ΠΑΡΤΙ

Peggy Gou live in Athens

Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια η Κορεάτισσα με έδρα το Βερολίνο παραγωγός, DJ αλλά και fashion icon Peggy Gou έχει αναχθεί σε ένα από τα πιο hot ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής παγκοσμίως. Τώρα επιστρέφει στην Αθήνα για να μας δονήσει σε ρυθμούς μεγάλων της hits, όπως το «Starry Night» και το «It makes you forget (Itgehane)», σε μια βραδιά με opening acts τους Kid Angelo και Korrila.

6/11, Athenaeum InterContinental Athens, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Αθήνα, είσοδος: 30-120 ευρω

Believe w/ Rhadoo at #sixdogs

Άλλο ένα Σάββατο, άλλο ένα μεγάλο πάρτι στο gig space του πολυσύχναστου χώρου της Αβραμιώτου. Αυτήν τη φορά η Believe παρουσιάζει τον Rhadoo, που έρχεται στην Αθήνα με techno διάθεση σε ένα πολύωρο club night που συμπληρώνεται από τους Always Late, John και Pan.

6/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

Friendly Cosmonauts x KI/KI

Μια νύχτα γεμάτη χορό περιμένει όποιον βρεθεί στον «Ναό» αυτό το Σάββατο, μια και η Friendly Co., μαζί με την Cosmonauts, φέρνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ανερχόμενη Ολλανδή σταρ της ηλεκτρονικής μουσικής KI/KI. To line-up της βραδιάς συμπληρώνουν οι Mr.M, Fro και Bromite, για δυνατά ντεσιμπέλ μέχρι το πρωί.

6/11, Temple Athens, Ιάκχου 17, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

DHAthens Showcase

Το υπόγειο κλαμπ της Crust ενώνει δυνάμεις με το δημοφιλές κανάλι ηλεκτρονικής μουσικής Deep House Athens που διοργανώνει το πρώτο του showcase με σκοπό τη διάδοση της ηλεκτρονικής μουσικής χωρίς στεγανά. Τη μουσική αναλαμβάνουν οι Marsha, Ahmed Briki και Plecta.

5/11, Crust, Πρωτογένους 13, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Cosmonuts: Leaps of Fate & Οδυσσέας Τζιρίτας Live

Cosmonuts

Δύο φρέσκα σχήματα, ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια συναυλιακής αποχής, ετοιμάζονται να παρουσιάσουν ζωντανά τις τελευταίες δισκογραφικές τους δουλειές. Οι Cosmonuts θα έχουν στις αποσκευές τους το περσινό τους «Leaps of Fate» και ο Οδυσσέας Τζιρίτας με την μπάντα του θα φέρουν στη σκηνή το πολυαναφορικό «Gonzo Bliss» σε μια δυναμική βραδιά με συσσωρευμένη συναυλιακή ενέργεια που περίμενε καιρό για να εκτονωθεί.

10/11, ΙΛΙΟΝ Plus, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα, είσοδος: 7 ευρώ

ΣΙΝΕΜΑ

«Portugal Now!»

Παρόλο που η Πορτογαλία είναι μια χώρα με ενδιαφέρουσα κινηματογραφική παραγωγή, δεν είναι ένας τόπος με ισχυρή κινηματογραφική παράδοση. Το BIOS, προκειμένου να προβάλει αυτό το εθνικό σινεμά, συνεργάζεται με την Πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Καμόες και το KinoAthens, και θα προβάλλει κάθε Πέμπτη του Νοεμβρίου από μία πορτογαλική ταινία μεγάλου μήκους. Οι βραδιές συνοδεύονται από πλήρες μενού και πορτογαλικό κρασί.

4, 11, 18, 25/11, BIOS, Πειραιώς 84, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

«When we went electronic» από το The Tank Theatre

Το The Tank Theatre, ένα από τα πιο σημαντικά off-off Broadway θέατρα της Νέας Υόρκης, με δάφνες από μέσα όπως οι «New York Times», έρχεται για δύο μόνο παραστάσεις του «When we went electronic» στην Αθήνα. Πρωταγωνίστριες δύο made in USA μοντέλα, που, ύστερα από «όχι ακόμα ένα» πάρτι, αρχίζουν να αμφισβητούν τη μνήμη τους αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Τελικά, ό,τι συνέβη ήταν αλήθεια; Σε σκηνοθεσία Meghan Finn, με τις Madelyn Robinson και Drita Kabashi.

6 & 7/11, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Αθήνα, είσοδος: 15-20 ευρώ

«Συμφορά από το πολύ μυαλό», σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού

Το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, τιμώντας τον άνθρωπο από τον οποίο πήρε το όνομά του, περνάει συγχρόνως στη νέα του εποχή, με την πρώτη παράσταση που ανεβάζει να είναι το Συμφορά από το πολύ μυαλό, μια σημαντική ρωσική κωμωδία του Αλεξάντρ Γκριμπογέντοφ. Το έργο ανέβηκε στην Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά το 1986 από τον Λευτέρη Βογιατζή. Πώς η ευφυΐα και η ιδεολογία μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτά που απαιτεί η κοινωνία για τη λεγόμενη επιτυχία; Πώς η ελαφρότητα συγκρούεται με την ανάγκη επιβίωσης; Και, τελικά, πώς η ανούσια συμβατικότητα στέκεται απέναντι στη ζωή, στον χρόνο και στο αναπόφευκτο τέλος; Οι απαντήσεις θα δοθούν από τη σύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση του Στάθη Λιβαθινού και έναν 13μελή θίασο νέων αλλά και έμπειρων ηθοποιών.

6-28/11, Θέατρο Οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής», Κυκλάδων 11, Κυψέλη, είσοδος: 18-20 ευρώ

«Μακμπέθ» του William Shakespeare σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη

Το κλασικό έργο του William Shakespeare πραγματεύεται μια βασιλοκτονία αλλά και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτήν. Ο νικητής πολεμιστής Μακμπέθ, κατά την επιστροφή του και επηρεασμένος από έναν χρησμό μαγισσών που τον βλέπει βασιλιά της Σκωτίας, σκοτώνει τον βασιλιά Ντάνκαν, προκειμένου να καταλάβει ο ίδιος τον θρόνο. Αυτό δεν είναι το μοναδικό έγκλημα που διαπράττει, πριν επέλθει η τιμωρία. Ένα έργο που θέλει να καταδείξει τον φόνο ως ανθρώπινο ένστικτο αλλά και τη δύναμη του φόβου στον τρόπο που σκεφτόμαστε και πράττουμε. Από την ομάδα «Εν τω άμα».

4/11-30/1, Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, είσοδος: 8-15 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

«Μπιμπιλολό» των Μαρκ Μοννέ / Αρνό Φαμπρ

Το Μπιμπιλολό είναι μια «όπερα δωματίου σε 12 εικόνες για χειριζόμενα αντικείμενα και ηλεκτρονικά πληκτροφόρα». Όμως δεν είναι στ’ αλήθεια όπερα, μια και δεν έχει ούτε υπόθεση, ούτε τραγουδιστές, ούτε λιμπρέτο. Πλαστικά ζώα, ηλεκτρικά τρενάκια, τηλεκατευθυνόμενες μπουλντόζες, ρομπότ-εξολοθρευτές, μηχανές καπνού, τροχαλίες, ηλεκτρικά μοτέρ, καλώδια και επιβλητικές σκιές συνθέτουν ένα καυστικό, ποιητικό και συγχρόνως ονειρικό θέαμα που συνδυάζει τη σύγχρονη όπερα με τη μηχανική περφόρμανς και το θέατρο αντικειμένων. Ένα ιδιαίτερο έργο με άφθονη παιδικότητα, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους.

5-7/11, Εθνική Λυρική Σκηνή - Εναλλακτική Σκηνή, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος 10-15 ευρώ

«Μάρκος Μπότσαρης» του Παύλου Καρρέρ

Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, στο πλαίσιο των «Ελληνικών Μουσικών Γιορτών» πρόκειται να παρουσιαστεί ένα μελόδραμα σε τέσσερις πράξεις και μορφή συναυλίας υπό τη διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή. Την όπερα Μάρκος Μπότσαρης ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Το έργο του Ζακυνθινού συνθέτη Παύλου Καρρέρ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά το 1861 και ήταν μια προσπάθεια για μια όπερα με στοιχεία ελληνικότητας. Η ιστορία διαδραματίζεται τα πρώτα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και οπωσδήποτε το πιο γνωστό της μέρος είναι η άρια «Γερο-Δήμος» που αποδείχτηκε τόσο δημοφιλής, ώστε συχνά στην κοινή αντίληψη περνιέται για δημοτικό τραγούδι.

5/11, Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, Αθήνα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

1821 πριν και μετά

Η επετειακή έκθεση «1821 Πριν και Μετά» του Μουσείου Μπενάκη ολοκληρώνεται την Κυριακή 7/11 και οι συνδιοργανωτές της έκθεσης, Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank, αποφάσισαν να παρατείνουν το ωράριο επίσκεψης κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες της, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5, 6 και 7/11, από τις 10 έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Η μοναδική αφηγηματική έκθεση που έχουν επισκεφτεί χιλιάδες κόσμου ξεδιπλώνει περισσότερα από εκατό χρόνια ιστορίας μέσα από χίλια διακόσια αντικείμενα –έργα τέχνης και αρχειακά τεκμήρια– που διαθέτουν στις συλλογές τους οι τρεις συνδιοργανώτριες τράπεζες, καθώς και μέσα από το πλούσιο υλικό που διαθέτει το Μουσείο Μπενάκη. Σημαντικά είναι επίσης και τα δάνεια που έχουν εξασφαλιστεί από μεγάλα μουσεία του εξωτερικού και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία.

«1821 Πριν και Μετά», Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, μέχρι τις 7/11

Ειδικό ωράριο τις τρεις τελευταίες ημέρες της έκθεσης: 5, 6, 7/11 από 10 π.μ. έως 12 τα μεσάνυχτα

«Cockroaches - Κατσαρίδες» του Capten

Είναι αναμφισβήτητα οι πιο παρεξηγημένοι και «ακάλεστοι» επισκέπτες, αλλά συγχρόνως αποτελούν την επιτομή της επιβίωσης, μια και είναι από τα πιο ανθεκτικά πλάσματα του πλανήτη. Οι κατσαρίδες, παρ’ όλα αυτά, μπορούν να αποκτήσουν ακόμα περισσότερους συμβολισμούς στη μετα-Covid εποχή, όπου οι έννοιες της επιβίωσης και της μεταμόρφωσης επαναπροσδιορίζονται. Στην ατομική του αυτή έκθεση ο έμπειρος καλλιτέχνης Capten μετατρέπει το έντομο σε έργο τέχνης, αφήνοντάς το να συναντηθεί με την προσωπική του μυθολογία.

6/11-6/12, Χώρος Τέχνης Πολιτιστικής Εταιρείας Σαρωνικού Πολύπτροπο, Προκοπίου Γκίνη 5, Καλύβια Αττικής, είσοδος ελεύθερη

«Steel Works» του Philippe Malouin

Ο Philippe Malouin, ένα από τα ισχυρότερα ονόματα αυτήν τη στιγμή στον κόσμο στο industrial design, παρουσιάζει την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα. Το «Steel Works» αποτελεί ένα πρωτότυπο πρότζεκτ, μια και γι’ αυτό ο designer συνεργάστηκε με τον επί χρόνια συνεργάτη του Julian Komosa, περνώντας το τελευταίο διάστημα ψάχνοντας για κάθε λογής παλιοσίδερα σε μάντρες της Αττικής. Ύστερα τα μεταποίησαν μέσα από μια προσέγγιση που δανείζεται από τη γλυπτική, για να δημιουργήσουν τελικά «χρηστικά, λειτουργικά γλυπτά».

4/11-31/12, The Breeder, Ιάσονος 45, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη