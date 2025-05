Bafta TV Awards: Οι μεγάλοι νικητές της λαμπερής βραδιάς

Το βράδυ της Κυριακής απονεμήθηκαν στο Λονδίνο, τα τηλεοπτικά βραβεία Bafta 2025.

Η λαμπερή τελετή των τηλεοπτικών Bafta 2025 πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2025 στο κατάμεστο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με παρουσιαστή της βραδιάς τον Άλαν Κάμινγκ.

Σε αντίθεση με τα Bafta Awards, που αφορούν τα βραβεία που απονέμονται για τον κινηματογράφο, τα Bafta TV Awards που απονέμει η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (British Academy of Film and Television Arts - BAFTA) αφορούν τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ άλλων δραματικές σειρές, μίνι σειρές, ντοκιμαντέρ, αλλά και τις ερμηνείες ηθοποιών στην τηλεόραση.

Φέτος, η σειρά «Mr Bates vs The Post Office» κατάκτησε τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης μίνι σειράς αλλά και ένα ειδικό βραβείο για την επιρροή της τόσο πολιτική όσο και στην κοινωνία.

ITV take home the 2025 Special Award at the #BAFTATVAwards with @pandocruises for their commissioning of Mr Bates Vs The Post Office.



As one of BAFTA's highest honours, ITV are being awarded in recognition of their commissioning of Mr Bates Vs The Post Office, as a prime example… pic.twitter.com/7imKwE4v2E