23 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (15-21/4/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

O Jake Bugg στην Αθήνα

Ο Jake Bugg στην πρώτη του συναυλία στη χώρα μας στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς καλλιτέχνες της πρόσφατης δεκαετίας, που πήγε στο Nο1 σε ηλικία 17 ετών με το ομώνυμο άλμπουμ του πριν από δέκα χρόνια, έρχεται με τα πέντε άλμπουμ του και ένα σωρό επιτυχίες για μία και μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα.

16/4, Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, Πειραιώς & Eρμού, 21:00, 13-16 ευρώ

Slam! Στο six d.o.g.s

Επιστροφή για έβδομη φορά στο gig space του six d.o.g.s για το Slam! Με Clubkid, Fro και Sp Ps στο line-up και ειδική παρουσίαση των Salopes, το αθηναϊκό κοινό θα βιώσει ξανά στο γνωστό κλαμπ μια νύχτα γεμάτη χορό, ιδρώτα και ελευθερία έκφρασης.

16/4, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος : 6 ευρώ

«Hello to Emptiness» της Στέφανι Τηρς, με παραδοσιακά μοιρολόγια

«Hello to Emptiness» ονομάζεται η συναυλία-περφόρμανς που θα παρουσιαστεί στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το έργο έχει γραφτεί και σκηνοθετηθεί από τη Στέφανι Τηρς, ενώ η μουσική του είναι της Μάρθας Μαυροειδή και της Μαριάνας Σαντόφσκα. Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης τα ελληνικά παραδοσιακά μοιρολόγια και εξερευνά διαπολιτισμικούς τρόπους διαχείρισης του πένθους.

16/4-17/4, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, είσοδος: 10-15 ευρώ

Ο Steve Wynn σε μια σόλο συναυλία στο Gazarte

Ο Steve Wynn, μεγάλος συνθέτης και τραγουδιστής της αμερικανικής εναλλακτικής ροκ σκηνής, θα παρουσιάσει κάποια από τα τραγούδια της 30χρονης καριέρας του. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Dustbowl.

15/4, Gazarte, Βουτάδων 34, είσοδος: 14-16 ευρώ

Tendts, Lip Forensics και Grey Skies στο six d.o.g.s

Οι Tendts, Lip Forensics και Grey Skies φορτώνουν στις αποσκευές τους σύνθια, κιθάρες, drum machines και έρχονται για μια intergalactic εμφάνιση στην Αθήνα. Τα τρία σχήματα εκφράζουν τη δική τους εκδοχή για τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, την οποία θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά μαζί, με μόνο στόχο να ταρακουνήσουν τα dancefloors με καταιγιστικά beats, massive μπασογραμμές και κολλητικές μελωδίες.

16/4, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 10 ευρώ

Παιδί Τραύμα live στο six d.o.g.s

Το Παιδί Τραύμα υπόσχεται μια βραδιά που θα μας μείνει αξέχαστη. «Θα καταστρέψω τον κόσμο. Γιατί κανείς δεν πρέπει να σου μιλάει. Γιατί κανείς δεν πρέπει να σε κοιτάει. Κανείς. Θα είσαι μόνο δική μου. Θα καταστρέψω τον κόσμο»… Κομμάτια από τη νέα του δισκογραφική δουλειά «Θα καταστρέψω τον κόσμο» (και όχι μόνο) στο six d.o.g.s.

15/5, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

Fade Radio 1 Year Anniversary στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας της urban διαδικτυακής πλατφόρμας Fade Radio ανοίγουν το υπόγειο, το ισόγειο και ο πρώτος όροφος στο Ρομάντσο για μια βραδιά με μουσική, line-up τριάντα τεσσάρων καλλιτεχνών, εντυπωσιακά visuals και screenings από τη Vera Chotzoglou.

15/4, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, είσοδος : 6 ευρώ

Dot on Earth live στο six d.o.g.s

Το μουσικό ντουέτο των Mihalis Flouris και Onaxis, Dot Οn Earth έρχεται από το Ρέθυμνο για μια live εμφάνιση στο six d.o.g.s. Με επιρροές από electronica, στο live τους παρουσιάζουν κομμάτια από τη δισκογραφία τους αλλά και το καινούργιο αυτοσχέδιο πρότζεκτ με electro, dance και breakbeat στοιχεία.

18/04, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 6 ευρώ

ATC GANG live στο Gagarin 205

Το Σάββατο 16 Απριλίου έρχονται από τα νότια προάστια στο Gagarin οι ATC GANG: ATC Nico, Taff, Coco & Toro για μια συναρπαστική βραδιά και ένα μουσικό ταξίδι above the clouds.

16/4, Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσίων 205, είσοδος: 15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Vessels» από τον Theaster Gates

Ο Theaster Gates, πολυβραβευμένος δημιουργός και ακτιβιστής, έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει τα αγγεία του στην έκθεση «Vessels». «Πάντοτε επιστρέφω στο αγγείο. Είναι μέρος της διανοητικής και ζωοδόχου δύναμης της δουλειάς μου και προηγείται όλων των άλλων ειδών δημιουργίας» έχει πει. Έμπνευση του δίνουν η παράδοση της Ιστορίας της Τέχνης, η ιδεολογία των αυτόχθονων Αφρικανών αλλά και η δική του προσωπική ζωή. Τα αγγεία του Gates θα συνυπάρχουν με αρχαία έργα, επιτρέποντας στους παρευρισκόμενους την αντιπαραβολή μεταξύ παλιού και σύγχρονου.

Έως 30/4, Μουσείο Μπενάκη Ελληνικός Πολιτισμός, Κουμπάρη 1, είσοδος: 8-12 ευρώ

«Σημείο Συνάντησης» - Έκθεση από την καλλιτεχνική ομάδα Εξάγωνο

Η καλλιτεχνική ομάδα Εξάγωνο διοργανώνει την πρώτη της ομαδική έκθεση με τίτλο Circuits & Currents» στον χώρο της ΑΣΚΤ «σε μια εποχή που ο κόσμος ξέχασε πώς να έρχεται κοντά ο ένας στον άλλο». Έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, εγκαταστάσεων, κεραμικής αλλά και άλλων εκφραστικών μέσων στην Τοσίτσα και Νοταρά στα Εξάρχεια.

4-15/4, Τοσίτσα & Νοταρά, Εξάρχεια

ΘΕΑΤΡΟ

«Once to be realised» του Γιάννη Χρήστου, στην υπόγεια διάβαση του Παντείου

Ο Γιάννης Χρήστου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει πολλές από τις ιδέες του, καθώς έχασε πρόωρα τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός και έξι συνθέτες αποφάσισαν να συνεχίσουν την παράδοση του μεγάλου καλλιτέχνη, δημιουργώντας μέσα από τις ανολοκλήρωτες ιδέες του ένα νέο μουσικό θεατρικό έργο, όπου τη μουσική θα συνοδεύουν κείμενο και εικόνα. Η σύνθεση αυτή θα αποτελέσει φόρο τιμής στον συνθέτη, πολιτική και κοινωνική τοποθέτηση.

15/4-17/4, υπόγεια διάβαση μεταξύ Παντείου Πανεπιστημίου &Στέγης Ιδρύματος Ωνάση από λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 136 έως λεωφ. Συγγρού 107, είσοδος: 5-18 ευρώ

«Καποδίστριας: Μονόδραμα μιας μυστικής ζωής» στη GNO TV

Το έργο μουσικού θεάτρου της Καλλιόπης Τσουπάκη Καποδίστριας: Μονόδραμα μιας μυστικής ζωής που ανέβηκε στο ΚΠΙΣΝ έρχεται στις οθόνες των θεατών μέσω της GNO TV. Σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Θέμελη Γλυνάτση, δημιουργήθηκε με αφορμή τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τον ανεκπλήρωτο έρωτα του κόμη Ιωάννη Καποδίστρια και της Ελληνίδας Ρωξάνδρας Στούρτζα, πρώτης κυρίας επί των τιμών της αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Ρωσίας. Βασίζεται σε αποσπάσματα της αλληλογραφίας τους και επιχειρεί να αφηγηθεί μουσικά τη μυστική εσωτερική ζωή του κυβερνήτη, τις δυσκολίες, τη μοναξιά και τη μελαγχολία του εν μέσω της συνεχούς δράσης του ως υπουργού Εξωτερικών του τσάρου Αλέξανδρου Α’.

9/4-31/7, δωρεάν στη nationalopera.gr/GNOTV

ΧΟΡΟΣ

«The Climax Ball» της Lea Vlamos, ένα ball για όλους

«Πόζες. Σανγκρία. Νέον φωτισμοί. Δυνατή μουσική. Fashion. Χορός»: έτσι περιγράφει η Στέγη τη νέα της χορευτική παράσταση The Climax Ball. H Lea Vlamos έχει προετοιμάσει ένα ball, έναν ασφαλή χώρο έκφρασης για όλες τις μειονότητες, όλες τις φυλές και τις σεξουαλικότητες, στον οποίο πρωταγωνιστούν οι χορευτές της καλτ ταινίας του Γκασπάρ Νοέ, Climax. Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ο βιομηχανικός χώρος του Onassis Culture, δημιουργώντας ένα safe-space για όλους.

16/4, Onassis Ready, Λεγάκη 7, είσοδος: 15 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Disco πάρτι από τον Sean Johnston

H Deaf Ears Disco Club παρουσιάζει τον Sean Johnston, DJ disco μουσικής, στο Crust basement. Μόνο 100 εισιτήρια έχουν εκδοθεί που θα προλάβουν να αγοράσουν οι μεγαλύτεροι φαν των πάντοτε χιπ disco κομματιών.

16/4, Crust basement, Πρωτογένους 13, είσοδος: 5 ευρώ

ΕΚΘΕΣΗ

This is evidence

Το πρότζεκτ «Οι aποδείξεις είναι εδώ» παρουσιάζει τα αφηγήματα τεσσάρων ανδρών, μεταναστών από τη νότια Ασία, που χωρίς χαρτιά και έγγραφα έφτασαν στην Ελλάδα. Μια πολυμεσική έκθεση φωτογραφιών, εγκαταστάσεων, ηχητοπίων και βίντεο που φέρνει στο προσκήνιο τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες ερχόμενοι στην Ελλάδα. Η έκθεση αποτελεί προϊόν της συνεργασίας των μεταναστών και της Dr. Reena Kukreja από το Πανεπιστήμιο Queen’s του Καναδά, η οποία εργάζεται μαζί τους γι’ αυτό το πρότζεκτ τα τελευταία δύο χρόνια.

11-14/04, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, είσοδος: ελεύθερη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

To black metal των Batushka στο Fuzz

Οι Πολωνοί ρασοφόροι Batushka φτάνουν στην Ελλάδα για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, φέρνοντας μαζί τους όλη τη θεατρικότητα που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις τους. Μαζί τους για πρώτη επίσης φορά στην Ελλάδα οι Σουηδοί death-black metallers Diabolical. Θα εμφανιστούν επίσης οι Warhammer με death-black metal στοιχεία, οι Βραζιλιάνοι Paradise in Flames με συμφωνικό black metal, ενώ το live θα ανοίξουν οι Κολομβιανοί Eshtadur με ήχους μελωδικού σκανδιναβικού death metal.

15/4, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, είσοδος: 25 ευρώ

Oι Balthazar επιστρέφουν στο Fuzz Live Music Club

Ένα από τα καλύτερα μουσικά συγκροτήματα της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής επιστρέφει στο Fuzz Club για μια εμφάνιση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας. Το συγκρότημα έρχεται για να ηλεκτρίσει με τα καινούργια του τραγούδια το ελληνικό κοινό, με το οποίο είναι πολύ συνδεδεμένο, όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ο Jinte Deprez.

16/4, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, είσοδος: 34 ευρώ

Paradise Lost στο Fuzz Live Music Club

Οι πρωτοπόροι της βρετανικής σκηνής του σκληρού ήχου Paradise Lost επανέρχονται στο Fuzz Club για μια special live εμφάνιση με όλα τα αγαπημένα κομμάτια αλλά και με καινούργιο υλικό. Τη βραδιά ατμοσφαιρικού death metal θα ανοίξουν οι Fragment Soul.

17/4, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, είσοδος: 32 ευρώ

Least Concern / Dewmore/ Phantom Limb στο An Club

Το ιδιαίτερο ροκ των Least Concern έρχεται στο An Club για μια live εμφάνιση μαζί με το groovy rock αθηναϊκό συγκρότημα Dewmore και τους Phantom Limb με στοιχεία πειραματικού grunge. Οι Least Concern αντανακλούν το χθες στο σήμερα, αναδεικνύοντας το Σαράγεβο και τη Συρία σε σύγχρονα σύμβολα.

15/4, An Club Music Venue, Σολωμού 13, είσοδος: 8 ευρώ

Schoolwave Easter Party στο An Club Music Venue

Πριν από το πασχαλινό τραπέζι το An Club καλεί τους Over 9000 (pop punk), Boulevard (alternative rock), Argenté & the Dudes (alternative rock), Velvet Roxxy (heavy metal) και Apathy (hardcore punk) για μια live εμφάνιση που υπόσχεται να τα σπάσει.

16/4, An Club Music Venue, Σολωμού 13, είσοδος: 5 ευρώ

Παρουσίαση δίσκου «Κάτοχος & Friends» στο An Club Music Venue

Ο Αθηναίος MC Κάτοχος παρουσιάζει σε μια live εμφάνιση στο An Club τον πρώτο του προσωπικό δίσκο «Baby Steph» με guest εμφάνιση από Χαρά, Fer De Lance και 542. Opening act από Pleband και στα decks με Kazal.

18/4, An Club Music Venue, Σολωμού 13, είσοδος: 10 ευρώ

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Ρέκβιεμ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το φετινό Adagio του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ολοκληρώνεται με τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τον αρχιμουσικό Μύρωνα Μιχαηλίδη την Τετάρτη 20/04 στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Θα ακουστούν η Τραγική Εισαγωγή, έργο 81 του Γιοχάνες Μπραμς, το Πρελούδιο και ο «Θάνατος της Ιζόλδης» από το μουσικό δράμα «Τριστάνος και Ιζόλδη» του Ρίχαρντ Βάγκνερ και το «Ρέκβιεμ» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Στη συναυλία συμμετέχουν οι σολίστ Σοφία Κυανίδου (υψίφωνος), Ειρήνη Καράγιαννη (μεσόφωνος), Βασίλης Καβάγιας (τενόρος) και Χριστόφορος Σταμπόγλης (βαθύφωνος). Μαζί τους οι χορωδίες της ΕΡΤ και του δήμου Αθηναίων.

20/4, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, είσοδος: 9-50 ευρώ