Γιατί ακριβαίνουν συνεχώς τα όσπρια

Η ακρίβεια «χτυπά» ακόμα και το πιο ταπεινό πιάτο της ελληνικής διατροφής, καθώς τα όσπρια –το φαγητό που παραδοσιακά θεωρούνταν των φτωχών– πωλούνται πλέον σε τιμές που θυμίζουν... μοσχάρι.

Ρεπορτάζ του Mega αποκαλύπτει τη χαοτική διαφορά ανάμεσα στην τιμή που λαμβάνει ο παραγωγός και εκείνη που πληρώνει ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ:

Φασόλια γίγαντες: από 5 €/κιλό στο χωράφι, στα 15,04 € στο ράφι

από 5 €/κιλό στο χωράφι, στα 15,04 € στο ράφι Ρεβίθια : από 0,50–0,60 €/κιλό, στα 7,40 € στο σούπερ μάρκετ

: από 0,50–0,60 €/κιλό, στα 7,40 € στο σούπερ μάρκετ Φακές: από 0,65–0,80 €/κιλό, στα 5,50 € στη λιανική

«Η μόνη εξήγηση είναι η αισχροκέρδεια και η κλεψιά απέναντι στον καταναλωτή», σχολίασε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα.

Από την πλευρά του, ο Θωμάς Μάνος, γενικός γραμματέας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων, επισημαίνει ότι οι παραγωγοί έχουν ήδη απορροφήσει αυξήσεις στο κόστος των αγροτικών εφοδίων και των εργατικών χεριών. «Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές, όμως η αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι το ράφι έχει σπάσει», τονίζει.

Ο ίδιος σημειώνει ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, ενώ παράλληλα καλούνται να αντιμετωπίσουν φαινόμενα ελληνοποιήσεων και στρεβλώσεων στην αγορά. «Δίνουμε μάχη για να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, αλλά χρειάζεται ουσιαστικός έλεγχος από το κράτος», καταλήγει.