισιγκούρο είναι ανάμεσα στα 13 μυθιστορήματα που αγωνίζονται για το Βραβείο Booker 2021, ένα από τα πιο περίβλεπτα λογοτεχνικά βραβεία παγκοσμίως.

Οι κριτές του Βραβείου Booker, με επικεφαλής την Maya Jasanoff, θα ξαναδιαβάσουν τα 13 βιβλία της μακράς λίστας προτού τα περιορίσουν σε μια λίστα με έξι υποψήφιους που θα ανακοινωθούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο νικητής, ο οποίος θα λάβει έπαθλο 50.000 λιρών, θα ανακοινωθεί σε τελετή στο Λονδίνο στις 3 Νοεμβρίου.

Το Βραβείο Booker απονέμεται κάθε χρόνο στο καλύτερο μυθιστόρημα γραμμένο στα Αγγλικά και δημοσιεύεται στη Μεγάλη Βρετανία ή Ιρλανδία. Φέτος, τέσσερις από τους υποψηφίους συγγραφείς είναι Αμερικανοί. Και τα 13 μυθιστορήματα της μακράς λίστας είναι αξιοσημείωτα για την ποικιλομορφία τους σε θέμα και ύφος.

Η πλήρης λίστα των υποψηφίων για το Booker είναι:

Ανούκ Αρουντπραγκασάμ, “A Passage North”

Ρέιτσελ Κασκ, “Second Place”

Νέιμον Γκάλγκατ, “The Promise”

Νέιθαν Χάρις, “The Sweetness of Water”

Καζούο Ισιγκούρο, “Klara and the Sun”

Κάρεν Τζένινγκς, “An Island”

Μέρι Λόσον, “A Town Called Solace”

Πατρίσια Λόκγουντ, “No One Is Talking About This”

Ναντίφα Μοχάμετ, “The Fortune Men”

Ρίτσαρντ Πάουερς, “Bewilderment”

Σανζίβ Σαχότα, “China Room”

Μάγκι Σίπστεντ, “Great Circle”

Φράνσις Σπάφορντ, “Light Perpetual”