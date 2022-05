17 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (13-19/5/2022)

ΠΑΡΤΙ

«Get your freak on party»: Η Idra Kayne live στο Half Νote

Από αυτή την Παρασκευή στο Half Νote θα βρίσκεται η Αθηναία τραγουδίστρια Idra Kayne με την τετραμελή μπάντα της και την εκρηκτική ενέργειά της. Σε μια r ‘n’ b και χιπ-χοπ extravaganza θα παρασύρει το κοινό σε ’90s ρυθμούς, εκτελώντας throwback oldschool επιτυχίες των Missy Elliot, Eminem, Eve, 2Pac, Snoop Dog, Waren G, Salt n Peppa, Laurin Hill και πολλών άλλων.

13/5-16/5, Half Note, Τριβωνιανού 17, είσοδος: 10-20 ευρώ

The Queer Archive festival #3 party: Το μεγάλο queer party στο Ρομάντσο

Μια βραδιά «extra extra» διασκέδασης υπόσχεται το Ρομάντσο αυτό το Σάββατο με ένα ακόμη ξέφρενο πάρτι. Το The queer archive festival party έχει special guest τον μεγάλο DJ Thoughtknot από το Λος Άντζελες που έχει διοργανώσει απίστευτα R&She πάρτι σε κλαμπ του Λονδίνου, του Βερολίνου, της Νέας Υόρκης κ.α. Παράλληλα, υποστηρίζεται από τη Ninja Tunes και τους Αθηναίους DJ Clubkid, Jacob of Cappadocia και K.atou που συμπληρώνουν την επική μουσική της βραδιάς. Ως μέρος του The queer archive festival, που για τρίτη συνεχή χρονιά στηρίζει η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, σκοπεύει να γιορτάσει την queer κουλτούρα, τη συμπεριληπτικότητα και τη διαφορετικότητα.

14/5, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος: 8 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Με τη συναυλία «Μίκης Θεοδωράκης: Λυρικές εικόνες» που θα πραγματοποιηθεί στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αποκαλύπτεται στο κοινό μια λιγότερο φανερή πλευρά της καλλιτεχνικής προσωπικότητας του μεγάλου συνθέτη. Μέσω έργων από τους κύκλους Πολιτεία Α’, Επιφάνια, Λιποτάκτες, Μικρές Κυκλάδες, Κύκλος Φαραντούρη, Θαλασσινά Φεγγάρια, Τα λαϊκά, Νύχτα θανάτου, Μπαλάντες, Τα λυρικά, Ταξίδι μέσα στη νύχτα, Χαιρετισμοί, Ραντάρ, Ασίκικο Πουλάκη και Σερενάτες, των ταινιών Φαίδρα και Ο ασυμβίβαστος, καθώς και μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις, ο Θεοδωράκης ξανασυστήνεται στο κοινό από τη σκοπιά του έρωτα, της αγάπης, της φύσης, του παιδιού, της αποξένωσης, του θανάτου, της απογοήτευσης και του ονείρου, πάντοτε με βάση τα κείμενα σημαντικών ποιητών και στιχουργών. Για τη βραδιά συνεργάζονται ο Γιάννης Μπελώνης στη μουσική επιμέλεια και την ενορχήστρωση, ο Ηλίας Βουδούρης στη μουσική διεύθυνση, ενώ στην ερμηνεία θα είναι ο Γιάννης Κότσιρας, η Νεφέλη Φασούλη και το γυναικείο φωνητικό σύνολο chórεs.

12-15/5, Εθνική Λυρική Σκηνή, Εναλλακτική Σκηνή, εισιτήρια: 10-20 ευρώ

Ο Kos. K live στο Six d.o.g.s

Το εκρηκτικό τρίο του Αθηναίου Kos. Κ (aka Θοδωρής Κοντάκος) έρχεται στο six d.o.g.s αυτή την Παρασκευή. Με τον ίδιο στη φωνή και στην κιθάρα, τον Ηλία Αρωνίδη στα τύμπανα και τον Χαράλαμπο Κουρτάρα στο μπάσο το κοινό θα ακούσει κομμάτια από τα προσωπικά άλμπουμ του τραγουδοποιού («Εδώ είναι το σπίτι μου», «Σήματα Καπνού», «40 μέρες» και το «Ρεπό»), καθώς και νέο υλικό.

13/5, Six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 10 ευρώ

Ραψωδός Φιλόλογος & Λόγος Απειλή στο Temple

Οκτώ χρόνια από την τελευταία τους επί σκηνής συνάντηση οι δύο ιστορικοί ράπερ συναντιούνται ξανά για δύο μοναδικές συναυλίες της «Heavy Mental» Tour. Από το 2014 έχουν αλλάξει πολλά. Ο μεν Ραψωδός Φιλόλογος παρουσίασε το «Κελί 218», μια κυκλοφορία που σηματοδότησε την αρχή μιας μακροχρόνιας απουσίας και σιωπής, την οποία αποφάσισε να διακόψει με την κυκλοφορία της «Αλεξάνδρειας». Ο δε Λόγος Απειλή σύστησε την «Αμνησία» στο κοινό του Gagarin, για να ακολουθήσει κι αυτός με τη σειρά του έναν μοναχικό και γεμάτο δημιουργία και νέες κυκλοφορίες δρόμο.

14/5, Temple, Γκάζι, στις 20:00, είσοδος: 12 ευρώ

Οι Buzzhound & Lucky Shots στο six d.o.g.s

Το ροκ λάιβ της εβδομάδας θα αναλάβουν στο six d.o.g.s οι Buzzhound και Luckyshots αυτή την Κυριακή. Οι Buzzhound με τον Σίμο Αλεξιάδη και τον Δημήτρη «Mits Buchanan» Στάμο στην κιθάρα, τον Στέφανο-Φίλιππο «Phil Diamond» Διαμαντόπουλο στη φωνή, τον Αντώνη «The Traktor» Βεζυρόπουλο στα ντραμς και τον Άλεξ «Turbine» Δεληγιαννίδη στο μπάσο θα παίξουν μερικά από τα καινούργια αλλά και τα παλιά Stripped-down ροκ κομμάτια τους. Το αθηναϊκό συγκρότημα Lucky Shots θα τους συνοδεύσει με τον γεμάτο ηλεκτρισμό blues rock / garage ήχο του.

15/5, Six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 6-8 ευρώ

Μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο στο Christmas Theater

Η σκηνή του Christmas Theater αφιερώνεται στον «πρίγκιπα» του ελληνικού ροκ Παύλο Σιδηρόπουλο την Τετάρτη 18 Μαΐου με μια συναυλία που δίνει ζωή στα ακυκλοφόρητα ποιήματα του μουσικού, τα οποία, με την άδεια της αδελφής του Μελίνας, μελοποιήθηκαν από τον Δημήτρη Καρρά και δημιούργησαν τα άλμπουμ «Εξακρίβωση» (2019) και «Για τον Παύλο… η Κασέτα του Μελωδία 99,2» (2022). Στο μουσικό αφιέρωμα θα έχουν φιλική συμμετοχή η Δήμητρα Γαλάνη, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Δημήτρης Μητσοτάκης και ειδική συμμετοχή ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Κύριος ερμηνευτής θα είναι ο Χρήστος Θηβαίος, ο οποίος έχει συμβάλει ιδιαίτερα στη διεύρυνση του έργου του Σιδηρόπουλου.

18/5, Christmas Theater, λεωφ. Βεΐκου, εισιτήρια: 15-40 ευρώ

Η Βίκυ Καρατζόγλου στον Σταυρό του Νότου Plus

Η Βίκυ Καρατζόγλου επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου Plus για δύο live εμφανίσεις με τον καινούργιο δίσκο της με τίτλο «3’+ κάτι» που φανερώνει στο κοινό το πιο αληθινό και εξωστρεφές πρόσωπό της. Μαζί της οι μουσικοί Γιώργος Καλογερόπουλος στο μπάσο, Γιώργος Κουρέλης στο πιάνο, Δημήτρης Μεντόγιαννης στην κιθάρα και Δημήτρης Μποσινάκος στα τύμπανα. Το πρόγραμμα και τα κείμενα επιμελείται η Μαργαρίτα Μυτιληναίου και το concept και την παραγωγή ο Αντώνης Θυσιάδης.

13, 20/5, Σταυρός του Νότου Plus, Θαρύπου 37, είσοδος: 13 ευρώ

Οι Electric Litany live στο Gagarin 205

Μετά από μια σειρά sold-out shows στο Ηνωμένο Βασίλειο η ελληνοβρετανική μπάντα από το Λονδίνο Electric Litany έρχεται στο Gagarin205 αυτό το Σάββατο. Η μουσική τετράδα, που έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές και συνεργάζεται με τον Alan Parsons (παραγωγό των Beatles και των Pink Floyd), θα παίξει μερικά παλιά και μερικά καινούργια από τα lo-fi, post rock, πειραματικά κομμάτια της και θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Στο line-up είναι και ο Ελληνοβρετανός μουσικός Jason Tsontilis.

14/5, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος: 15 ευρώ

Οι Naxatras και οι Deaf Radio στο Fuzz

To ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα Naxatras από τη Βόρεια Ελλάδα, που έχει θαυμαστές σε όλη την Ευρώπη, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ως κουαρτέτο το άλμπουμ του με τίτλο «IV» στο Fuzz Club. Με heavy riffs, αφαιρετικά ηχοτοπία και πειραματική διάθεση θα θυμίσει στο κοινό του την περιπετειώδη μουσική των ’70s αυτή την Παρασκευή. Την συναυλία θα ανοίξουν οι Deaf Radio, που επιστρέφουν δυναμικοί.

13/5, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, είσοδος: 11-15 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το Athens Tattoo Convention επιστρέφει στο Φάληρο

Η μεγαλύτερη γιορτή τατουάζ της Ελλάδας επιστρέφει ξανά στην Αθήνα αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο στο Tae Kwon Do του Φαλήρου. Οι παρευρισκόμενοι θα παρακολουθήσουν live μουσική, shows και διαγωνισμούς, θα κάνουν bodypainting αλλά και τατουάζ. Καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς και θα «χτυπάνε» τατουάζ μικρά αστεράκια για μόνο είκοσι ευρώ. Τα κέρδη από τα τατουάζ θα δοθούν στον οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος που πραγματοποιεί τις ευχές παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. «Star your body»!

13/5-15/5, Tae Kwon Do, λεωφ. Ποσειδώνος 860, είσοδος: 10-20 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

MAN Dance Company - Άρτεμις Λαμπίρη στο θέατρο Θησείον

Η χορογράφος Άρτεμις Λαμπίρη παρουσιάζει τη νέα της παράσταση με τίτλο 10: Θέλει καθημερινό πότισμα η ελευθερία, μάτια μου. Μέσα από δέκα διαφορετικές παραστάσεις και μαζί με δέκα χορευτές διαφορετικών ηλικιών διερευνάται το τι σημαίνει ελευθερία ως βιωμένη εμπειρία που αφήνει το αποτύπωμά της στο σώμα. Μέσα από εμπειρίες καταστολής και απελευθέρωσης η Λαμπίρη ορίζει χορογραφικά την έννοια της ελευθερίας, καλώντας τους ερμηνευτές της να συνυπάρξουν και να δημιουργήσουν έναν κοινό τόπο μέσα από τη διαφορετικότητά τους.

6-17/5, θέατρο Θησείον, Τουρναβίτου 7, είσοδος: 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η έκθεση «Mirroring» στο Μουσείο Μπενάκη

Με την έκθεση «Mirrroring», που αποτελεί μέρος του κύκλου εκθέσεων του Πωλητηρίου του Μουσείου Μπενάκη με τίτλο «Η αφήγηση ενός αντικειμένου», παρουσιάζονται νέα δημιουργήματα από φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σκοπό τη διασύνδεση επτά κτερισμάτων της συλλογής του Μουσείου με αναζητήσεις φύλου, εξουσίας, αριστείας και της ταυτότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Τα αντικείμενα και η επιμέλεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων της επίκουρης καθηγήτριας Κατερίνας Κοτζιά και η οργάνωση performative παρουσίασης των έργων έγινε υπό την επίβλεψη της Δώρας Ζούμπα.

13/5-5/6, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, είσοδος: ελεύθερη

Ατομική έκθεση του Μίλτου Γκολέμα στην γκαλερί Ζουμπουλάκη

Η γκαλερί Ζουμπουλάκη φιλοξενεί τη νέα ατομική έκθεση του Μίλτου Γκολέμα «Ηλιοτρόπια». Η πέμπτη κατά σειρά έκθεση του καλλιτέχνη αναδύεται μέσα από τη φύση και τα ανθισμένα ηλιοτρόπια και φανερώνει την ανθρώπινη παρουσία μέσα από τη χαρακτηριστική τεχνοτροπία του Γκολέμα που επιτρέπει στον θεατή να παρατηρεί και να συμμετέχει σε αυτήν. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν καμβάδες μεγάλων κυρίως αλλά και πολύ μικρών διαστάσεων με λάδια και άμμο.

12/5-4/6, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20

ΘΕΑΤΡΟ

Λοιμός: Η νέα μουσική παράσταση του Βασίλη Βηλαρά

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Μια μουσική παράσταση φτιαγμένη από τα υλικά που γεμίζουν καθημερινά το newsfeed όλων. Οι close friends, η αστυνομική βία, το victim blaming και ο παραλογισμός των dating apps γίνονται τραγούδια σε μια μουσική περφόρμανς αφιερωμένη στην Ελλάδα. Το show κάνει αναδρομή στη μουσική ιστορία της χώρας και αποκαλύπτει πόσα προβληματικά τραγούδια έχουν τραγουδήσει όλοι εν αγνοία τους μεγαλώνοντας. Παράλληλα, πιστό στη σταθερή ανάγκη της χώρας να εξευρωπαϊστεί, επιτρέπει να συνομιλούν οι Abba με τον Ζαμπέτα, η Dua Lipa με την Τζένη Βάνου, οι ομοφοβικές ελληνικές σειρές των ’90s με το Τinder και οι διεθνείς έρευνες περί αύξησης κακοποιημένων γυναικών την περίοδο της καραντίνας με τα ρεμπέτικα τραγούδια. Στη σκηνή του Κέντρου Ελέγχου Τηλεοράσεων θα κριθούν οι πολλοί μικροί λοιμοί που συναντάει ο Έλληνας κάθε μέρα.

2/5-25/5, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, είσοδος: 5-10 ευρώ

«Μετά το τέλος του κόσμου· ένα αρχείο ματαιωμένων σχεδίων»: Η νέα θεατρική παράσταση του Παντελή Φλατσούση

Ο Παντελής Φλατσούσης, στο έργο του Μετά το τέλος του κόσμου· ένα αρχείο ματαιωμένων σχεδίων, διερευνά τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Δυο ηθοποιοί γίνονται οι παρουσιαστές ενός αρχείου μη πραγματοποιημένων ατομικών και συλλογικών σχεδίων. Ποια η θέση του ματαιωμένου σχεδίου σε μια κοινωνία προσανατολισμένη στην επιτυχία; Ποια μπορεί να είναι η λειτουργία του τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο σε μια εποχή σημαδεμένη από την πανδημία του Covid-19, όταν τα ματαιωμένα σχέδια συσσωρεύονται και το μέλλον αποτελεί ξανά ένα ανοιχτό διακύβευμα; Μπορεί ένα αρχείο ματαιωμένων σχεδίων, συσσωρευμένης συλλογικής και ατομικής τρωτότητας, να αποτελέσει εφαλτήριο για μια νέα αντίληψη της κοινωνίας; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει στην παράστασή του, το κείμενο της οποίας θα συνδιαμορφωθεί με τη συμμετοχή του κοινού.

18/5-5/6, θέατρο Κάμιρος, Ιθάκης 32, είσοδος: 10-15 ευρώ

«Φθινόπωρο» στη θεατρική σκηνή του Faust

Η bijoux de kant επιστρέφει με το Φθινόπωρο στην καρδιά της άνοιξης και με μια παράσταση για το άρρητο, γι’ αυτό που διακατέχεται από τη σπαρακτική σιωπή της επιθυμίας για επικοινωνία. Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου και η σύλληψη και η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Σκουρλέτη. Στο έργο παίζουν ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, η Ελεάνα Στραβοδήμου, η Φλομαρία Παπαδάκη και η drag βαρύτονος Νίνα Νάη.

13/5-5/6, Faust, Καλαμιώτου 11, είσοδος: 12-15 ευρώ