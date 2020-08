Ο παλιός κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, Τζακ Σέρμαν, πέθανε σε ηλικία 64 ετών.

Ο μουσικός είχε συνδεθεί άρρηκτα με το ντεμπούτο της αμερικανικής ροκ μπάντας, παίζοντας στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος "The Red Hot Chili Peppers". Μπήκε στο συγκρότημα το 1984 και ήταν εκεί για το πρώτο τουρ στις ΗΠΑ ενώ συνέγραψε τραγούδια και για το δεύτερο άλμπουμ τους.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του. «Η οικογένεια των RHCP θέλει να ευχηθεί στον Jack Sherman ένα απάνεμο ταξίδι στους επόμενους κόσμους που πέρασε», έγραψε η μπάντα στο Twitter. «Ήταν ένας μοναδικός τύπος και τον ευχαριστούμε για όλες τις καλές στιγμές, τις κακές και τις ενδιάμεσες».

