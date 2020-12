Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διάσημος Βρετανός συγγραφέας Τζον Λε Καρρέ.

Τον θάνατο του συγγραφέα επιβεβαίωσε με δήλωσή της η οικογένειά του την Κυριακή. Ο Τζον Λε Καρρέ, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ντέιβιντ Τζον Μουρ Κόρνουελ, κατέληξε στο νοσοκομείο Royal Cornwall Hospital το βράδυ του Σαββάτου από πνευμονία. «Όλοι μας θρηνούμε βαθιά το θάνατό του», ανέφερε η οικογένεια σε σχετική δήλωση.

Από την πλευρά του, ο Τζόνι Γκέλερ, ατζέντης του Λε Καρρέ για πολλά χρόνια έκανε λόγο για έναν «αδιαμφισβήτητο γίγαντα της αγγλικής λογοτεχνίας» ο οποίος «καθόρισε την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και απευθύνθηκε με την γλώσσα της αλήθειας στην εξουσία στις δεκαετίες που ακολούθησαν». Ο ίδιος ανέφερε πως έχασε έναν μέντορα, μία πηγή έμπνευσης και το πιο σημαντικό έναν φίλο. «Δεν θα δούμε ξανά κάποιον σαν και αυτόν.»

Ο Τζόν Λε Καρέ είχε γεννηθεί το 1931 στο Ντόρσετ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης και στο Λίνκολν Κόλετζ της Οξφόρδης, δίδαξε για δύο χρόνια στο Ίτον και από το 1959 ως το 1964 υπηρέτησε στο Βρετανικό Διπλωματικό Σώμα. Δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα «Call for the Dead» το 1961, ενώ δούλευε ακόμα ως μυστικός πράκτορας.

Η καριέρα του αυτή τελείωσε όταν ο περίφημος διπλός πράκτορας Κιμ Φίλμπι αυτομόλησε στην ΕΣΣΔ δίνοντας έναν κατάλογο με ονόματα Βρετανών πρακτόρων, ανάμεσα στα οποία και το όνομα του Ντέιβιντ Κόρνγουελ.

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1974, γράφοντας το περίφημο μυθιστόρημά του «Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι», θα θυμηθεί τον Φίλμπι και θα δώσει τα χαρακτηριστικά του στο πρόσωπο του «Τυφλοπόντικα». «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο» το τρίτο του μυθιστόρημα, του χάρισε τη διεθνή αναγνώριση.

Ακολούθησαν τα «Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται», «A small town in Germany» και «The naive and sentimental lover», η κλασική πλέον τριλογία του Τζορτζ Σμάιλυ - «Tinker tailor soldier spy», «The honourable schoolboy» και «Smiley's people»-, «Η μικρή τυμπανίστρια», «Ένας τέλειος κατάσκοπος», «Η ρωσική εστία» και άλλα, που εδραίωσαν τη φήμη του και απέσπασαν πολλές τιμητικές διακρίσεις, όπως τα βραβεία Έντγκαρ και Σόμερσετ Μομ.

Ο Λε Καρρέ θεωρείται ο συγγραφέας που ανήγαγε το μυθιστόρημα κατασκοπίας σε λογοτεχνία αξιώσεων. Και παρ' ότι πολλοί πίστεψαν πως η θεματολογία του εξαντλήθηκε με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η επιτυχία πρόσφατων έργων όπως «Ο ράφτης του Παναμά», «Σινγκλ & Σίνγκλ» και «Ο επίμονος κηπουρός» τους διέψευσε.

Πολλά από τα μυθιστορήματά του μεταφέρθηκαν με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Το 2008 στον πίνακα των καλύτερων 50 Άγγλων συγγραφέων του 20ου αιώνα που συνέταξαν οι Times, ο Λε Καρρέ κατέλαβε την 22η θέση. Το 2010, ο Λε Καρέ δώρισε το λογοτεχνικό του αρχείο στην Bodleian Library της Οξφόρδης. Ανάμεσα σε 85 κουτιά υπήρχαν τα χειρόγραφα του «Tinker tailor soldier spy» και του «Ο επίμονος κηπουρός».

Οι ομότεχνοί του ήδη στέλνουν μηνύματα για τον θάνατό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ρόμπερτ Χάρις εξέφρασε τη θλίψη του και έκανε λόγο για έναν από «τους μεγάλους μεταπολεμικούς Βρετανούς μυθιστοριογράφους και έναν αξέχαστο, μοναδικό χαρακτήρα». Ο Άντριαν Μακ Κίντι περιέγραψε το Tinker Tailor Soldier Spy ως «απλά το σπουδαιότερο κατασκοπευτικό μυθιστόρημα που γράφτηκε ποτέ».

John le Carre has passed at the age of 89. This terrible year has claimed a literary giant and a humanitarian spirit.