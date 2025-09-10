ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για έρευνα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης

Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για έρευνα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για έρευνα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης Facebook Twitter
0

Σημαντική εξέλιξη για τον ενεργειακό χάρτη της χώρας αποτελεί η υποβολή κοινής προσφοράς από τη Chevron και τη Helleniq Energy για τα θαλάσσια «οικόπεδα» νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Η ανακοίνωση έγινε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για μια «εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής» για τη χώρα. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα «βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια» και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy θα διεκδικήσει την εκμετάλλευση τεσσάρων θαλάσσιων μπλοκ, τα οποία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει διαφοροποίηση πηγών ενέργειας και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση «υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή», προσθέτοντας ότι η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα, ώστε να ξεκλειδώσουν οι δυνατότητες αξιοποίησης του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας.

Οικονομία

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές

Οικονομία / Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές

Κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής, οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 48% και τα έσοδα από εισφορές υπερωριών και υπερεργασίας αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024
LIFO NEWSROOM
Οριστικοποιείται το πακέτο ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για ευάλωτους, παρεμβάσεις για το στεγαστικό

Οικονομία / Οριστικοποιείται το πακέτο ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για ευάλωτους, παρεμβάσεις για το στεγαστικό

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να αξιοποιηθεί η υπεραπόδοση της οικονομίας και τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
LIFO NEWSROOM
LAMDA Development - ION Group: Στρατηγική συμφωνία 450 εκατ.ευρώ για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο The Ellinikon

Οικονομία / LAMDA Development - ION Group: Στρατηγική συμφωνία 450 εκατ.ευρώ για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο The Ellinikon

Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ
LIFO NEWSROOM
 
 