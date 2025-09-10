Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για έρευνα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης

Σημαντική εξέλιξη για τον ενεργειακό χάρτη της χώρας αποτελεί η υποβολή κοινής προσφοράς από τη Chevron και τη Helleniq Energy για τα θαλάσσια «οικόπεδα» νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Η ανακοίνωση έγινε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για μια «εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής» για τη χώρα. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα «βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια» και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy θα διεκδικήσει την εκμετάλλευση τεσσάρων θαλάσσιων μπλοκ, τα οποία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει διαφοροποίηση πηγών ενέργειας και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση «υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή», προσθέτοντας ότι η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα, ώστε να ξεκλειδώσουν οι δυνατότητες αξιοποίησης του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας.