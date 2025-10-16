ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Baby Reindeer: Ο Μάκης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί την επιτυχία του Netflix στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Το «Baby Reindeer» είναι μια δραματική μαύρη κωμωδία, βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Βρετανού κωμικού Ρίτσαρντ Γκαντ, ο οποίος υπήρξε θύμα εμμονικής παρακολούθησης από μια γυναίκα

Η επιτυχημένη σειρά του Netflix «Baby Reindeer», που προκάλεσε διεθνή αίσθηση και απέσπασε 8 υποψηφιότητες στα BAFTA 2025, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης, σε σκηνοθεσία του Μάκη Παπαδημητρίου.

Το «Baby Reindeer» είναι μια δραματική μαύρη κωμωδία, βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Βρετανού κωμικού Ρίτσαρντ Γκαντ, ο οποίος υπήρξε θύμα εμμονικής παρακολούθησης από μια γυναίκα. Ο ίδιος αφηγείται με ωμότητα και χιούμορ μια προσωπική εμπειρία που μετατράπηκε σε καθολικό σχόλιο για τη βία, τη μοναξιά και τα όρια της συμπόνιας.

Ο Ντόνι Νταν, ένας νεαρός κωμικός που εργάζεται σε μπαρ του Λονδίνου, προσφέρει μια μέρα ένα φλιτζάνι τσάι σε μια πελάτισσα, τη Μάρθα. Η ευγενική του πράξη θα πυροδοτήσει μια εφιαλτική σχέση εμμονής: η γυναίκα αρχίζει να τον παρακολουθεί, να τον παρενοχλεί και να εισβάλλει συστηματικά στη ζωή του.

Μέσα σε έξι χρόνια, ο Ντόνι λαμβάνει πάνω από 41.000 email, εκατοντάδες φωνητικά μηνύματα, δεκάδες επιστολές και αμέτρητα δώρα, ώσπου η υπόθεση φτάνει τελικά στα δικαστήρια.

Η ιστορία του Γκαντ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2019 στο Edinburgh Fringe Festival ως αυτοβιογραφικός μονόλογος, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο West End του Λονδίνου και στη Νέα Υόρκη, κερδίζοντας πολλαπλά θεατρικά βραβεία και ενθουσιώδη κριτική.

Η θεατρική του δύναμη οδήγησε στη μεταφορά της ιστορίας στη μικρή οθόνη από το Netflix, με τον ίδιο τον Ρίτσαρντ Γκαντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η σειρά προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, με τα διεθνή μέσα να τη χαρακτηρίζουν:

«Ένας μονόλογος για τη φύση της εμμονής, που σε ξεβολεύει και σε στοιχειώνει.» — Evening Standard

«Μια ωμή, ενοχλητική εξερεύνηση του μίσους και της ψυχολογικής φθοράς.» — Fest

«Ένα αποπροσανατολιστικό, αγχώδες masterclass στην αγωνία.» — Metro

Η ελληνική θεατρική εκδοχή του «Baby Reindeer» στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης υπόσχεται μια ωμή, συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία, που ισορροπεί ανάμεσα στο τραύμα και τη λύτρωση.

