Eurostat: Υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, ανέβηκε στην ευρωζώνη

Μειωμένο εμφανίζει το δελτίο της Eurostat τον πληθωρισμό στην χώρα μας για τον περασμένο μήνα.

Την ίδια στιγμή όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat ο πληθωρισμός στη ευρωζώνη ανέβηκε στο 7% τον Απρίλιο από 6,9% τον Μάρτιο.

Οι βασικές συνιστώσες για αυτήν την αύξηση ήταν:

-τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός +13,6%,

-λοιπά αγαθά +6,2%,

-υπηρεσίες +5,2%,

-ενέργεια +2,5%

Παρά, λοιπόν, τα προαναφερθέντα ευρωπαϊκά δεδομένα, στο 4,5% από 5,4% τον Μάρτιο υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για την 5η χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Στο σύνολο της ευρωζώνης, εάν εξαιρεθούν οι τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, ο αποκαλούμενος δομικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 7,3% από 7,5%. Αν η μέτρηση περιοριστεί ακόμη περισσότερο εξαιρώντας και το αλκοόλ και τον καπνό, τότε ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος επιβραδύνθηκε στο 5,6% από 5,7%, χαμηλότερα δηλαδή από τις προβλέψεις για 5,7% σημειώνοντας την πρώτη πτώση από τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters αναλυτές δήλωσαν ότι τα στοιχεία για τον δανεισμό της ευρωζώνης και η πτώση του πυρήνα του πληθωρισμού ενισχύουν την υπόθεση μιας μικρότερης αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ την Πέμπτη. Άλλοι όμως είπαν ότι η αύξηση του γενικού πληθωρισμού σημαίνει ότι οι 50 μονάδες βάσης συνιστούν ακόμη μια ισχυρή πιθανότητα.

«Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό υπογραμμίζουν σαφώς την ανάγκη να συνεχιστεί η αύξηση των επιτοκίων», δήλωσε ο Carsten Brzeski, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών της ING. «Αλλά με το μικρότερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα της περασμένης εβδομάδας και τα σημερινά αδύναμα στοιχεία για την αύξηση των δανείων και τη ζήτηση δανείων, η υπόθεση της επιβράδυνσης του ρυθμού και του μεγέθους των αυξήσεων των επιτοκίων έχει γίνει ισχυρότερη», προσθέτει.

Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου της Γερμανίας, η οποία είναι ευαίσθητη στις προσδοκίες για τα επιτόκια, αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 2,789% την Τρίτη. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ιταλίας αυξήθηκε επίσης κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,241%.

Η διαφορά μεταξύ του γερμανικού και του ιταλικού 10ετούς κόστους δανεισμού - ένας στενά παρακολουθούμενος δείκτης του κλίματος των επενδυτών απέναντι στις πιο υπερχρεωμένες χώρες της ευρωζώνης - παρέμεινε σταθερή στις 186 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με την τιμολόγηση στις αγορές παραγώγων, οι έμποροι πιστεύουν ότι υπάρχει περίπου 80% πιθανότητα αύξησης 25 μονάδων βάσης από την ΕΚΤ την Πέμπτη και 20% πιθανότητα για αύξηση 50 μονάδων βάσεις. Βλέπουν ακόμη ότι τα επιτόκια θα κορυφωθούν γύρω στο 3,75% τον Νοέμβριο , προσδοκίες που έχουν παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερές από την περασμένη εβδομάδα.

