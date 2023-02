Βραβεία SAG: Σάρωσε το «Everything Everywhere At Once»- Συγκινητικές ομιλίες από τους νικητές Michelle Yeoh και Brendan Freiser

Η περιπέτεια «Everything Everywhere All At Once» κέρδισε την κορυφαία κινηματογραφική διάκριση στα βραβεία Screen Actors Guild (SAG) την Κυριακή, εδραιώνοντας τη θέση της ως το απόλυτο φαβορί για το βραβείο καλύτερης ταινίας στα Όσκαρ του επόμενου μήνα.

Το «Abbott Elementary», μια κωμική σειρά για δασκάλους σε ένα υποχρηματοδοτούμενο δημόσιο σχολείο, κέρδισε στην κατηγορία της καλύτερης τηλεοπτικής σειράς, ενώ το «The White Lotus», απέσπασε το βραβείο για το καλύτερο δράμα.

Το «Everything Everywhere All At Once», μια από τις λίγες πρόσφατες indie ταινίες που ξέσπασαν σε μεγάλο βαθμό στο box office, κυριάρχησε στη βραδιά με τέσσερις νίκες, ενώ ακολούθησε το «The White Lotus» με δύο.

Σε μία φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία η πρωταγωνίστρια του «Everything Everywhere All At Once», Michelle Yeoh αναδείχθηκε για την ερμηνεία της και αφιέρωσε χρόνο στο βάθρο για να σημειώσει τι σήμαινε η νίκη της για άλλους λάτρεις του κινηματογράφου της Ασίας.

«Αυτό δεν είναι μόνο για μένα», είπε. «Αυτό είναι για κάθε κοριτσάκι που μου μοιάζει» είπε η Yeoh και συνέχισε λέγοντας ότι οι έγχρωμοι ερμηνευτές και οι ηθοποιοί από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες θέλουν «μία θέση στο τραπέζι. Πολλοί από εμάς το χρειαζόμαστε αυτό», είπε. «Θέλουμε να μας δουν. Θέλουμε να ακουστούμε».

Grab your tissues and prepare to be moved by the ICONIC Michelle Yeoh! #SAGAwards pic.twitter.com/ZPHoOkHb7u — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023

Ο Brendan Fraser επίσης αναδείχτηκε νικητής της βραδιάς καθώς κέρδισε στην κατηγορία της καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για την «Φάλαινα».

Με δάκρυα στα μάτια, ο Brendan Fraser αναφέρθηκε στις καλές και κακές επαγγελματικές του περιόδους σε μια ζωή στον κινηματογράφο που τον οδήγησε από τα πρωτοκλασάτα ονόματα της δεκαετίας του 1990 και τα πρώτα βήματα σε μια ύφεση της καριέρας του που τον άφησε εκτός σκηνής.

«Έχω καβαλήσει αυτό το κύμα πρόσφατα και μου έχει τύχει επίσης να με χτυπήσει αυτό το κύμα μέχρι τον πυθμένα του ωκεανού» είπε μεταξύ άλλων.

Brendan Fraser accepts the #SAGAwards for the "role of his life" in #TheWhale pic.twitter.com/Sr8xfL0fCW — The Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2023

Στους κερδισμένους της βραδιάς και ο Jason Bateman, που απέσπασε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού σε τηλεοπτικό δράμα για το «Ozark», ενώ η Jennifer Coolidge έλαβε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε τηλεοπτικό δράμα για το «The White Lotus».

Η Jennifer Coolidge ευχαρίστησε τον δημιουργό Mike White για τον ρόλο της λέγοντας πως «Το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε κάποιον είναι να αλλάξεις την προοπτική κάποιου προς το καλύτερο».

Michelle Yeoh becomes the first Asian actress to win ‘Outstanding Performance by a Female Actress in a Leading Role’ in #SAGAwards history. pic.twitter.com/XNxLrnAJMd — Film Updates (@FilmUpdates) February 27, 2023

Αναλυτικά η λίστα των βραβείων

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία ηθοποιού τηλεοπτικής σειράς ή σειράς περιορισμένων επεισοδίων

Sam Elliott (1883)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού τηλεοπτικής σειράς ή σειράς περιορισμένων επεισοδίων

Jessica Chastain (George and Tammy)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά

Jeremy Allen White (The Bear)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά

Jean Smart (Hacks)

Καλύτερη ερμηνεία συνόλου σε κωμική σειρά

Abbott Elementary

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία ηθοποιού σε δραματική σειρά

Jason Bateman (Ozark)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Καλύτερη ερμηνεία συνόλου σε δραματική σειρά

The White Lotus

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία β' ρόλου

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία β' ρόλου

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία α' ρόλου

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία α' ρόλου

Brendan Fraser (The Whale)

Καλύτερη ερμηνεία καστ ταινίας

Everything Everywhere All at Once

Καλύτερη ερμηνεία σε δράση/ κασκαντέρ συνόλου σε ταινία

Top Gun: Maverick

Καλύτερη ερμηνεία δράσης/κασκαντέρ σε σύνολο για τηλεοπτική σειρά

Stranger Things