IRIS: Τι αλλάζει από σήμερα στα όρια συναλλαγών

Διπλασιάζονται από σήμερα τα ημερήσια όρια συναλλαγών για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, και ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Βάσει του παραπάνω πλαισίου, όσοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS για τη μεταφορά χρημάτων, μπορούν να αποστείλουν έως και 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες, με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ, και έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επιχειρηματίες.

IRIS: Τα στοιχεία των συναλλαγών για το 2025

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 126 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ, με τον Δεκέμβριο να καταγράφει ρεκόρ χρήσης. Το IRIS Person 2 Person (22P) αριθμεί πλέον 4,3 εκατομμύρια χρήστες, ενώ το P2Pro ξεπέρασε τους 580.000 επαγγελματίες.

Την ίδια στιγμή, το IRIS Commerce εφαρμόζεται καθολικά σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, με περισσότερα από 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops να δέχονται άμεσες πληρωμές.