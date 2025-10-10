Στα ύψη οι τιμές σε τρόφιμα και ενοίκια παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού

Παρά τη μείωση του γενικού πληθωρισμού στο 1,9% τον Σεπτέμβριο, η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, καθώς οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι αυξήσεις σε τρόφιμα, καφέ, κρέας και ενοίκια υπερκαλύπτουν τη μείωση που καταγράφεται σε καύσιμα και ενέργεια.

Στην κορυφή των ανατιμήσεων βρέθηκαν για ακόμη έναν μήνα τα είδη διατροφής, με τη σοκολάτα να σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση 22,2% σε σχέση με πέρυσι και τον καφέ να ακολουθεί με 19,8%. Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στο κρέας (+8,4%), στα ενοίκια (+9,9%), στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων (+7,6%) και στα αστικά μέσα μεταφοράς (+6,2%).

Παράλληλα, ανοδικές τάσεις παρατηρούνται σε είδη ένδυσης και υπόδησης (+5,1%) και στις επισκευές κατοικιών (+5,2%), δείχνοντας ότι η ακρίβεια πλέον αγγίζει όλες τις πλευρές της καθημερινότητας.

Πτώση σε ενέργεια και ελαιόλαδο

Την ίδια στιγμή, ορισμένα προϊόντα παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις τιμών, όπως το ελαιόλαδο (-37,6%), το πετρέλαιο θέρμανσης (-12,6%) και το φυσικό αέριο (-10,2%). Μικρότερες μειώσεις εντοπίζονται στα λαχανικά (-8,5%), στα ξενοδοχεία (-9,2%) και στην ηλεκτρική ενέργεια (-3,7%).

Ωστόσο, η μείωση στο ενεργειακό κόστος δεν έχει ακόμη μετακυλήσει πλήρως στις τιμές των τροφίμων και των υπηρεσιών, διατηρώντας τον πληθωρισμό τροφίμων σε υψηλά επίπεδα.

Η μεγάλη αντοχή της ακρίβειας

Παρότι ο πληθωρισμός συνολικά μειώνεται σε σχέση με το 2023, η “πυρηνική” ακρίβεια –δηλαδή η αύξηση τιμών σε μη ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες– παραμένει επίμονη.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αυξήσεις αυτές αντανακλούν τη συνεχιζόμενη πίεση στα ενοίκια, το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,7% για το 2025 και να υποχωρήσει στο 2,6% το 2026, χωρίς όμως να προβλέπεται άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι πιέσεις στην καθημερινότητα των καταναλωτών θα παραμείνουν, παρά τα θετικά μακροοικονομικά μεγέθη.