ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά αύριο η διάθεση - Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για τις επιδοτήσεις

Με το νέο σύστημα, από εφέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά αύριο η διάθεση - Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για τις επιδοτήσεις Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Νέες οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για το πώς θα πρέπει να δηλώνονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από αύριο 15/10 οπότε ανοίγει η περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Με το νέο σύστημα, από εφέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Ωστόσο, προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

  • ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),
  • ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και
  • ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

  • μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή
  • μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Τέλος, επισημαίνεται ότι:

  • για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και
  • στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.

Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Eπίδομα θέρμανσης - myΘέρμανση > myΘέρμανση, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Οικονομία

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο: Η συζήτηση για νέες αυξήσεις στα τσιγάρα

Οικονομία / Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο: Η συζήτηση για νέες αυξήσεις στα τσιγάρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει τη σταδιακή εξίσωση των τιμών και των φόρων μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να περιοριστεί το «τουριστικό κάπνισμα», το φαινόμενο κατά το οποίο καταναλωτές αγοράζουν φθηνότερα τσιγάρα από γειτονικές χώρες
LIFO NEWSROOM
ΑΑΔΕ: Τουρισμός και εστίαση «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή – Πάνω από 300 «λουκέτα» και πρόστιμα 2,5 εκατ. ευρώ

Οικονομία / ΑΑΔΕ: Τουρισμός και εστίαση «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή – Πάνω από 300 «λουκέτα» και πρόστιμα 2,5 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερα υψηλή παραβατικότητα εντοπίστηκε και στις μισθώσεις ομπρελών και καθισμάτων σε παραλίες, με δεκάδες επιχειρήσεις να σφραγίζονται σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σάμο, Κέρκυρα, Σύρο, Σίφνο, Πόρο και Αίγινα
LIFO NEWSROOM
Fan bourgeois για νέο κοινό στη νέα Chanel του Matthieu Blazy 

Εβδομάδα Μόδας / Chanel: Ήσυχα αλλά τολμηρά, ο Matthieu Blazy αφυπνίζει το επαναστατικό πνεύμα της Coco

Καταργώντας (ή κάνοντας αγνώριστα) τα κλισέ που είχαν κουράσει ακόμα και το πιο πιστό κοινό της Chanel, o νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ιστορικού οίκου μοιάζει να πέρασε το πρώτο τεστ.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Η ΕΕ αυξάνει τους δασμούς στο 50% για τις εισαγωγές χάλυβα – Τι σημαίνει για την αγορά

Οικονομία / Η ΕΕ αυξάνει τους δασμούς στο 50% για τις εισαγωγές χάλυβα – Τι σημαίνει για την αγορά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει αύξηση των δασμών εισαγωγής χάλυβα στο 50% και μείωση των ποσοστώσεων σχεδόν στο μισό για να προστατεύσει τη βιομηχανία της από φθηνές εισαγωγές, ακολουθώντας τα βήματα των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 