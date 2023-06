24 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (16-23/6/2023)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Rosalía και Central Cee στο Release Athens 2023

Την Τρίτη 20 Ιουνίου το Release Athens ενώνει τις δυνάμεις του με το SNF Nostos και υποδέχεται στην πλατεία Νερού την Ισπανίδα super star Rosalía και στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το πιο «καυτό» όνομα του βρετανικού χιπ χοπ, τον Central Cee. Μαζί τους τρία σπουδαία ονόματα της σύγχρονης urban μουσικής: η Tinashe, η Ayra Starr και η IAMDDB.

20/6, πλατεία Νερού, Φάληρο, είσοδος: 60 ευρώ

Waterboom Festival 2023

Το ΟΑΚΑ υποδέχεται και φέτος το Waterboom Festival με ένα καλοκαιρινό stage εξοπλισμένο με τεράστια κανόνια νερού και ένα πολύ δυναμικό line-up μουσικών (Foureira, Light, Trannos, Sidarta, Rack, FY, Ricta, Saske, Toquel) καθώς και με καλλιτέχνες-έκπληξη που θα ανακοινωθούν σύντομα.

17/6, ΟΑΚΑ, Waterboom, Μαρούσι, 15:00, είσοδος: 10 ευρώ

Φεστιβάλ νέας μουσικής: Subset Festival

Αντλώντας τον τίτλο του από έναν μαθηματικό όρο, το υποσύνολο ⊆, το Subset Festival που διοργανώνει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συμπαραγωγή με το Ωδείο Αθηνών, φέρνει σε διάλογο διαφορετικές εκδοχές σύγχρονης μουσικής γραφής και παρουσίασης ενσωματώνοντας μεγάλη ποικιλία καλλιτεχνικών έργων.

21-25/06, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Διεθνής Ημέρα Γιόγκα 2023

O Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας φέτος διοργανώνει στο Περιστύλιο του Ωδείου Αθηνών τη γιορτή της Διεθνούς Ημέρας Γιόγκα με θέμα «Γιόγκα για την ανθρωπότητα». Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μαθήματα και ομιλίες.

18/6, Περιστύλιο Ωδείου Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ.Γεωργίου Β’ 17-19, 16:30- 20:30

Οι Helloween στο Release Athens 2023

Το Release Athens 2023 υποδέχεται το Σάββατο 17 Ιουνίου τους Helloween στην Πλατεία Νερού. Η εμβληματική μπάντα από τη Γερμανία, ηγέτες του ευρωπαϊκού power metal, με 16 στούντιο άλμπουμ και εκατομμύρια πωλήσεις, θα παρουσιάσουν μια βραδιά για τους λάτρεις της metal μουσικής. Μαζί τους το συγκρότημα απ’την Ουκρανία, Jinjer, και οι Beyond The Black. Τη βραδιά ανοίγουν οι Silent Winter.

17/6, πλατεία Νερού, λεωφ. Ποσειδώνος 2616, είσοδος από 53 ευρώ

Οι Röyksopp στο Release Athens 2023

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου, τη δεύτερη μέρα του Release Athens 2023 x SNF, το ανήσυχο ντουέτο Röyksopp, οι headliners της ημέρας, θα ανέβουν στη σκηνή της πλατείας Νερού. Το ντουέτο που δημιουργήθηκε το 2001 από τους Svein Berge και Torbjørn Brundtland στο Τρόμσο της Νορβηγίας κουβαλά επιρροές που ξεκινούν από τον Giorgio Moroder και τον Vangelis και φτάνουν μέχρι τους Pink Floyd και τους Kraftwerk. Μαζί τους στη σκηνή οι M83, το σχήμα του Anthony Gonzalez, και οι OMD, ένα από τα πιο επιτυχημένα synth pop συγκροτήματα όλων των εποχών, και οι ιδιαίτερα αγαπητοί Μίκρο.

21/6, πλατεία Νερού, λεωφ. Ποσειδώνος 2616, είσοδος από 40 ευρώ

Colourday Festival 2023

Το Colourday Festival, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολύχρωμα φεστιβάλ της χώρας, επιστρέφει την Παρασκευή 16 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ με πολλά χρώματα, μουσικές και δυναμικά shows.

16/6, ΟΑΚΑ, λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 1, 12:00

ΘΕΑΤΡΟ

Τυφλός δρομέας στο Πειραιώς 260

Ένας άντρας και η γυναίκα του, που βρίσκεται στη φυλακή ως πολιτική κρατούμενη, έχουν υποσχεθεί ο ένας στον άλλον να τρέχουν κάθε βράδυ πλάι στον τοίχο της φυλακής όπου εκείνη κρατείται, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Κουρδισμένοι σ’ έναν λεκτικό μηχανισμό μεγάλης ακρίβειας, οι ξέπνοοι διάλογοί τους πλέκονται με τους εσωτερικούς μονολόγους τους, με την κλασική περσική ποίηση να αντηχεί σε κάθε τους συνειρμό στο σκοτάδι της νύχτας.

20/6-21/6, Πειραιώς 260, Χώρος Ε, 21:00, είσοδος από 25 ευρώ

«Λυγμός - Das Weinen» στην Πειραιώς 260

Ο ρηξικέλευθος, αιρετικός Ελβετός σκηνοθέτης Κρίστοφ Μαρτάλερ, παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ και του ελληνικού κοινού, έρχεται ξανά στην Πειραιώς 260 με μια παράσταση βασισμένη σε κείμενα του ομοεθνούς του Ντίτερ Ροτ. Το Λυγμός (Καημός), που αποτελεί το κείμενο της παράστασης, είναι μια συλλογή από λεκτικές ακροβασίες. Πάνω στο τεντωμένο σκοινί που στήνει ο Ροτ, ο Μαρτάλερ στοχάζεται αναφορικά με την παροδικότητα των πραγμάτων με σκηνικό τον αποστειρωμένο χώρο ενός φαρμακείου.

19-20/6, Πειραιώς 260, Χώρος Η, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

Οι Παίχτες του Γκόγκολ - Summer Edition

Ζωντανή μουσική, αφηνιασμένοι ρυθμοί και ξέφρενο χιούμορ σε μια παράσταση-οφθαλμαπάτη, μια φαρσοκωμωδία καταστάσεων για την τέχνη της εξαπάτησης: παράσταση ή πραγματικότητα, ηθοποιός ή ρόλος, θύτης ή θύμα, αλήθεια ή ψέμα, όλα συγχέονται και τελικά το μόνο που μένει είναι το παιχνίδι. Μετά από δύο χρονιές sold-out παραστάσεων, οι Παίχτες του Ν.Β. Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, κάνουν περιοδεία στα ανοιχτά θέατρα της Αθήνας, από το Βεάκειο ως το Κατράκειο και το θέατρο Βράχων.

21/6-20/7, διάφορες τοποθεσίες, είσοδος από 20 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Το Midnight Express παρουσιάζει την ταινία Happiness

Η κινηματογραφική λέσχη του Άκη Καπράνου στις καθιερωμένες προβολές της Παρασκευής παρουσιάζει την ταινία Happiness του Toντ Σολόντζ. Η cult αμερικανική μαύρη κωμωδία του 1998 ακολουθεί τη ζωή τριών αδελφών, τις οικογένειές τους και τους γύρω τους.

16/6, κινηματογράφος Ριβιέρα, Βαλτετσίου 46, 23:00, είσοδος: 6 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδειο

Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής από τη δεκαετία του 1960 έως και σήμερα, ο Σταύρος Ξαρχάκος, έρχεται στο Ηρώδειο μαζί με τα τραγούδια του, τα οποία, όπως ο ίδιος γράφει, «μας δείχνουν τον δρόμο, είναι σύμμαχοι στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή και διώχνουν τον φόβο». Μαζί του η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιάννης Κότσιρας και η Ηρώ Σαΐα.

18/6 & 4/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού-Ηρώδειο, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

Pan Pan και Mazoha live στην Τεχνόπολη

O Pan Pan και το full band φίλων του με συνθεσάιζερ, βιολί, κιθάρα, ντραμς και φωνές συναντιούνται με τον Μazoha (Τζίμης Πολιούδης) στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων για ένα δυναμικό live με πολύ χορό.

22/6, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 20:00, είσοδος: 10 ευρώ (early bird), 15 ευρώ (ταμείο)

O διεθνής DJ Boris Brejcha στο ΣΕΦ

O Boris Brejcha, ένας από τους πιο επιδραστικούς DJ της γενιάς του και ένα από τα πιο hot ονόματα της dance electronica, έρχεται στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου για μια χορευτική υπερπαραγωγή ήχου, φωτός και εικόνας.

17/6, ΣΕΦ, Φάληρο, 17:00, είσοδος από 35 ευρώ

John Cale

Ο Τζον Κέιλ, ο Ουαλός μουσικός θρύλος των Velvet Underground, του αγαπημένου αβανγκάρντ συγκροτήματος, έρχεται στο Ηρώδειο για μια μουσική αναδρομή σε μια πορεία που καλύπτει πάνω από έξι δεκαετίες, με αρκετό κλασικό υλικό αλλά και τραγούδια από τον νέο του δίσκο «Mercy» που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από τον παγκόσμιο μουσικό Τύπο. Μαζί του στη σκηνή η μπάντα του καθώς και η Athens Philharmonia.

19/6, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00, είσοδος από 35 ευρώ

Οι Waterboys στο Ηρώδειο

Οι Waterboys δημιουργήθηκαν στο Εδιμβούργο το 1983 από τον Σκοτσέζο μουσικό Μάικ Σκοτ και το 1985 κυκλοφόρησαν το «The whole of the moon» που έμελλε να γίνει το τραγούδι-έμβλημα για την μπάντα αλλά και να διασκευαστεί από μια στρατιά καλλιτεχνών, από τον Prince και τους U2 ως τους Killers και τον Rod Steward. Με αφετηρία το rock ‘n’ roll, ο πρώιμος ήχος τους χαρακτηρίζεται από επικές μεγαλόπνοες συνθέσεις, εμπνεόμενες από την κέλτικη παράδοση και την ελληνική μυθολογία. Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους απολαύσει στο Ηρώδειο την Πέμπτη 22 Ιουνίου.

22/6, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00, είσοδος από 30 ευρώ

Οι Usurum live στο Πλύφα

Οι Usurum, μία από τις πιο αγαπητές μπάντες-παρέες της αθηναϊκής μουσικής σκηνής, γιορτάζουν φέτος 10 χρόνια στη δισκογραφία και, ενώ ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν τον 5ο τους δίσκο μέσα στο 2023, ξεκινάνε μια σειρά καλοκαιρινών εμφανίσεων με αφετηρία την Αθήνα. Στη live εμφάνισή τους θα παρουσιάσουν πολλά από τα τραγούδια του επερχόμενου δίσκου τους καθώς και επιλεγμένα τραγούδια από τους προηγούμενους.

19/6, Παλιό Βιομηχανικό Πάρκο, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, 21:00, είσοδος: 11 ευρώ (προπώληση), 13 ευρώ (ταμείο)

Ο Κωστής Μαραβέγιας ζωντανά στον Κήπο του Μεγάρου

Μετά από τρία συνεχόμενα καλοκαίρια με sold out εμφανίσεις, ο Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει στον Κήπο του Μεγάρου με ένα πάρτι, μια γιορτή χαράς, συγκίνησης, χορού και τραγουδιού για δύο εμφανίσεις, την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Ιουνίου. Ξάπλα στο γρασίδι, όρθιοι αγκαλιά, οι θεατές θα απολαύσουν τραγούδια από το νέο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει σύντομα, καθώς και παλαιότερες επιτυχίες και διασκευές του.

16/6, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 21:00, είσοδος 15 ευρώ

Λάμδα & Sophie Lies live στο ΠΛΥΦΑ

Παρουσιάζοντας παλιά και νέα τραγούδια τους, οι Λάμδα και η Sophie Lies θα μοιραστούν τη σκηνή του ΠΛΥΦΑ στις 20 Ιουνίου σε μια φρέσκια καλοκαιρινή μουσική βραδιά.

20/6, Παλιό Βιομηχανικό Πάρκo, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ (προπώληση), 15 ευρώ (ταμείο)

ΧΟΡΟΣ

LOVETRAIN2020

O Ισραηλινός χορογράφος Εμανουέλ Γκατ με έδρα τη Γαλλία φέρνει στην Πειραιώς 260 μια γιορτή της ζωτικότητας και της ευφορίας. Σώματα που ενώνονται και απομακρύνονται, δυναμικές ομαδικές χορογραφίες, ντουέτα και σόλο ξεδιπλώνονται πάνω σε αξέχαστες επιτυχίες των Tears for Fears, της βρετανικής new wave μπάντας, ανακαλώντας τη synth-pop ουτοπική ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1980. Ένα έργο για την ουτοπία, τον ανέφικτο, ιδεώδη μη τόπο όπου η συμβίωση χωρίς συγκρούσεις μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

22-23/6, Πειραιώς 260, Χώρος Η, 21:00, είσοδος: 5 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Πάρτι 100% Techno στο Ρομάντσο

Οι 100% Techno διοργανώνουν ένα ακόμη ρέιβ πάρτι στο Ρομάντσο, το Σάββατο 17/06. Στα decks οι TYPEO x Mosh Beat x Human Cruelty x China x Plagger

17/6, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 00:00, είσοδος: 8 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Steven Shearer: Sleep, death’s own brother» στη συλλογή Γιώργου Οικονόμου

Σχεδιασμένη γύρω από τον σημαντικό αριθμό έργων ζωγραφικής και έργων σε χαρτί του Steven Shearer που ανήκουν στη συλλογή Γιώργου Οικονόμου, η έκθεση «Sleep: Death’s own brother» προτείνει μια σε βάθος προσέγγιση του έργου του καλλιτέχνη από την ανατρεπτική σκοπιά του άψυχου σώματος που κάποιες φορές είναι πραγματικά νεκρό, ενώ άλλοτε απλώς μοιάζει νεκρό. Ο Steven Shearer, που έχει έδρα το Βανκούβερ, έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με μια σειρά έργων ορμώμενων από την προσωπική του έλξη για τη νεανική κουλτούρα της δεκαετίας του ’70 και την προλεταριακή αισθητική του διεθνούς metal underground.

19/6/23-29/3/24, Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, λεωφ. Κηφισίας 80, Δευτ.-Παρ. 10:00-18:00, Τετ. έως τις 20:00

Τρεις ατομικές εκθέσεις στην γκαλερί Rodeo

H γκαλερί Rodeo υποδέχεται μια σειρά ατομικών εκθέσεων στον χώρο της στον Πειραιά: του Γιάννη Μανιατάκου (1935-2017), του Leidy Churchman (γεν. 1979, Villanova) και του Emre Hüner (γεν. 1977, Κωνσταντινούπολη), καλλιτεχνών με διαφορετικό υπόβαθρο, οι οποίοι αναπτύσσουν τους προσωπικούς τους κόσμους.

18/6-16/9, Rodeo Gallery, Πολυδεύκους 41, Πειραιάς, Τετ.-Σάβ. 12:00-20:00

«See-Thru Palm» της Mira Dancy

Η Mira Dancy, καλλιτέχνιδα με έδρα το Λος Άντζελες, γνωστή για τους παραστατικούς πίνακες και τις site-specific εγκαταστάσεις της που ενσωματώνουν στοιχεία από πλεξιγκλάς και άμμο, παρουσιάζει την πρώτη της ατομική έκθεση στην γκαλερί Δύο Χωριά. Η έκθεση «See-Thru Palm» θα περιλαμβάνει μια νέα ομάδα ζωγραφικών έργων καθώς και σχέδια με μελάνι μεγάλου μεγέθους.

17/6-29/7, Γκαλερί Δύο Χωριά, Λεμπέση 5-7, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 11:00-18:00