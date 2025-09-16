ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα από σήμερα - Πότε κλείνει

Ποιους αφορά - Η ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ανοίγει, εκ νέου, για τρεις ημέρες, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Από σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, για όσους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2025 - 31/7/2025).

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πατήστε ΕΔΩ για την πλατφόρμα

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

 
 
 
