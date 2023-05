27 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/5/23)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Νέγρος του Μοριά στο Gagarin

Ο Νέγρος του Μοριά επιστρέφει με τον πρωτότυπο ήχο του, τον οποίο αποκαλεί «τραμπέτικο», για να παρουσιάσει τον νέο του δίσκο με τίτλο «ΘΡΑCOC» στο Gagarin.

5/5, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 12 ευρώ

Οι Γκιντίκι παρουσιάζουν τον πρώτο τους δίσκο στο An club

Η παράδοση για τους Γκιντίκι είναι μια συνεχής δυναμική διαδικασία. Στα λάιβ τους κυριαρχεί το διονυσιακό πνεύμα. Ο κόσμος τραγουδάει και χορεύει ασταμάτητα. Tη βραδιά θα ανοίξει ο Γιάγκος Χαιρέτης.

6/5, An Club, Σολωμού 13, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ

«Μια γέφυρα μουσικής πάνω από τη Συγγρού, Vol. 8» στη Στέγη

Η φετινή Γέφυρα ιχνηλατεί με τρεις συναυλίες τις προσωπικές και καλλιτεχνικές διαδρομές του συνθέτη Maurice Ohana. Κάθε συναυλία και όλες μαζί, με τον γενικό τίτλο «Γεωγραφίες, φιλίες, αναφορές», συνθέτουν μια ιδιαίτερη μουσικογεωγραφία.

10/5, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Μικρή Σκηνή), λεωφ. Συγγρού 107, 20:00, είσοδος ελεύθερη (με δελτία προτεραιότητας)

Ο Steve Coleman στο Gazarte

Ο Steve Coleman, περφόρμερ και master του groove, έρχεται στο Gazarte. Φωτ.: Dimicology

5/5, Gazarte, Βουτάδων 34, 21:30, είσοδος: 22-45 ευρώ

Ο Μάριος Φραγκούλης και η Dulce Pontes στο Μέγαρο

H σύγχρονη ιέρεια του fado Ντούλτσε Πόντες συναντά τον Μάριο Φραγκούλη στη σκηνή του Μεγάρου για ένα θαλασσινό ταξίδι στο όνειρο, σε μια σπάνια ακουστική και όχι μόνο εμπειρία.

9-10/5, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 12-60 ευρώ

Ο Jonathan Bree στο Temple

Ο Jonathan Bree, έρχεται ξανά στην Ελλάδα για ένα live πασπαλισμένο με τη χαμηλότονη '60s γοητεία της chamber ή baroque pop.

9/5, Temple, Ιάκχου 17, 21:00, είσοδος: 18 ευρώ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

«Unboxing Callas: Από την Κάλλας στη Μήδεια, εγκατάσταση σε τρεις πράξεις στην Εθνική Λυρική

Κοστούμι του Γιάννη Τσαρούχη για τη Μήδεια Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος

Η πρώτη φάση του εικαστικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας θα πραγματοποιηθεί στο φουαγέ της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ με την παρουσίαση της πολυμορφικής εγκατάστασης «Unboxing Callas».

4/5-9/6, Φουαγέ Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, καθ. 11:00-20:00

ΧΟΡΟΣ

«Ελεύθεροι» της ομάδας σύγχρονου χορού Αnima-Soma στο θέατρο Πλύφα

Μια ελεύθερη ανάγνωση του φαινομένου του σύγχρονου χορού.

Μια ελεύθερη ανάγνωση του φαινομένου του σύγχρονου χορού. Μέσα από την ίδια την πράξη του χορού η ομάδα φέρνει στη σκηνή τη διαρκώς «μετακινούμενη» εμπειρία της κίνησης. Η χορογραφία είναι της Τέτης Νικολοπούλου.

8, 9, 15, 16, 22 & 23/5, Θέατρο Πλύφα, Κορυτσάς 39, 21:00, είσοδος: 7-12 ευρώ

«Ο Οίκος της Ταραχής» στη Στέγη

Η χορογράφος Πατρίσια Απέργη επιστρέφει μαζί με την ομάδα χορού Αερίτες στη Στέγη.

Η χορογράφος Πατρίσια Απέργη επιστρέφει μαζί με την ομάδα χορού Αερίτες στη Στέγη, έξι χρόνια μετά το Cementary, με ένα πάρτι που χρησιμοποιεί τις «εκρήξεις» της εποχής για να μας αποκαλύψει ότι μπορούμε να περάσουμε καλά ακόμα κι αν υπάρχουν δυσαρμονίες ή διαφωνίες.

4-7/5, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107, 20:30, είσοδος: 5-24 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«Τα Ρούχα»: Το ένδυμα από το 3.000 π.Χ. έως σήμερα στο Μουσείο Μπενάκη

Τα Ρούχα, σε σκηνοθεσία Ευθύμη Θέου, είναι μια περφόρμανς θεάτρου/αρχαιολογίας για το ένδυμα και τη διαχρονική του παρουσία. Φωτ.: Katerina Paras

Τα Ρούχα, σε σκηνοθεσία Ευθύμη Θέου, είναι μια περφόρμανς θεάτρου/αρχαιολογίας για το ένδυμα και τη διαχρονική του παρουσία, που ανεβαίνει για έξι μόνο παραστάσεις σε διαφορετικούς χώρους του Μουσείο Μπενάκη.

6-7/5, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, 6-7, 20:30

8/5, Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1, 18:30 & 20:30

9/5, Μουσείο Μπενάκη, Νηματουργία Μέντης - Αντωνόπουλος (ΝΗΜΑ), Πολυφήμου 6, 18:30 & 20:30, είσοδος: 10-12 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Casual Arousal #1 Πάρτι στο «Ρομάντσο»

Μια εκστατική συγχώνευση των πιο ιδιαίτερων ήχων της Αθήνας.

Η Jessica J & η mafia παρουσιάζουν την πρώτη έκδοση του Casual Arousal, μια εκστατική συγχώνευση των πιο ιδιαίτερων ήχων της Αθήνας. Τρεις live μπάντες και DJ sets ως το πρωί του Σαββάτου.

5/5, «Ρομάντσο», Αναξαγόρα 3-5, 21:00, είσοδος: 8-10 ευρώ

15 Χρόνια Λατέρνατιβ στο six d.o.g.s

15 ώρες με τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη σε ένα μεγάλο πάρτι για τα 15 χρόνια Λατέρνατιβ. Από τις 16:00 μέχρι τις 20:00, τετράωρη live εκπομπή με τη συμμετοχή των ακροατών, κι ύστερα πάρτι μέχρι το ξημέρωμα.

6/5, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 16:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Μετατοπίσεις» του Αλέξη Αυλάμη στην Blender Gallery

Ραγισμένη ζωή, ακέραιο πνεύμα, 2022, εγκαυστική και λάδι σε ξύλο, 30 x 24 εκ

Ο Αλέξης Αυλάμης ζωγραφίζει με την αρχαία τεχνική της εγκαυστικής σε ξύλο και πρωταγωνιστή το αλχημικό μελισσοκέρι. Ο καταλύτης της τεχνικής είναι η θερμότητα, η δυναμική ισορροπία μεταξύ «φωτιάς και πάγου», φαινόμενο που ενσωματώνει αντιθέσεις όπως στερεό - ρευστό, επίπεδο - ανάγλυφο, ελεγχόμενο - απρόβλεπτο.

5/5-24/6, The Blender Gallery, Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα, Τρ. 10:00-18.00, Τετ.-Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

«Moving a mountain» της Κατερίνας Κότσαλα στο project space AK38

Κατερίνα Κότσαλα, Lost Into The Forest (2021)

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα της Κότσαλα από την τελευταία τριετία, ένα ζωγραφικό έργο μεγάλων διαστάσεων, γλυπτικές εγκαταστάσεις και ψηφιδωτά. Το ενδιαφέρον της Κότσαλα στρέφεται στη γέννηση, στη σχέση και στη συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπινων και μη έμβιων όντων, και θανάτου.

4/5-3/6, ΑΚ38, Αρματολών & Κλεφτών 38, Πέμ., Παρ., 18:00-21:00, Σάβ. 12:00-15:00

«Φαινόμενα» του Στάθη Πάνου στην gallery Art Prisma

Η Gallery Art Prisma εγκαινιάζει την ατομική έκθεση του Στάθη Πάνου.

Η Gallery Art Prisma εγκαινιάζει την ατομική έκθεση του Στάθη Πάνου, μια νέα πολυεπίπεδη εικαστική ματιά που σε βάζει στο δικό του εικαστικό αφήγημα, όπου φιγούρες κλασικών ζωγράφων συνυπάρχουν με σύγχρονα στοιχεία.

5-20/5, Gallery Art Prisma, Κουντουριώτου 187, Τρ., Πέμ., Παρ. 10:30-15:00 & 18:00-21:00, Τετ., Σάβ. 10:30-15:00

«We have no time» του Ilya Trofimenko στην Blank Wall Gallery

Η Blank Wall Gallery φιλοξενεί έργα του Ilya Trofimenko, ενός καλλιτέχνη που χρησιμοποιεί μεικτές τεχνικές στη δουλειά του

Η Blank Wall Gallery φιλοξενεί έργα του Ilya Trofimenko, ενός καλλιτέχνη που χρησιμοποιεί μεικτές τεχνικές στη δουλειά του. Στα έργα του κυριαρχούν η αφαίρεση και η παραμόρφωση που μετατρέπουν το πραγματικό στοιχείο σε ονειρικό και απόκοσμο.

5-10/5, Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Τετ.-Παρ. 17:30-21:30, Σάβ. 12:30-14:30

«I am vulva» της Έφης Εμμανουηλίδη στο The Art Foundation

Δεκάδες πολύχρωμα χειροποίητα κεραμικά αιδοία θα κατακλύσουν τον χώρο του TAF. Φωτ.: Mariza Kapsabeli

Δεκάδες πολύχρωμα χειροποίητα κεραμικά αιδοία θα κατακλύσουν τον χώρο του TAF, πλαισιωμένα από προβολές, συζητήσεις και εγκαταστάσεις με πρωταγωνίστριες θηλυκότητες της σύγχρονης Ελλάδας. Σε συνεργασία με το Cream Athens και την κολεκτίβα Planet Sisterhood.

4-7/5, TAF - The Art Foundation, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 12:00-20:00

«Ασκήσεις Αυτοτομίας» της Ευγενίας Αποστόλου στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα

Στη δεύτερη ατομική έκθεσή της η Ευγενία Αποστόλου παρουσιάζει έναν νέο τρόπο καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Στη δεύτερη ατομική έκθεσή της η Ευγενία Αποστόλου παρουσιάζει έναν νέο τρόπο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα έργα αυτής της ενότητας αποτελούνται από γάζες με κολλημένα συμπαγή κομμάτια χρώματος, ξεπερνώντας έτσι τα όρια του συμβατικού καμβά και αναπροσδιορίζοντας την έννοια του ζωγραφικού έργου.

4/5-23/7, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Τρ., Πέμ. 15:00-20:00, Τετ., Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

«View of Us - Όψεις μας» της Φωτεινής Παλπάνα στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα

Η Φωτεινή Παλπάνα μας καλεί στην πρώτη της έκθεση να περιηγηθούμε σε ένα περιβάλλον αποσπασμάτων από όγκους και επιφάνειες.

Η Φωτεινή Παλπάνα μας καλεί στην πρώτη της έκθεση να περιηγηθούμε σε ένα περιβάλλον αποσπασμάτων από όγκους και επιφάνειες που ξεδιπλώνονται στον χώρο και φέρουν τόσο τα χαρακτηριστικά γεωλογικών διαμορφώσεων όσο και ανθρώπινων σωμάτων.

4/5-22/7, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Τρ., Πέμ. 15:00-20:00, Τετ., Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

Ο Cacao Rocks στη The Holy Art Gallery

Η The Holy Art Gallery μάς προσκαλεί στην τρίτη συνεχόμενη έκθεση «Art on Loop London-Athens» στην καρδιά της Αθήνας, αυτήν τη φορά με special guest τον Cacao Rocks.

Η The Holy Art Gallery μάς προσκαλεί στην τρίτη συνεχόμενη έκθεση «Art on Loop London-Athens» στην καρδιά της Αθήνας, αυτήν τη φορά με special guest τον Cacao Rocks, ο οποίος θα παρουσιάσει έργα του στις οθόνες της gallery αλλά και ένα φυσικό του έργο, έκπληξη για το αθηναϊκό κοινό.

5-14/5, The Holy Art Gallery, Πραξιτέλους 26, Δευτ.-Πέμ. 09:00-13:00 & 14:00-18:00, Παρ. 19:30-22:00, Σάβ.-Κυρ. 11:00-17:00

BAZAAR

Bazaar Bιβλίου στον κήπο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Στο bazaar θα διατεθεί μεγάλο μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών που αριθμεί πάνω από 60 τίτλους και καλύπτει θεματικά την πολύπτυχη παρουσία των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στη μικρασιατική χερσόνησο.

5-7/5, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Κυδαθηναίων 11, Παρ. 16:00-20:00, Σάβ. & Κυρ. 11:00-15:00

ΠΡΟΒΟΛΗ

Dracula του Κόπολα στο Ιντεάλ

Το γοτθικό υπερθέαμα των τριών Όσκαρ του Φράνσις Φορντ Κόπολα σε επετειακή κόπια.

Το γοτθικό υπερθέαμα των τριών Όσκαρ του Φράνσις Φορντ Κόπολα σε επετειακή κόπια με ολοκαίνουρια ψηφιακή αποκατάσταση και εκ νέου επεξεργασία από τον ίδιο τον σκηνοθέτη, με τους Γκάρι Όλντμαν, Γουινόνα Ράιντερ, Κιάνου Ριβς, Αντονι Χόπκινς, Τομ Γουέιτς κ.ά.

6/5, κιν/φος Ιντεάλ, Πανεπιστημίου 46, 22:00, είσοδος: 7 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Street Food Festival στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ

Την Παρασκευή 5 Μαΐου το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας θα ανοίξει ξανά τις πόρτες και τους φούρνους του, γεμάτο γευστικές εκπλήξεις από κάθε γωνιά του γευστικού γαλαξία. Το Σάββατο 27 Μαΐου DJ set από τον James Lavelle των Unkle.

5-7, 12-14, 19-21 & 26-28/5, Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, Γκάζι, Παρ. 17:00-00:30, Σάβ. 12:00-01:00 & Κυρ. 12:00-00:00, εισιτήρια: 3 ευρώ

8ο Horrorant Film Festival – Νύχτες Τρόμου

Είκοσι έξι καινούργιες ταινίες παραγωγής 2022-2023 από ολόκληρο τον κόσμο.

Είκοσι έξι καινούργιες ταινίες παραγωγής 2022-2023 από ολόκληρο τον κόσμο, 31 ταινίες μικρού μήκους καθώς και ένα Cosplay Contest συνθέτουν, μεταξύ άλλων, το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ τρόμου.

4-14/5, Κινηματογράφος Ελιζέ, Νυμφαίου 12, Ιλίσια, είσοδος: 7 ευρώ (η ταινία), 16 (ημερήσιο), full pass: 50 ευρώ

4ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας

Για τέταρτη συνεχή χρονιά ξεκινά το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας στον χώρο του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών, με παράλληλες δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

3-25/5, Σουηδικό Ινστιτούτου Αθηνών, Μητσαίων 9, κ.α. σημεία της πόλης

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«However» στο Keiv

Μια process-based performance που βασίζεται στα how-to's ως readymade scores, μεταφράζοντας σε δράση τα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης.

Μια process-based performance που βασίζεται στα how-to’s ως readymade scores, μεταφράζοντας σε δράση τα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης. Τα σώματα μέσα από το έργο τους βρίσκονται διαρκώς σε μια διαδικασία αποτυχίας και προσπάθειας εκ νέου για να βρουν λύση στα tasks που τα αφορούν.

5, 6, 7, 10, 11, 13, 14/5, Keiv, Καλύμνου 38, 21:00, είσοδος: 7 ευρώ

ΔΙΑΛΕΞΗ

«Η σύγχρονη τέχνη στην Biennale της Βενετίας (2007-2022)» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Στο πλαίσιο του προγράμματος Σύγχρονης Τέχνης και της σειράς συναντήσεων «Art Talks» το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει μια εικονική περιήγηση στα πιο σημαντικά έργα σύγχρονης τέχνης που παρουσιάστηκαν στην Biennale της Βενετίας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Η παρακολούθηση των τεσσάρων συναντήσεων μπορεί να γίνει διά ζώσης ή online.

8-29/5, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Δευτ. 18:30-20:30, είσοδος: 20-35 ευρώ