Το 2ο Kardamyli Festival έρχεται τον Οκτώβριο

Βιβλίο / Μπορούν 3.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας να χωρέσουν σε 242 σελίδες;

Ο Τζέιμς Χένεϊτζ, συγγραφέας της «Συντομότερης ιστορίας της Ελλάδας» («The shortest history of Greece», Old Street Publishing LTD), απέδειξε πως ναι, γίνεται, και δίκαια λαμβάνει τα εύσημα.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ