«ALPHA MISSION-ΔELOS»: Στο Ευρωκοινοβούλιο προβλήθηκε η συναυλία από το ιερό νησί της Δήλου

Τι διδάγματα μπορεί να στείλει το αρχαίο κέντρο της Μεσογείου, σήμερα είναι αρχαία ερείπια, στο σύγχρονο κέντρο της Ευρώπης; Τι μπορεί να μας διδάξει το παρελθόν για το μέλλον;

Η προβολή της κινηματογραφημένης συναυλίας «ALPHA MISSION - ΔELOS και οι [αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες έθεσε εχθές αυτά τα σημαντικά ερωτήματα. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, το ιερό νησί της Δήλου, μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, που ήδη πλήττεται όλο και περισσότερο από την κλιματική κρίση, παρέδωσε στους ευρωβουλευτές και στους πολίτες της Ευρώπης το μήνυμα του κατεπείγοντος αλλά και της ελπίδας για τη ζωή στον πλανήτη μας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, της τέχνης και της επιστήμης όπως η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ο γενικός

διευθυντής του ARTE Γερμανίας, Wolfgang Bergmann, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη πρόεδρος του World Human Forum, η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη που φιλοξένησε και την εκδήλωση, ο γενικός γραμματέας της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Marshall Markus, η διευθύντρια του Διεθνούς Ιδρύματος Γιεχούντι Μενουχίν, Marianne Poncelet, η αστροφυσικός Αθηνά Κουστένη, ο πρόεδρος τους Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος Ιωάννης Δαγλής, ο δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κούκας καθώς και νέοι φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια.

Η προβολή της συναυλίας, που γυρίστηκε τον περασμένο Μάιο στη Δήλο, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Yehudi Menuhin του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUYO), μαζί με Ουκρανούς & Ρώσους μουσικούς, και σολίστες το ουκρανικής καταγωγής ανερχόμενο αστέρι Diana Tishchenko (βιολί) και τον Έλληνα δεξιοτέχνη Σωκράτη Σινόπουλο (λύρα) έδωσαν στο ιερό νησί μια συναυλία που δημιουργήθηκε ειδικά για να υπογραμμίσει την αβεβαιότητα για το μέλλον του πλανήτη μας αν δεν δράσουμε επειγόντως.

Για πρώτη φορά στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της, η Δήλος υποδέχτηκε μια ορχήστρα κλασικής μουσικής σε μια συναυλία διεθνούς εμβέλειας και μεγάλης συμβολικής αξίας. Η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από το ARTE και την παρακολούθησαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη.

Facebook Twitter Γενική εικόνα από την προβολή της συναυλίας.

Εχθές, η Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής που φιλοξένησε την εκδήλωση, υπογράμμισε ότι αυτή η πρωτοποριακή προβολή συναυλίας, μας δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουμε και να εργαστούμε ειρηνικά για τη βιωσιμότητα.

«Η φιλοξενία μιας τέτοιας εκδήλωσης, μέσα στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου βρίσκονται τα βασικά στοιχεία της δημοκρατίας και του σύγχρονου πολιτισμού, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να εργαζόμαστε για μια από τις πιο απαιτητικές - σε παγκόσμιο επίπεδο - περιβαλλοντικές νομοθεσίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», σημείωσε η ευρωβουλευτής.

Κατά τον χαιρετισμό της, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, τόνισε τη σημασία, για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, του να παραμείνουμε ανοιχτοί και να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι ένα απέναντι σε αυτή αυτό το πρόβλημα.

«Πρέπει να αναζητήσουμε τη σοφία στις εποχές που πέρασαν και όπως επισημαίνει η πρωτοβουλία ALPHA MISSION πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μόνο μέσω της συνεργασίας διαφορετικών τομέων συνολικά με αυτή τη σοφία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις μεγαλύτερες προκλήσεις», τόνισε.

Facebook Twitter Η ευρωβουλευτής, Μαρία Σπυράκη.

«Είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα σήμερα γιατί η Άρτεμις πέταξε επιτέλους. Στο φεγγάρι και πέρα από αυτό και φέρνει ένα μήνυμα για όλους μας, για την ανθρωπότητα: Να

οικοδομήσουμε χρησιμοποιώντας την επιστήμη και την τεχνολογία που συμβαδίζουν με την τέχνη, την πνευματικότητα και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, και με την προγονική νοημοσύνη πουυπάρχει όχι μόνο στη χώρα μου, την Ελλάδα, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Μια σοφία για να αντιμετωπίζουμε τη φύση διαφορετικά από ό,τι κάνουμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε μια συμβιωτική σχέση», είπε από την πλευρά της η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, πρόεδρος του World Human Forum θεσμού που ξεκίνησε το πρόγραμμα.

Μετά την προβολή στη συζήτηση που ακολούθησε ο Wolfgang Bergman, διευθύνων σύμβουλος του ARTE Deutschland, το κανάλι συμπαραγωγός της συναυλίας, ανέφερε ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία.

«Κατά τύχη ήταν η ακριβής ημερομηνία του εορτασμού των 30 χρόνων του Arte και δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος εορτασμός αυτής της ιδέας, ενός ενωμένου ευρωπαϊκού καναλιού όπως το ARTE».

Ο Marshall Markus Γενικός Διευθυντής της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα από τα σπάνια έργα που πληρούν αυτό που

αποκαλεί τα πέντε μεγάλα κριτήρια.

Facebook Twitter Η Ρομπέρτα Μετσόλα και η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη.

«Πρώτον, μεγάλη σύνδεση με την παράδοση αλλά και τεράστια καινοτομία, εκπληκτική καλλιτεχνική αριστεία και τέταρτον μεγάλη κοινωνική σημασία. Τέλος,

καθώς η ορχήστρα είναι μια μεταφορά της συνάντησής μας για την ομαδικότητα, δουλέψαμε σαν να ήμασταν μαζί για χρόνια και σε αρμονία με το νησί. Για μένα ήταν μία αξέχαστη παραγωγή».

Το έργο για την Diana Tishchenko, τη σολίστ της συναυλίας, ήταν μια εμπειρία που θα την ακολουθεί για μια ζωή. «Το να είσαι μέρος αυτού του σπουδαίου σκοπού μέσω της μουσικής είναι τόσο ικανοποιητικό. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό».

Facebook Twitter Ο ευρωβουλευτής, Στέλιος Κιμπουρόπουλος

Το ALPHA MISSION - ΔELOS με λίγα λόγια

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ της NASA θα μεταφέρει την πρώτη γυναίκα στο φεγγάρι μέχρι το 2025, μετά την ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΛΛΩΝ που μετέφερε τον

πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι το 1969. Η Δήλος είναι το νησί όπου, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκαν οι δίδυμοι θεοί Απόλλων και Άρτεμις και όπου γεννήθηκε το φως. Για πολλούς αιώνες στην αρχαιότητα, η Δήλος ήταν το κοσμοπολίτικο κέντρο της Μεσογείου.

Σήμερα, ολόκληρο το νησί είναι ένα ανοιχτό μουσείο και τα αρχαία ερείπια σε αυτό έχουν ήδη πληγεί από την κλιματική κρίση και την άνοδο της στάθμης

της θάλασσας. Παράλληλα με την προσπάθειά μας να εξερευνήσουμε το διάστημα, η Δήλος - και τα γεγονότα που συνδέονται με αυτήν - θα αποτελέσουν εμβληματικές υπενθυμίσεις ότι και τα φτερά χρειάζονται ρίζες και ότι η θεραπεία του πλανήτη μας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Η αποστολή Άρτεμις της NASA, μετά την αποστολή Απόλλων, μας δίνει τη μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουμε ότι η Ανθρωπότητα δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη αν δεν συνδυάσει τη σοφία του παρελθόντος με τη γνώση και τις δυνατότητες του σήμερα, τις ανθρωπιστικές επιστήμες με την επιστήμη, τη μυθολογία, την τέχνη και την πνευματικότητα με το διάστημα και την τεχνολογία.

Το πρόγραμμα της συναυλίας

Το πρόγραμμα της προβαλλόμενης συναυλίας περιελάμβανε τις Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι, αυτοσχέδια επεισόδια για τη λύρα, το Floating Autumn της Carmen Fizzarotti από τις «Τέσσερις [αβέβαιες] Εποχές» και το 17 Strokes of the Bell for Peace and Sustainability του Marshall Marcus.

Την EUYO υποδέχτηκε η λύρα, η σύγχρονη συνέχεια του οργάνου του Απόλλωνα με ιστορία 3000 ετών, η οποία συνυφάνθηκε αριστοτεχνικά με το έργο του Vivaldi και των σύγχρονων συνθετών της συναυλίας.

Το Floating Autumn της Carmen Fizzarotti από τις [αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές, είναι μια αλγοριθμική ανασύνθεση του «Φθινοπώρου» του Vivaldi. Αναπτύχθηκε από συνθέτες, μουσικούς, κλιματολόγους και επιστήμονες πληροφορικής, χρησιμοποιώντας γεωχωρικές κλιματικές προβλέψεις για το 2050, και απεικονίζει πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας μελλοντικός κόσμος αν δεν αντιστρέψουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030. Το [Uncertain] Four Seasons είναι μια πρωτοβουλία της AKQA και του Jung von Matt, του συνθέτη Hugh Crosthwaite, της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σίδνεϊ και του Monash Climate Change Communications Research Hub.