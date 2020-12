Πέθανε, από επιπλοκές του κορωνοϊού, ο πρωτοπόρος μαύρος μουσικός της country, Charley Pride.

Ο Pride που έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τις επιτυχίες του «Kiss an Angel Good Mornin'» και «Is Anybody Goin' to San Antone», ήταν 86 ετών. Πέθανε στο Ντάλας του Τέξας. Ο Pride είχε γεννηθεί το 1934 σε ένα χωριό του Μισισίπι. Μάζεψε βαμβάκι σε φυτείες, έπαιξε μπέιζμπολ, υπηρέτησε στον στρατό των ΗΠΑ και εργάστηκε σε χαλυβουργείο της Μοντάνα πριν μετακομίσει στο Νάσβιλ - στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και καθιερωθεί ως «ο πρώτος μαύρος σούπερ σταρ της country μουσικής».

Ο Charley Pride στα μέσα της δεκαετίας του 1960

Συνολικά 52 κομμάτια του μπήκαν στο Τοπ 10 των επιτυχιών της country και 29 από αυτά έφτασαν στην κορυφή. Έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέβηκε στη σκηνή του Grand Ole Opry, από τη δεκαετία του 1920 που ιδρύθηκε. Το 2000 έγινε μέλος του Country Music Hall of Fame, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 2009 εμφανίστηκε μπροστά στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε συναυλία country μουσικών στον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε 3 βραβεία Γκράμι και ήταν υποψήφιος για 13.

H τελευταία του δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου όταν, κατά τη διάρκεια απονομής βραβείου από την Country Music Association για το σύνολο του έργου του, ερμήνευσε, μαζί με τον Τζίμι Άλεν έναν ανερχόμενο μαύρο τραγουδιστή της country, το κλασικό «Kiss an Angel Good Mornin'».

I’m so heartbroken that one of my dearest and oldest friends, Charley Pride, has passed away. It’s even worse to know that he passed away from COVID-19. What a horrible, horrible virus. Charley, we will always love you. (1/2) — Dolly Parton (@DollyParton) December 12, 2020





Μία σειρά καλλιτεχνών «αποχαιρετούν» τον Charley Pride με μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσά τους και η Ντόλι Πάρτον που έκανε λόγο για έναν από τους πιο αγαπημένους και παλιότερους φίλους της. «Πόσο φριχτός, φριχτός ιός. Charley, θα σε αγαπάμε για πάντα», έγραψε η Πάρτον.





The last time I spoke to my good friend and legend Charley Pride. We met in ‘92 playing shows together in Australia. His beloved sweetheart Rosie by his side. A gentleman... legend and true trail blazer. With much respect #RIP pic.twitter.com/dewMqcC6Rk — Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) December 12, 2020





Από την πλευρά του Μπίλι Ρέι Σάιρους, που με τον εκλιπόντα είχαν περιοδεύσει μαζί στην Αυστραλία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έκανε λόγο για έναν «τζέντλεμαν, θρύλο και πραγματικό πρωτοπόρο».

Με πληροφορίες από Rolling Stone/Variety

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr