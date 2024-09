Βαν Γκογκ, Ντα Βίντσι, Μπέικον στο Λονδίνο αυτό το φθινόπωρο

Το Λονδίνο ετοιμάζεται να υποδεχθεί μεγάλες εκθέσεις με πρωταγωνιστές πάντα τα μεγάλα ονόματα της τέχνης, παλιότερα και σύγχρονα.

Η National Gallery, από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Ιανουαρίου 2025, θα παρουσιάσει την έκθεση «Βαν Γκογκ: Ποιητές και εραστές» και υπόσχεται μια θεαματική έκθεση με έργα που σπάνια εκτίθενται στο κοινό, εστιάζοντας στα ταραχώδη δύο χρόνια που πέρασε ο καλλιτέχνης στην Αρλ και στο άσυλο Saint-Paul στο Saint-Rémy, με περισσότερα από 50 σπουδαία έργα.

Μετά την αναδρομική της έκθεση στην Tate το 2015, η πρώτη έκθεση της Marlene Dumas στη Frith Street Gallery, από 20 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου, φέρνει στο προσκήνιο τον μίτο του πένθους, της απώλειας, της ζωής και των αρχαίων μύθων μέσα από την έκθεση «Mourning Marsyas». Θεοί, άνθρωποι και φαντάσματα αναδύονται μέσα από μια γενναία, συναρπαστική τέχνη που είναι πάντα τόσο ακατέργαστη και ειλικρινής όσο και εκλεπτυσμένη.

Οι «Δρόμοι του Μεταξιού» είναι η έκθεση που μπορεί να δει το κοινό στο Βρετανικό Μουσείο, από τις 26 Σεπτεμβρίου έως 23 Φεβρουαρίου 2025. Πρόκειται για μια έκθεση που υμνεί τις θαυμάσιες πολιτιστικές ανταλλαγές που δημιούργησε το πολυτελές νήμα, συνδέοντας εντελώς ξεχωριστούς και διαφορετικούς κόσμους.

Στην γκαλερί Courtauld, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως 19 Ιανουαρίου 2025, η έκθεση για τον Μονέ με τίτλο «Μονέ και Λονδίνο: Θέα στον Τάμεση» δείχνει για άλλη μια φορά τα κοσμικά οράματα ενός ομιχλώδους ποταμού που ούτε ο Τέρνερ δεν ζωγράφισε τόσο μαγευτικά όσο αυτός ο Γάλλος τουρίστας από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Savoy. Tα αριστουργήματα του Μονέ στο Λονδίνο είναι συγκεντρωμένα κοντά στο σημείο όπου τα δημιούργησε, για να θαμπώσουν για άλλη μια φορά το κοινό.

«Φράνσις Μπέικον: Ανθρώπινη Παρουσία» είναι ο τίτλος της έκθεσης στη National Portrait Gallery, από 10 Οκτωβρίου έως 19 Ιανουαρίου 2025, με πορτρέτα φίλων και εραστών του ιδιοφυούς ζωγράφου, του άθεου θεού της σύγχρονης βρετανικής τέχνης που έδειξε τα πρόσωπά τους και την ακατέργαστη σάρκα τους σαν ανοιχτή πληγή.

Με τη χρήση κοκαΐνης στο Ηνωμένο Βασίλειο να είναι σε επίπεδα ρεκόρ, η έκθεση «Γιατί Παίρνουμε Ναρκωτικά;», ένα ταξίδι στον κόσμο των ναρκωτικών, δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Στο ΕΝΑ Sainsbury Centre, University of East Anglia, από τις 14 Σεπτεμβρίου έως 27 Απριλίου 2025, το εξάμηνο αυτό ταξίδι εξερευνά τους πολιτισμούς των ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο, από μια ιαπωνική τελετή τσαγιού μέχρι το «Heroin Falls», τη σειρά φωτογραφιών του Graham MacIndoe που απεικονίζουν τα χρόνια του εθισμού του.

Ο ξαφνικός, σοκαριστικός θάνατος του Mike Kelley το 2012 τερμάτισε μια καριέρα τόσο προβληματική όσο και εφευρετική. Η αναδημιουργία του κόσμου της πατρίδας του Σούπερμαν, βίντεο και γλυπτική, μαλακά παιχνίδια και πανό, παιδικά τραύματα και παράξενες σκηνές ενηλίκων επαναλαμβάνονται στην παράξενα υπέροχη, μερικές φορές τρομακτική τέχνη του. Η έκθεση «Mike Kelley: Ghost and Spirit» παρουσιάζεται στην Tate Modern, από 2 Οκτωβρίου έως 9 Μαρτίου 2025.

«Μιχαήλ Άγγελος, Λεονάρντο, Ραφαέλ» στη Royal Academy, από 9 Νοεμβρίου έως 16 Φεβρουαρίου 2025: η συνάντηση τριών μεγάλων της Ιταλικής Αναγέννησης. Φλωρεντία, 1504. Ο Λεονάρντο εργάζεται πάνω στη «Μόνα Λίζα» και ο Μιχαήλ Άγγελος μόλις τελείωσε τον «Δαβίδ». Τα δυο έργα που παραγγέλθηκαν από την κυβέρνηση οδηγούν σε έναν πόλεμο σχεδίων, ενώ ο νεαρός Ραφαέλ παρακολουθεί και μαθαίνει. Μια εκπληκτική σύγκρουση ιδιοφυϊών σε μια απίθανη έκθεση.

Η έκθεση «Glenn Ligon: Παντού» στο Μουσείο Fitzwilliam, στο Cambridge, από 20 Σεπτεμβρίου έως 2 Μαρτίου 2025, φέρνει στο προσκήνιο τη δουλειά ενός καλλιτέχνη που, χρησιμοποιώντας τόσο διαφορετικές αναφορές όπως ο James Baldwin, ο Jean Genet και ο Richard Pryor για να αναλογιστεί την ταυτότητά του ως ομοφυλόφιλου Αφροαμερικανού, αντιπαραθέτει τα δικά του έργα με τον Degas, τα drypoints του Frank Auerbach, σχολιασμένα μεσαιωνικά χειρόγραφα και κινεζικά αντίγραφα κεραμικών Wedgwood.

Η Μαύρη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα Sonia Boyce συναντά τη μεγάλης επιρροής Βραζιλιάνα ζωγράφο Lygia Clark (1920-88), της οποίας οι πρώιμες γεωμετρικές αφαιρέσεις έδωσαν τη θέση τους σε έργα που μπορούσε να κρατήσει και να χειριστεί ο θεατής, και των οποίων η εστίαση ήταν στην επίγνωση του σώματος και της ψυχής.

«Sonia Boyce: An Awkward Relation/ Lygia Clark: The I and the You» τιτλοφορείται αυτή η διπλή έκθεση στη Whitechapel Gallery, από 2 Οκτωβρίου έως 12 Ιανουαρίου 2025. Ενώ η έκθεση της Clark εξετάζει ολόκληρη την καριέρα της, το «An Awkward Relation» της Boyce εστιάζει σε σπάνια έργα της δεκαετίας του 1990 που αφορούν τη χρήση ανθρώπινων και συνθετικών μαλλιών, την αφή και τη χειραγώγηση, καθώς και σε ένα επτακάναλο οπτικοακουστικό έργο του 2017 που περιλαμβάνει ερμηνεία και αλληλεπίδραση με το κοινό.

«Vanessa Bell: Ένας κόσμος φόρμας και χρώματος» είναι ο τίτλος της έκθεσης στη MK Gallery, στο Milton Keynes, από τις 19 Οκτωβρίου έως 23 Φεβρουαρίου, η οποία παρουσιάζει την πρωτοποριακή μοντέρνα τέχνη της Bell όπου ο φυσικός κόσμος είναι ένα μυστήριο. Η ομάδα Bloomsbury, στην οποία ανήκε, είδε και εκτίμησε τους Γάλλους μοντερνιστές όπως ο Σεζάν και ο Πικάσο. Η Bell εμπνέεται από αυτούς για να δει το μεγαλείο των μικρών πραγμάτων.

