15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (29/4-5/5/2022)

ΧΟΡΟΣ

«New Creation» του Bruno Beltrão στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Από τις φαβέλες του Νιτερόι του Ρίο ντε Τζανέιρο στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, ο Bruno Beltrão και η ομάδα χορού Grupo de Rua αντιδρούν μέσω της τέχνης στις ακροδεξιές και βάρβαρες πρακτικές της κυβέρνησης Μπολσονάρου. Συνδυάζοντας την urban dance κουλτούρα με τις αρχές του σύγχρονου χορού, ο Beltrão και η ομάδα του οπτικοποιούν τους έντονους παλμούς της ζωής που χαρακτηρίζουν την πατρίδα του.

29-30/4, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, εισιτήρια: 7-36 ευρώ

Η παγκόσμια διοργάνωση Spring Forward στην Ελευσίνα

Facebook Twitter CollectivoMine Esercizi3

Η 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης υποδέχεται τη δέκατη επετειακή διοργάνωση του Spring Forward του Aerowaves, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού. Από τις 28/4 μέχρι και την 1/5 το Παλαιό Ελαιουργείο, η Ελαιουργική, το 2ο & το 4ο Γυμνάσιο και το Γήπεδο Δασκαλάκη στην Ελευσίνα θα φιλοξενήσουν χορευτές, χορογράφους και επαγγελματίες του σύγχρονου χορού σε 25 διαφορετικές παραστάσεις. Η είσοδος στο Spring Forward θα είναι ελεύθερη και αντί αντιτίμου η διοργάνωση καλεί το κοινό να υποστηρίξει το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας.

28/4-1/5, Ελευσίνα, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Erik Truffaz & Sig και Artis Orubs στο Half Note Jazz Club

Facebook Twitter

Ο διάσημος τρομπετίστας Erik Truffaz, ο μποέμ μουσικοσυνθέτης Sig (aka Siegfried) και ο ταλαντούχος ντράμερ Artis Orubs συναντιούνται στο Half Note Jazz Club για τέσσερις μόνο βραδιές για να παρουσιάσουν στο αθηναϊκό κοινό τη μουσική τους δημιουργία «Elegia Session».

29/4-2/5, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, εισιτήρια: 20-30 ευρώ

Εθισμός & Golden Child live στο Gagarin

Facebook Twitter

Από το «Face Control» και τις πρώτες συνεργασίες με το δίδυμο φωτιά των Zoro & Buzz μέχρι την «Bogota» και το «Σύμπαν 25», ο Εθισμός εθίζει και πωρώνει το κοινό του, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον από κυκλοφορία σε κυκλοφορία. Στο «Made in Athens» που θα παρουσιάσει στο Gagarin 205 τα γραπτά του Εθισμού συναντούν τα beats του Golden Child σε ένα urban ταξίδι κοινωνικής και προσωπικής ωρίμανσης.

29/4 & 1-4/5, Gagarin205, Λιοσίων 205, είσοδος: 10 ευρώ

Οι Rudy Roots στο κανάλι του ΚΠΙΣΝ

Facebook Twitter

Έχοντας πάντα ως στόχο το πάρτι και τον χορό, οι Rudy Roots επισκέπτονται το κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να ξεσηκώσουν το κοινό με εναλλασσόμενους ήχους από χιπ-χοπ, τζαζ, bass lines, σουίνγκ και ελληνικές μελωδίες, με επίκεντρο πάντα τον αυθεντικό ρυθμό και χαρακτήρα του Λος Άντζελες.

1/5, Canal Cafe, λεωφ. Συγγρού 364, είσοδος ελεύθερη

«Η φύση στη μουσική» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει για μία μόνο παράσταση την «Ποιμενική Συμφωνία» του Μπετόβεν και το νέο έργο του συνθέτη Χρήστου Χατζή «Εαρινή Ισημερία», ένα κονσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα. Ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης, καθοδηγώντας την ΚΟΑ, αφηγείται με τον δικό του τρόπο τα δύο μουσικά έργα που δημιουργήθηκαν χάρη στην έμπνευση που δίνει η φύση και η ομορφιά της.

29/4, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εισιτήρια: 15-25 ευρώ

Rack - Παρουσίαση του «Rachattack» στο Άνοδος Stage

Facebook Twitter

Ο Ηρακλής Μαρνέζος ή αλλιώς Rack παρουσιάζει το πρώτο του άλμπουμ «Rackattack» ζωντανά στη σκηνή του Άνοδος Stage. Μαζί του σε guest εμφανίσεις οι Immune, Lila, Gio Melody και Strat και ο Beyond στα decks.

29/4, Άνοδος Stage, Πειραιώς 183 & Πάλλαντος 38, είσοδος: από 12 ευρώ

Οι Dub Garden live at six d.o.g.s

Το dub-trip hop συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, οι Dub Garden, έρχεται μέχρι την Αθήνα, στη σκηνή του six d.o.g.s, για ένα full band show. Τη βραδιά θα ανοίξει ο DJ και παραγωγός Blend Mishkin με ρέγκε, χιπ-χοπ και dub.

29/4, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 10 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Οι post-punk Shame live στο Fuzz

Facebook Twitter

Η πεντάδα από το νότιο Λονδίνο ήδη θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες νέες μπάντες που ξεπήδησαν από τη βρετανική σκηνή τα τελευταία χρόνια. Με απίστευτη ενεργητικότητα στη σκηνή και έναν από τους καλύτερους νέους frontmen, τον Charlie Steen, υπόσχονται ένα show χωρίς ανάσα με τραγούδια σαν τα «One Rizla», «Alphabet», «Gold Hole», «Concrete», «Water in the Well», «Snow Day», «Station Wagon» και «Tasteless».

30/4, Fuzz Live Music Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, είσοδος: 22 ευρώ

«Purple Night XXXI» στο Ρομάντσο

Μία ακόμη μεγάλη «μοβ νύχτα» ετοιμάζει το Ρομάντσο αυτό το Σάββατο, με χορό μέχρι τελικής πτώσης. Όποιος έχει ζήσει ήδη τα προηγούμενα πάρτι γνωρίζει ότι πρόκειται για μια αξέχαστη εμπειρία.

30/4, Romantso, Αναξαγόρα 3-5

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Ο Πάνος Κουτρουμπούσης στην αγκαλιά του Κρισγιαούρτι» - Αναδρομική έκθεση

Facebook Twitter Πάνος Κουτρουμπούσης, μαρκαδόσοι σε χαρτί, 1966

Στις 6/5 το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον κρυπτικό, παιγνιώδη και αποκαλυπτικό μαζί, τον ποιητικό και αιώνια εφηβικό κόσμο του συγγραφέα και εικαστικού Πάνου Κουτρουμπούση (1936-2019), ενός ανθρώπου που πίστευε μέχρι το τέλος ότι η ζωή έχει ενδιαφέρον όταν τη ζεις με πολλές αμφιβολίες και μεγάλες βεβαιότητες. Η έκθεση με τίτλο «Ο Πάνος Κουτρουμπούσης στην αγκαλιά του Κρισγιαούρτι», που επιμελείται ο Χριστόφορος Μαρίνος, δεν θα είναι μια έκθεση απλώς χρονολογική της ζωής και του έργου του. Μέσα από τα εκατοντάδες αντικείμενα και τεκμήρια της συναρπαστικής ζωής αυτής της μοναδικής περίπτωσης καλλιτέχνη που θα παρουσιαστούν θα επιχειρηθεί να φωτιστεί το πολύπτυχο του χαρακτήρα και του έργου ενός δημιουργού που παρέμεινε ανένταχτος, περιπλανώμενος ιππότης, όπως εκείνοι που συναντάμε στα νεανικά του σχέδια, ένας ξεστρατισμένος μαχητής ή προσκυνητής, όπως οι ήρωες των βιβλίων επιστημονικής φαντασίας που καταβρόχθιζε αχόρταγα, ένας αυθεντικός drifter. Οι θεατές καλούνται να περιηγηθούν στην έκθεση χωρίς πλοηγό-ξεναγό, ανακαλύπτοντας μόνοι τους τον άγνωστο κόσμο του Amazing Panos, ταξιδεύοντας σε διαφορετικούς χρόνους και εξωπραγματικούς χώρους, σε εικόνες που δεν έχουν ξανασυναντήσει.

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων, 6/5-5/6, Δήμος Αθηναίων / ΟΠΑΝΔΑ

«The right to ease»: Η τέχνη της Lulama Mlambo Wolf στην γκαλερί Breeder

Facebook Twitter The right to ease, Lulama Mlambo Wolf, An Ode to Mancoba, 2022.

Στην πρώτη της έκθεση στην Αθήνα η Lulama Mlambo Wolf από το Γιοχάνεσμπουργκ εμπνέεται από την ταυτότητά της ως μαύρης γυναίκας αλλά και από την ανάρρωση και τη φροντίδα του εαυτού. Στα έργα της, όπως αναφέρει η ίδια, εκφράζει τη λαχτάρα της για απαντήσεις και σαφήνεια με τρόπους που να κάνουν τη μαύρη της ταυτότητα ξεκάθαρη, ακόμα και όταν το έργο είναι αφηρημένο.

28/4-21/5, The Breeder, Ιάσονος 45

«Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης 1979-2017» - Ξεναγήσεις στο Μουσείο Μπενάκη

Από το Σάββατο 9/4 ξεκινούν οι ξεναγήσεις για την έκθεση του Μουσείου Μπενάκη «Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης 1979-2017». Οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο από την επιμελήτρια και ιστορικό τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να περιηγηθούν ανάμεσα σε προσωπικές συλλογές της εκλιπούσας Μαρίας Δημητριάδη και έργα που προσφέρθηκαν από καλλιτέχνες της γκαλερί Μέδουσα, από συλλέκτες και από μουσεία και ιδρύματα.

9/4-21/5, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, είσοδος: 6-8 ευρώ

Ατομική έκθεση «Therefore I am» της Xu Yang στα Δύο Χωριά

Facebook Twitter Xu Yang, self portrait, 2022

Η κινεζικής καταγωγής καλλιτέχνιδα από το Λονδίνο Xu Yang παρουσιάζει την πρώτη της ατομική έκθεση στην Αθήνα στην γκαλερί Δύο Χωριά με τίτλο «Therefore I am». Η Xu εξερευνά την κατασκευή της ταυτότητας από μια ευρεία επιτελεστική σκοπιά, εγκαταλείποντας την ευθραυστότητα του θηλυκού ως δέκτη υπέρ της ενδυνάμωσης, αντλώντας κυρίως από ένα κίνημα που κυριαρχείται παραδοσιακά από τα γυναικεία γούστα καθώς και από τις διδαχές διακεκριμένων καλλιτέχνιδων –από την Elisabeth Le Brun και την Anna Costa ως την Claude Cahun και τη Cindy Sherman– αλλά και από το drag περφόρμανς.

4/5-3/6, Δύο Χωριά, Μαντζουράκη 16, είσοδος ελεύθερη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Tο Φεστιβάλ του Lung fanzine στο Ρομάντσο

Facebook Twitter Mechanimal. Φωτ.: Christos Sarris

Το μουσικό Lung Fanzine διοργανώνει το δεύτερο Lung Fest για να γιορτάσει τα τρία του χρόνια και τα δεκατρία του τεύχη. Από τη σκηνή θα παρελάσουν σημαντικά γκρουπ της ελληνικής σκηνής, όπως οι Closer, οι Mechanimal κ.ά.

29/4, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος ελεύθερη