Η πανδημία και ο «εγκλεισμός» οδήγησαν πολλούς σε ένα σχεδόν ξεχασμένο και παρεξηγημένο χόμπι: το πλέξιμο. Μαλλί, βελόνες και μοτίβα παραγγέλνονται διαδικτυακά, ενώ το YouTube παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες.

Όσοι πιστεύουν ότι το πλέξιμο είναι χόμπι μόνο για τις γιαγιάδες κάνει λάθος, αναφέρει σε εκτενές δημοσίευμά της η Deutsche Welle. Τα τελευταία χρόνια το πλέξιμο έχει κατακτήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, όπου εταιρίες όπως We Are Knitters ή Wool And The Gang προσφέρουν στους πελάτες πλήρη πακέτα με βελόνες, μαλλί και μοτίβα για να ξεκινήσουν αμέσως ένα καινούργιο χόμπι ή να αναβιώσουν ένα παλιό.

Το πλέξιμο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ξεφεύγοντας από τους γυναικείους κύκλους, με άνδρες να σχεδιάζουν τα πιο πρωτότυπα και απρόσμενα μοτίβα, αναφέρει το γερμανικό μέσο.

Η σχεδιάστρια υφασμάτων Άνε Σουσάνε Γκίλερ από το Ανόβερο λέει ότι τα τελευταία χρόνια το πλέξιμο επιστρέφει και πάλι στη μόδα, ίσως και λόγω της σχετικής ευκολίας να πετύχει κανείς ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και η ποιότητα του μαλλιού είναι σήμερα καλύτερη από ότι στο παρελθόν, στη δεκαετία του '70 και του '80, όταν το πλέξιμο είχε γίνει και πάλι πολύ δημοφιλές.

Υπάρχουν πολλοί που πλέκουν γιατί τους χαλαρώνει, μιας και εκείνες τις στιγμές είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το κάνουν και δεν σκέφτονται τίποτα άλλο, δηλώνει η Ούτε Φρίντεριχ, η οποία διατηρούσε μπουτίκ στη πόλη Παντερμπόρν και σήμερα διοργανώσει μαθήματα πλεξίματος στο νησί Ζιλτ και το τουριστικό θέρετρο Μπερχτεσγκάρτεν.

Πολλοί χομπίστες εκτός από τα έτοιμα πακέτα με βελόνες, νήματα και μοτίβα δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε οδηγίες χρήσεων από το δημοφιλές YouTube. H επιστροφή του πλεξίματος στη μόδα δεν σημαίνει ωστόσο και υψηλούς τζίρους για καταστήματα που πουλούν νήματα πλεξίματος και αντίστοιχο εξοπλισμό, μιας και σήμερα οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι παραγγέλνουν όσα χρειάζονται στο διαδίκτυο.

Στα ύψη ο τζίρος λόγω πανδημίας

Ο γερμανικός τομέας εργόχειρου καταγράφει σημαντική αύξηση στη ζήτηση, επιβεβαιώνει εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Εργόχειρου, στην οποία συμμετέχουν κορυφαίες εταιρίες του κλάδου από την Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Για την τρέχουσα χρονιά δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία. Αναφερόμενες στο 2020 οι εταιρίες εργόχειρου κάνουν λόγο για μία «ξεχωριστή χρονιά» από πλευράς τζίρου.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών γίνεται εμφανές και λόγω της αλματώδους ανόδου χρηστών στις ιστοσελίδες των διαφόρων εταιριών, από τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι αντλούν σημαντικές πληροφορίες για προϊόντα, τεχνικές ή μοτίβα. Ιδιαίτερη αύξηση των χρηστών παρατηρείται κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, αλλά και τώρα κατά τη διάρκεια του λοκντάουν, που ισχύει από τις αρχές Νοεμβρίου.

Παίζει λοιπόν και ο κορωνοϊός ένα ρόλο; Φυσικά, απαντά η εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Εργόχειρου διότι ο κόσμος περνά πολύ περισσότερο χρόνο στο σπίτι και έχει επιτέλους την ηρεμία που απαιτείται για να ασχοληθεί με χόμπι.

Σε αυτό προστίθεται η επιθυμία πολλών να δημιουργήσουν κάτι με τα χέρια τους. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν εκ νέου την αξία και τη σημασία του εργόχειρου, δηλώνει ο ερευνητής νέων τάσεων Πέτερ Βίπερμαν και προσθέτει: «Όταν οι άνθρωποι πλέκουν, ασχολούνται με κάτι αποκλειστικά και έχουν σχετικά άμεσα πετυχημένα αποτελέσματα. Η υπεραξία δεν είναι το κασκόλ ή το πουλόβερ που φτιάχνουν, αλλά η ικανοποίηση ότι το έφτιαξαν με τα χέρια τους».

Η σημασία της ποιότητας

Σύμφωνα με την Άνε Σουσάνε Γκίλερ ιδιαίτερα δημοφιλή μέσα στο χειμώνα είναι προφανώς αξεσουάρ, όπως σκούφοι και κασκόλ. Λόγω της πανδημίας είναι βέβαια αδύνατες οι συναντήσεις για κοινά μαθήματα και ανταλλαγή μοτίβων. Όλη η επικοινωνία γίνεται μέσω ίντερνετ. Το πλέξιμο είναι ο μεγάλος κερδισμένος της πανδημίας, εκτιμά η Γερμανίδα.

Και κάτι άλλο έχει όμως αναδειχθεί ως εξαιρετικά σημαντικό τελευταία: Η ποιότητα του νήματος παίζει ολοένα μεγαλύτερο ρόλο, λέει η σχεδιάστρια υφασμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με τη προθυμία των καταναλωτών να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα ώστε να έχουν και καλύτερη ποιότητα πρώτων υλών: «Στο εμπόριο σπάνια μπορεί να βρει κανείς πλέον ρούχα ή αξεσουάρ που να αντέχουν για 20 χρόνια», τονίζει η Άνε Σουσάνε Γκίλερ.





Με πληροφορίες από Deutsche Welle

