Μικρός πανικός δημιουργήθηκε από χθες και σε διάφορα σημεία του πλανήτη, όταν οι χρήστες του Facebook σε συγκεκριμένα official pages ενημερωτικών και ψυχαγωγικών ιστοσελίδων εντόπισαν ένα καινούριο reaction που είχε σήμα του ένα... αεροπλανάκι.

Αυτομάτως, άρχισαν οι ερωτήσεις για το πώς μπορεί κανείς να προσθέσει το συγκεκριμένο σύμβολο στα δικά του reactions, αλλά και για το τι ακριβώς συμβολίζει. Παράλληλα, trolls και διάφοροι απατεώνες του διαδικτύου, βλέποντας τη ζήτησε, είχαν αρχίσει να «στήνουν» γκρουπ στα οποία τάχα συμβούλευαν τους χρήστες για το πώς μπορούσαν να το αποκτήσουν.

Στην πραγματικότητα, ήταν ένας τρόπος να αυξήσουν τα likes και τους followers των σελίδων τους και φυσικά με τους χρήστες να διαπιστώνουν μετά από λίγη ώρα ότι το hastag #addplane ή #addairplane δεν είχε καμία χρηστική αξία και το χαριτωμένο σύμβολο, απλώς δεν ήταν εφικτό να προστεθεί και στα δικά τους posts.

You can plane react on Facebook for some reason pic.twitter.com/7VQ9A2ryZ7