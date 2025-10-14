Νέος οικοδομικός κανονισμός: «Ξεπαγώνουν» με απόφαση ΣτΕ πολλές άδειες

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ξεμπλοκάρουν χιλιάδες οικοδομές οι οποίες είχαν μείνει μετέωρες τους τελευταίους μήνες, στο περιθώριο του νέου οικοδομικού κανονισμού.

Ως προς τι προβλέπεται στο πλαίσιο του νέου οικοδομικού κανονισμού, σύμφωνα με τον Alpha, το ΣτΕ όρισε ως σημείο αναφοράς την ημερομηνία «11 Δεκεμβρίου 2024», όπου όποιος είχε κάνει έναρξη εργασιών έως τότε, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την ολοκλήρωση της οικοδομής.

Σε περίπτωση που δεν είχε ξεκινήσει κάποια εργασία στην οικοδομή, θα πρέπει να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια, χωρίς να έχει τα μπόνους, τα κίνητρα δηλαδή είτε σε ύψος ή τετραγωνικά, που προέβλεπε ο προηγούμενος οικοδομικός κανονισμός.

Νέος οικοδομικός κανονισμός: Δύο παραδείγματα

Ο τηλεοπτικός σταθμός, μεταξύ άλλων, παρουσίασε δύο παραδείγματα ως προς την εφαρμογή του νέου οικοδομικού κανονισμού και το τι ισχύει με την απόφαση του ΣτΕ.

Χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που κάποιος δεν είχε κάνει έναρξη εργασιών, αλλά είχε εντάξει την άδεια σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε αυτήν την περίπτωση συνεχίζει να οικοδομεί, πληρώνει όμως περιβαλλοντικό τέλος 15% των επιπλέον τετραγωνικών.

Επίσης χαρακτηριστικές είναι και όλες εκείνες οι περιπτώσεις άδειας, που είχαν μπλοκαριστεί με προσφυγές, κυρίως από τους εκάστοτε δήμους της χώρας.

Με τη νέα απόφαση του ΣτΕ, οι ιδιώτες μπορούν μεν να οικοδομήσουν εφόσον περάσουν από συμβούλιο, αλλά πρέπει να πληρώνουν ένα αντίστοιχο περιβαλλοντικό τέλος ύψους 8%.

