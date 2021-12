Σε επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων του ευρώ σκοπεύει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, σημειώνοντας πως η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί το 2024.

Η μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή το 2002 ήταν ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Ευρώπης και αποτέλεσε σπουδαίο επίτευγμα από τεχνική άποψη. Τα χαρτονομίσματα απεικονίζουν παράθυρα, πύλες και γέφυρες από διάφορες εποχές που δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο συγκεκριμένο μέρος ή μνημείο. Η κεντρική τράπεζα των χωρών της Ευρωζώνης αποκαλεί τη συγκεκριμένη θεματολογία «εποχές και στυλ».

«Μετά από 20 χρόνια, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε την εμφάνιση των χαρτονομισμάτων μας για να τα κάνουμε πιο σχετικά με τους Ευρωπαίους κάθε ηλικίας και υπόβαθρου», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Παράλληλα, σημείωσε πως τα χαρτονομίσματα «είναι ένα απτό και ορατό σύμβολο ότι είμαστε ενωμένοι στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, και εξακολουθεί να υπάρχει έντονη ζήτηση για αυτά».

