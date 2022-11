«Avatar: The Way of Water»: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου σίκουελ

Κυκλοφόρησε το επίσημο και τελευταίο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης συνέχειας του «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον και είναι όσο επικό το περίμεναν οι φανς.

Το δίλεπτο τρέιλερ κυκλοφορεί έναν μήνα πριν από την πρεμιέρα του σίκουελ του Avatar, τον επόμενο μήνα, στις 16 Δεκεμβρίου, περίπου 13 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του πρώτου μέρους της ταινίας το 2009.

Στο τρέιλερ η οικογένεια των Τζέικ και Νεϊτίρι διασχίζουν νέους υποβρύχιους κόσμους καθώς οι πολίτες του σύμπαντος της Πανδώρας μάχονται με στρατούς ρομπότ και τρομακτικά θαλάσσια πλάσματα.

Το «Avatar: The Way of Water» διαδραματίζεται σεναριακά μία δεκαετία και πλέον μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ακολουθεί την προσπάθεια της οικογένειας Σάλι να κρατήσει ο ένας τον άλλο ασφαλή, τις μάχες που δίνουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που υπομένουν.

Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους ως Τζέικ και Νεϊτίρι ενώ επιστρέφουν για οι Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και Σιγκούρνι Γουίβερ.

Στις νέες προσθήκες του καστ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Κέιτ Γουίλσλετ, Έντι Φάλκο, και Βιν Ντίζελ.

Η ταινία είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα.

Η νέα ταινία θα έχει διάρκεια πάνω από τρεις ώρες ενώ ο Τζέιμς Κάμερον σε προηγούμενη συνέντευξή του αποκάλυψε ότι ενδεχομένως να μην επιστρέψει για να σκηνοθετήσει την τέταρτη και την πέμπτη ταινία του Avatar.

