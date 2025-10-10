ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Στα ύψη οι τιμές σε τρόφιμα και ενοίκια παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού

Πτώση σε ενέργεια και ελαιόλαδο - Η μεγάλη αντοχή της ακρίβειας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στα ύψη οι τιμές σε τρόφιμα και ενοίκια παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού Facebook Twitter
0

Παρά τη μείωση του γενικού πληθωρισμού στο 1,9% τον Σεπτέμβριο, η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, καθώς οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι αυξήσεις σε τρόφιμα, καφέ, κρέας και ενοίκια υπερκαλύπτουν τη μείωση που καταγράφεται σε καύσιμα και ενέργεια.

Στην κορυφή των ανατιμήσεων βρέθηκαν για ακόμη έναν μήνα τα είδη διατροφής, με τη σοκολάτα να σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση 22,2% σε σχέση με πέρυσι και τον καφέ να ακολουθεί με 19,8%. Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στο κρέας (+8,4%), στα ενοίκια (+9,9%), στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων (+7,6%) και στα αστικά μέσα μεταφοράς (+6,2%).

Παράλληλα, ανοδικές τάσεις παρατηρούνται σε είδη ένδυσης και υπόδησης (+5,1%) και στις επισκευές κατοικιών (+5,2%), δείχνοντας ότι η ακρίβεια πλέον αγγίζει όλες τις πλευρές της καθημερινότητας.

Πτώση σε ενέργεια και ελαιόλαδο

Την ίδια στιγμή, ορισμένα προϊόντα παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις τιμών, όπως το ελαιόλαδο (-37,6%), το πετρέλαιο θέρμανσης (-12,6%) και το φυσικό αέριο (-10,2%). Μικρότερες μειώσεις εντοπίζονται στα λαχανικά (-8,5%), στα ξενοδοχεία (-9,2%) και στην ηλεκτρική ενέργεια (-3,7%).

Ωστόσο, η μείωση στο ενεργειακό κόστος δεν έχει ακόμη μετακυλήσει πλήρως στις τιμές των τροφίμων και των υπηρεσιών, διατηρώντας τον πληθωρισμό τροφίμων σε υψηλά επίπεδα.

Η μεγάλη αντοχή της ακρίβειας

Παρότι ο πληθωρισμός συνολικά μειώνεται σε σχέση με το 2023, η “πυρηνική” ακρίβεια –δηλαδή η αύξηση τιμών σε μη ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες– παραμένει επίμονη.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αυξήσεις αυτές αντανακλούν τη συνεχιζόμενη πίεση στα ενοίκια, το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,7% για το 2025 και να υποχωρήσει στο 2,6% το 2026, χωρίς όμως να προβλέπεται άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι πιέσεις στην καθημερινότητα των καταναλωτών θα παραμείνουν, παρά τα θετικά μακροοικονομικά μεγέθη.

Οικονομία

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΑΔΕ: Τουρισμός και εστίαση «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή – Πάνω από 300 «λουκέτα» και πρόστιμα 2,5 εκατ. ευρώ

Οικονομία / ΑΑΔΕ: Τουρισμός και εστίαση «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή – Πάνω από 300 «λουκέτα» και πρόστιμα 2,5 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερα υψηλή παραβατικότητα εντοπίστηκε και στις μισθώσεις ομπρελών και καθισμάτων σε παραλίες, με δεκάδες επιχειρήσεις να σφραγίζονται σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σάμο, Κέρκυρα, Σύρο, Σίφνο, Πόρο και Αίγινα
LIFO NEWSROOM
Fan bourgeois για νέο κοινό στη νέα Chanel του Matthieu Blazy 

Εβδομάδα Μόδας / Chanel: Ήσυχα αλλά τολμηρά, ο Matthieu Blazy αφυπνίζει το επαναστατικό πνεύμα της Coco

Καταργώντας (ή κάνοντας αγνώριστα) τα κλισέ που είχαν κουράσει ακόμα και το πιο πιστό κοινό της Chanel, o νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ιστορικού οίκου μοιάζει να πέρασε το πρώτο τεστ.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Η ΕΕ αυξάνει τους δασμούς στο 50% για τις εισαγωγές χάλυβα – Τι σημαίνει για την αγορά

Οικονομία / Η ΕΕ αυξάνει τους δασμούς στο 50% για τις εισαγωγές χάλυβα – Τι σημαίνει για την αγορά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει αύξηση των δασμών εισαγωγής χάλυβα στο 50% και μείωση των ποσοστώσεων σχεδόν στο μισό για να προστατεύσει τη βιομηχανία της από φθηνές εισαγωγές, ακολουθώντας τα βήματα των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Τουρισμός για Όλους 2025: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι με την άυλη κάρτα

Οικονομία / Τουρισμός για Όλους 2025: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι με την άυλη κάρτα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες με ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά και άτομα με αναπηρία
LIFO NEWSROOM
 
 