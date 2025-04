18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (3-9/4)

ΧΟΡΟΣ

Planet [Wanderer]

Πλανήτες είμαστε. Και, μαζί, πλάνητες, διαρκώς περιπλανώμενες υπάρξεις, πάνω στο ίδιο ουράνιο σώμα. Ο διεθνούς κύρους εικονοκλάστης χορογράφος Damien Jalet, συνεργάτης της Madonna, του Thom Yorke και της Marina Abramović, μεταξύ άλλων, δημιουργεί μαζί με τον Ιάπωνα εικαστικό Kohei Nawa μια μνημειώδη εγκατάσταση, μια κοσμογονία εν κινήσει. Οχτώ πλάσματα, οχτώ πλανήτες. Σαν νομάδες, καταδικασμένοι από τον νόμο της βαρύτητας, περιφέρονται αέναα πάνω στο ίδιο ουράνιο σώμα. Οχτώ χορευτές σε μια διαρκή αναμέτρηση με τα στοιχεία της φύσης: τον άνεμο, το νερό, το χώμα, τον καπνό, την ομίχλη, το φως, το σκοτάδι. Μια κοσμογονία συντελείται επί σκηνής.

4-6/4, 20:30, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, είσοδος: 20-40 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Υπήρξαμε. Πιάσαμε χώρο. Μετά όχι».

Μια multimedia performance με στοιχεία σινεμά, σύγχρονης μουσικής, πειραματικού θεάτρου και χορού. Με τίτλο έναν στίχο της Κρυστάλλης Γλυνιαδάκη, το έργο περιστρέφεται γύρω από την έννοια της εξαφάνισης: του χρόνου, των ανθρώπων, των συναισθημάτων, της μνήμης, των δεσμών. Η ιστορία μας ξεκινάει με δύο γυναίκες για τις οποίες η διαδικασία προετοιμασίας ενός καθημερινού μεσημεριανού τραπεζιού φέρνει στην επιφάνεια ιστορίες από διαφορετικούς τόπους και χρόνους, με ένα κοινό χαρακτηριστικό.

3-6/4, 21:00, Θέατρο Νους, Τροίας 34, είσοδος: 8-15 ευρώ

Madre Salonico

Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος

Ποιος μιλάει ακόμη τα «λαντίνο», τη μητρική γλώσσα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης; Ποιος τραγουδάει τα σεφαραδίτικα τραγούδια; Η νέα παράσταση μουσικού θεάτρου Madre Salonico, σε κείμενο του διακεκριμένου συγγραφέα Λέοντα A. Ναρ, είναι ένα έργο σε μια γλώσσα που χάνεται, επενδεδυμένο με τα τραγούδια των εβραϊκών κοινοτήτων της λεκάνης της Μεσογείου, που συνδέει το παρόν με το παρελθόν ως μια χειρονομία μνήμης.

4-11/4, 20:30, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364

Noted

Φωτ.: Steve Rogers

Οι περίφημοι και πολυβραβευμένοι The Back Pack, η φημισμένη non-spoken ομάδα της Νέας Υόρκης, έρχεται στη χώρα μας για πρώτη φορά. Το έργο είναι μια κωμική πανδαισία τεσσάρων περφόρμερ πάνω στις τεχνικές κλόουν, κουκλοθέατρου, κινούμενων σχεδίων, θέατρου σκιών, stop motion και δημιουργίας ζωντανών ήχων με φυσικά υλικά (foley techniques) και με ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους! Κίνηση, μουσική, χορός και multimedia σε μια αξέχαστη εμπειρία που έρχεται κατευθείαν από την καρδιά του Μανχάταν. Για δυο παραστάσεις.

5-6/4, 21:00, Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, είσοδος: 12-14 ευρώ

«Της Άρνης το νερό» και άλλα μουσικά μονόπρακτα

Ο Σταύρος Σιόλας.

Ο Σταύρος Σιόλας, ερμηνευτής, ηθοποιός και συνθέτης έρχεται στο Θέατρο Τέχνης αξιοποιώντας και τις τρεις του ιδιότητες για να στήσει μια μουσικοθεατρική παράσταση με μουσικές και τραγούδια που έχει γράψει για το θέατρο, μελοποιημένα ποιήματα αλλά και γνωστά τραγούδια της δισκογραφίας του δοσμένα και αυτά με θεατρική ατμόσφαιρα.

7-29/4, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Φρυνίχου 14, Πλάκα, είσοδος: 17 ευρώ

Όπως αναπνοή στο τελείωμά της

Με κεντρική επιρροή το έργο του Samuel Beckett Le Depeupleur, το νέο έργο της χορογράφου Μαρίας Γοργία και της ομάδας Αμάλγαμα Όπως αναπνοή στο τελείωμά της, εκτυλίσσεται σε έναν χωροχρόνο ύστερο κι αλλοτινό, κατοικημένο από σώματα τα οποία βρίσκονται σε μια κατάσταση φθοράς, ψυχοσωματικής κούρασης και εν αναμονή ενός είδους λύτρωσης.

4-11/4, 21:00, Χώρος Αμάλγαμα, Μενάνδρου 47, είσοδος: 10 ευρώ

ODD – Onassis Dance Days 2025

Φωτ.: Rahi Rezvani

Τέσσερις ημέρες και 8 ώρες συνεχόμενου χορού καθημερινά. Στη δωδέκατη χρονιά του, το καθιερωμένο φεστιβάλ σύγχρονου χορού της Στέγης παρουσιάζει μέσα σε ένα πυκνό τετραήμερο πέντε παραστάσεις χορού και μια ταινία, έχοντας στο επίκεντρο την εικαστικότητα και, όπως κάθε χρόνο, μια «λοξή» απάντηση στο ερώτημα «τι είναι χορός;» Χορεύοντας ανάμεσα στα σύννεφα, παλεύοντας μέσα στα άστρα και τη λάσπη, οι Έλληνες χορογράφοι καταπιάνονται με όσα τους απασχολούν, πειραματίζονται με νέες αισθητικές και θέτουν τον παλμό του φετινού φεστιβάλ. Μιχάλης Θεοφάνους, Χαρά Κότσαλη, Φωτεινή Σταματελοπούλου, Σοφία Μαυραγάνη και Τζάνις Ράφα εκφράζουν τις αγωνίες, τις ελπίδες και τις ματαιώσεις τους στήνοντας βωμούς, αποτινάσσοντας ρόλους και ταυτότητες, συνομιλώντας με την ιστορία, δικαιώνοντας τα αδάμαστα σώματα.

3-6/4, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λ. Συγγρού 107-109, είσοδος: 20-40 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Λουτσία ντι Λαμερμούρ

Το αριστούργημα του Γκαετάνο Ντονιτσέτι παρουσιάζεται σε μια εξαιρετική παραγωγή υψηλής αισθητικής που επαινέθηκε σε Λονδίνο και Αθήνα, σε σκηνοθεσία της διάσημης Βρετανίδας σκηνοθέτριας Κέιτι Μίτσελ και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού. Το εμβληματικό αριστούργημα του ρομαντικού μπελ κάντο βασίζεται σε ένα από τα δημοφιλέστερα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα, τη Νύφη των Λαμερμούρ του σερ Ουόλτερ Σκοτ. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε το 1835 στο Θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης.

6, 8, 10, 12, 23, 27, 29/4 & 4, 11/5, 19:30 (Κυρ.: 18.30), Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-100 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Human/Nature

Emma Talbot (2025) Beyond Shamanic

Η Emma Talbot, γνωστή για τις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις της με ζωγραφική σε μετάξι, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την οικολογία και το περιβάλλον με τα έργα της, στα οποία συνδυάζει ζωγραφική, σχέδιο, κινούμενα σχέδια και γλυπτική μεγάλης κλίμακας με χαρακτηριστικές εικόνες, μυθολογικά και ρυθμικά μοτίβα, ζωηρά χρώματα και καλλιγραφικά κείμενα.

3/4-15/2, ΕΜΣΤ - Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τρ.-Τετ., Παρ.-Κυρ. 11:00-19:00, Πέμ. 11:00-22:00, είσοδος: 4-8 ευρώ

We Betrayed the Horses / Εμείς που προδώσαμε τα άλογα

To έργο της Τζάνις Ράφα προβάλλει θέματα αγάπης και κυριαρχίας, αποπλάνησης και συναίνεσης, θνησιμότητας και απώλειας.

Η Ελληνίδα Τζάνις Ράφα έχει τα τελευταία χρόνια εδραιώσει τη διεθνή της θέση ως μια από τις πιο δυναμικές νέες καλλιτέχνιδες με ιδιαίτερο και μαχητικό ενδιαφέρον για τα ζώα, και ιδιαίτερα τα άλογα. Το έργο τ​ης στον κινηματογράφο, το βίντεο, τις εγκαταστάσεις​ και τη γλυπτική διερευνά τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ ανθρώπινων και μη ανθρώπινων ζώων και προβάλλει θέματα αγάπης και κυριαρχίας, αποπλάνησης και συναίνεσης, θνησιμότητας και απώλειας.

3/4-5/10, ΕΜΣΤ - Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τρ.-Τετ., Παρ.-Κυρ. 11:00-19:00, Πέμ. 11:00-22:00, είσοδος: 4-8 ευρώ

Εμμονές και Αινίγματα

Στάθης Βατανίδης, Λάδι σε καμβά, 80x120cm

Ο Στάθης Βατανίδης τα τελευταία χρόνια επιμένει να ενσωματώνει στις συνθέσεις του πρόσωπα ή λεπτομέρειες από έργα παλιότερων ζωγράφων που έχει μελετήσει και αγαπήσει. Συμπληρώνοντας τρία χρόνια από την τελευταία του έκθεση «Το φανταστικό μου μουσείο», τα νέα του έργα έρχονται να ολοκληρώσουν τη «συλλογή» του. Επιθυμώντας για άλλη μια φορά να καινοτομήσει, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του θεατή, σε αυτή την έκθεση όλα του τα έργα, που είναι όπως πάντα λάδι σε καμβά, θα συνοδεύονται από το προσχέδιό τους, μολύβι σε χαρτί.

4/4-2/5, Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη (μετρό Ακρόπολη), Τρ.-Παρ. 11:00-14:30 & 17:30-20:30 Τετ. 11:00-17:00, Σάβ. 11:00-16:00

Θέσεις & Αντιθέσεις

Τα σύμβολα της Μάνου μεταφέρουν βαθύτερα νοήματα και ιδέες και απαιτούν ερμηνεία από τον θεατή.

Η ατομική έκθεση της Έφης Μάνου είναι ανθρωποκεντρικού κυρίως χαρακτήρα και διερευνά τη σχέση του τυχαίου και της παραστατικότητας μέσα από τη χρήση άλλοτε συμβολικών μορφών άλλοτε συμβολικών αντικειμένων. Τα σύμβολα μεταφέρουν βαθύτερα νοήματα και ιδέες και απαιτούν ερμηνεία από τον θεατή.

4/4-3/5, Γκαλερί Χρυσοθέμις, Καλογρέζης 14, Χαλάνδρι

ΜΟΥΣΙΚΗ

The Orb

Οι The Orb δεν σταματούν να πραγματοποιούν επιτυχημένες εμφανίσεις ανά τον κόσμο.

Οι The Orb σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1988 από τον Dr. Alex Paterson και βρίσκονται στις επάλξεις της πρωτοπορίας για την ηλεκτρονική μουσική εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Αναμειγνύοντας περίτεχνα ambient, dub και house, οι The Orb μας έχουν χαρίσει διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Little Fluffy Clouds» και «Blue Room». Φημισμένοι για τις εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις τους, στις οποίες δημιουργούν ευφορικά ηχοτοπία, ικανά να οδηγήσουν το κοινό σε μια πρωτόγνωρη ονειρική έκσταση, οι The Orb δεν σταματούν να πραγματοποιούν επιτυχημένες εμφανίσεις ανά τον κόσμο.

5/4, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, είσοδος: 25-30 ευρώ

The Game

Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της West Coast σκηνής κάνει μια στάση στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της «The Documentary 20th Anniversary Tour», της περιοδείας για τον εορτασμό των 20 ετών από την κυκλοφορία ενός από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του είδους, του επικού «The Documentary» του 2005, ο κορυφαίος εκπρόσωπος της West Coast σκηνής κάνει μια στάση στη χώρα μας, σε αυτό που αναμένεται να αποτελέσει το event της χρονιάς.

6/4, 21:00, Universe / Saturn Area, Λεωφ. Κηφισού 87, είσοδος: από 40 ευρώ

Kolida Babo

Φωτ.: Freddie F./ LIFO

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, «Spirits of Mauronoros», οι Kolida Babo παρουσιάζουν μια μουσική περιήγηση αφιερωμένη στο ερημωμένο χωριό Παλιό Μαυρονόρος (Πωγώνι) και στους ανθρώπους του. Μεταφέρουν το ακροατήριο σε έναν αόριστο χρόνο και τόπο, χωρίς πολιτισμικές ή γεωπολιτικές αναφορές, αφήνοντάς το να ονειρευτεί έναν πιο ελεύθερο και αυθεντικό τρόπο ζωής.

3/4, 21:00, Kέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91A, είσοδος: 10 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ADAF 2025: Simulacra

Για τέσσερις ημέρες, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα μετατραπεί σε μια ζωντανή σκηνή καλλιτεχνικής έκφρασης και τεχνολογικού πειραματισμού.

Το Athens Digital Arts Festival, η πρώτη και μεγαλύτερη διεθνής πλατφόρμα για τις ψηφιακές τέχνες στην Ελλάδα, γιορτάζει 21 χρόνια δημιουργικότητας και ψηφιακής καινοτομίας στη σύγχρονη τέχνη. Για τέσσερις ημέρες, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα μετατραπεί σε μια ζωντανή σκηνή καλλιτεχνικής έκφρασης και τεχνολογικού πειραματισμού. Eντυπωσιακά έργα video art, animation, installations, A/V performances, μουσική, AR/VR/XR, εργαστήρια, ομιλίες, web art, digital image, games, καθώς και ένα συναρπαστικό πρόγραμμα για παιδιά, δημιουργούν μια πολυδιάστατη και αξέχαστη εμπειρία γύρω από την ψηφιακή κουλτούρα.

3-7/4, 11:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος: από 10 ευρώ

WOW Athens 2025

H Nikita Gill.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από εμβληματικές προσωπικότητες και τολμηρές φωνές όπως η «Bad Feminist» Roxane Gay, η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα συγγραφέας Carmen Maria Machado και η παραγωγός της φεμινιστικής σειράς «The Principles of Pleasure» Thalia Mavros. Η μουσική αποτελεί πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του φεστιβάλ και η συναυλία της Arooj Aftab −της πρώτης Πακιστανής καλλιτέχνιδας με βραβείο Grammy− ξεχωρίζει στο φετινό πρόγραμμα, συνδυάζοντας την περσική παράδοση με στοιχεία τζαζ και ηλεκτρονικής μουσικής.

4-7/4, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: από 10 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Blend & SEDs w/ Stella Bossi

H Stella Bossi φέρνει τη μοναδική driving techno ενέργειά της στην Αθήνα.

Η ασταμάτητη δύναμη από το Βερολίνο, η Stella Bossi, φέρνει τη μοναδική driving techno ενέργειά της στην Αθήνα για μια βραδιά-φωτιά! Την ανοίγουν οι ATÉ & Salin, Saniter.

5/4, 23:00, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 20 ευρώ