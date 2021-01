Το Last Christmas των Wham! βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή των σινγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 36 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Συγκεκριμένα, κατά την περασμένη εβδομάδα, τα streams του κομματιού έφτασαν τα 9,2 εκατομμύρια. Την άνοδο του κομματιού των Τζορτζ Μάικλ και Άντριου Ρίτζλεϊ στην κορυφή των επιτυχιών είχε σταματήσει, το 1984, το «Do they know it's Christmas?» των Band Aid.

Ο ίδιος ο Ρίτζλεϊ δήλωσε «κατά κάποιο τρόπο έκπληκτος» που το κομμάτι έφτασε τώρα στο Νο. 1 εκφράζοντας «χαρά» και «προφανή ικανοποίηση», ενώ παράλληλα υποστήριξε πως η επιτυχία αυτή αποτελεί μία απόδειξη για τη «διαχρονική γοητεία» του κομματιού.

Σύμφωνα με τον Ρίτζλεϊ το γεγονός αποτελεί ένα φόρο τιμής στη «συνθετική ευφυία» του Τζορτζ Μάικλ. Το κομμάτι, από την κυκλοφορία του το 1984, επέστρεψε στο Τοπ 10 άλλες έξι φορές. Οι οπαδοί του σχήματος, κατά το παρελθόν, πραγματοποίησαν καμπάνια ώστε το κομμάτι να φτάσει στο Νο. 1 το 2017, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος πέθανε τα Χριστούγεαννα του 2016. Ωστόσο, έφτασε μέχρι το Νο. 2.

Το κομμάτι ενέπνευσε την Έμμα Τόμσον να γράψει την ταινία Last Christmas η οποία κυκλοφόρησε πέρυσι τα Χριστούγεννα.

Το Last Christmas είναι μία σύνθεση του Τζορτζ Μάικλ. Είχε γράψει το κομμάτι στο παιδικό του δωμάτιο τον Φεβρουάριο του 1984. «Είχαμε φάει καθόμασταν μαζί χαλαρώνοντας, ενώ η τηλεόραση έπαιζε κάπου στο βάθος, όταν ο Τζορτζ, χωρίς να γίνει αντιληπτός, εξαφανίστηκε στον επάνω όροφο για μία ώρα περίπου», είχε αναφέρει ο Ρίτζλεϊ στην αυτοβιογραφία του.

«Όταν κατέβηκε κάτω ξανά ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός του σαν ανακάλυψε χρυσό, που κατά μία έννοια, είχε», υποστήριξε ο Ρίτζλεϊ.

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε στα μέσα του Αυγούστου της ίδιας χρονιάς στο Advision Studios του Λονδίνου. Ο Μάικλ είχε διακοσμήσει ανάλογα το στούντιο ώστε να δημιουργηθεί η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Το βίντεο κλιπ του κομματιού γυρίστηκε λίγους μήνες αργότερα στην Ελβετία.

Με πληροφορίες από BBC

