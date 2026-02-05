Ακίνητα: Οι τέσσερις παρεμβάσεις για τις μεταβιβάσεις - Πώς θα γίνονται οι πωλήσεις

Παρεμβάσεις με απώτερο σκοπό να αλλάξει το τοπίο γύρω από τις μεταβιβάσεις των ακινήτων, εισαγάγει η κυβέρνηση.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τέσσερις παρεμβάσεις που θα μειώσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και θα απλοποιήσουν τις συναλλαγές για πολίτες και επαγγελματίες της αγοράς.

Στον πυρήνα του νέου πλαισίου βρίσκεται η πλήρης διαλειτουργικότητα μεταξύ συμβολαιογράφων, της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και του Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η «ανοικτή γραμμή» επικοινωνίας μεταξύ των φορέων βάζει τέλος στα πολλαπλά στάδια διεκπεραίωσης και μετατρέπει τη μεταβίβαση σε μια σαφώς πιο γρήγορη και ασφαλή διαδικασία.

Ακίνητα: Οι τέσσερις παρεμβάσεις για τις μεταβιβάσεις

Μεταξύ άλλων, καταργείται η υποχρέωση σύνταξης τοπογραφικού σε συγκεκριμένες εντός σχεδίου περιοχές, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της πώλησης και ενεργοποιείται μηχανισμός οριστικής απελευθέρωσης κατασχεμένων ακινήτων από την ΑΑΔΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για πωλήσεις που μέχρι σήμερα «κόλλαγαν».

Τις παρεμβάσεις παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, περιγράφοντας ένα νέο μοντέλο μεταβιβάσεων με λιγότερα εμπόδια και σαφείς προθεσμίες.

1. Οι συμβολαιογράφοι ως one-stop shop

Ο ρόλος των συμβολαιογράφων αναβαθμίζεται ουσιαστικά. Πέρα από τη σύνταξη του συμβολαίου, αναλαμβάνουν πλέον την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, την παρακράτηση και απόδοση οφειλών προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ, την καταβολή δικαιωμάτων Κτηματολογίου, τη διαχείριση ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού, όπου θα κατατίθενται το τίμημα και όλα τα έξοδα.

Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε απευθείας ψηφιακή σύνδεση με το ΤΕΕ (ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου) και την ΑΑΔΕ (φορολογικές απαλλαγές).

2. Κατάργηση τοπογραφικού σε εντός σχεδίου περιοχές

Για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με κυρωμένη και μετεγγεγραμμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργούν σε Κτηματολόγιο, δεν απαιτείται πλέον τοπογραφικό διάγραμμα από ιδιώτη μηχανικό. Τα απαραίτητα στοιχεία προκύπτουν από το κτηματολογικό φύλλο και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

3. Φόρος κληρονομιάς από το τίμημα της πώλησης

Όσοι μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να πουλήσουν κληρονομιαίο ακίνητο επειδή αδυνατούσαν να πληρώσουν τον φόρο, αποκτούν πλέον διέξοδο. Ο φόρος κληρονομιάς θα παρακρατείται από το τίμημα της μεταβίβασης και θα αποδίδεται απευθείας στο Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο, χωρίς να απαιτείται προκαταβολική εξόφληση.

4. Πώληση κατασχεμένων ακινήτων

Η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται και θα αποδίδεται για την κάλυψη της οφειλής. Έτσι, ακίνητα που ήταν «παγωμένα» μπορούν πλέον να βγουν στην αγορά.

Οι φάκελοι μεταβίβασης θα ελέγχονται υποχρεωτικά από την ΑΑΔΕ εντός 60 ημερών, ενώ οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης θα υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY. Η αρμόδια ΔΟΥ θα εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εντός δέκα εργάσιμων ημερών.

Στόχος του νέου πλαισίου είναι μια αγορά ακινήτων με λιγότερα «πήγαινε-έλα», χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, σε μια περίοδο που οι μεταβιβάσεις αυξάνονται και η πίεση στην αγορά παραμένει υψηλή, αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ.

