ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Μόνικα, Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο

Με την ορχήστρα της και μια νεανική χορωδία με παραδοσιακά όργανα όπως η λάφτα, με μαντολίνο αλλά και άρπα η Μόνικα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο της ελληνόφωνο άλμπουμ που ετοίμαζε για περισσότερο από δέκα χρόνια αλλά και παλιές επιτυχίες, νέα, ακυκλοφόρητα τραγούδια και πολλές εκπλήξεις.

20-21/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 21:00, εισ.: 8-45 ευρώ

The Boy

Στην ταράτσα του Bios o The Boy θα παίξει για πρώτη φορά το άλμπουμ «Αντιλόπη», που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown. «Θα διαβάσει εσωτερικούς μονολόγους από τους ανθρώπους που βλέπει κάθε μέρα στο γυμναστήριο, θα παίξει τα τραγούδια του που του αρέσουν και κάποια που δεν του αρέσουν πολύ, αλλά αρέσουν στους από κάτω, ενώ θα κρατάει αποστάσεις από τους από κάτω».

20-22/7, Bios (Rooftop), Πειραιώς 84, 21.00, εισ.: 7 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Οιδίπους

Ο Μιχάλης Σαράντης ως Οιδίποδας, η Μαρία Κεχαγιόγλου ως Ιοκάστη και Τειρεσίας και ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης ως βασικός αφηγητής, Κρέων και βοσκός.

O Οιδίπους του Δημήτρη Καραντζά, μια νέα σκηνική πρόταση που γεννήθηκε μέσα στην καραντίνα, αντλεί στοιχεία από το σοφόκλειο κείμενο αλλά και από το ομώνυμο έργο του Παζολίνι. Τους ρόλους μοιράζεται μια εξαιρετική τριάδα ερμηνευτών: ο Μιχάλης Σαράντης ως Οιδίποδας, η Μαρία Κεχαγιόγλου ως Ιοκάστη και Τειρεσίας και ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης ως βασικός αφηγητής, Κρέων και βοσκός.

21-31/7 (21/7 Βεάκειο, 22/7 Κατράκειο, 24/7 Πετρούπολη, 25-26/7 Παπάγου, 31/7 Βύρωνας)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Λένα Πλάτωνος

Μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου, τον Γιάννη Παλαμίδα και την Αθηνά Ρούτση, η Λένα Πλάτωνος θα παρουσιάσει στην Τεχνόπολη κομμάτια από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία και δίσκους-σταθμούς όπως οι «Σαμποτάζ», «Καρυωτάκης: 13 τραγούδια», «Γκάλοπ», «Λεπιδόπτερα» και «Μάσκες Ήλιου».

19/7, Τεχνόπολη, Πειραιώς 100, Γκάζι, 21:00, εισ.: 13-17 ευρώ

Λεωνίδας Καβάκος

Λεωνίδας Καβάκος

Ο κορυφαίος βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος θα σταθεί μόνος του στην ορχήστρα του εμβληματικού Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου για να ερμηνεύσει έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση των 65 χρόνων αδιάλειπτης ιστορίας του Φεστιβάλ.

17/7, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 21:00, εισ.: από 10 ευρώ

PERFORMANCE

Πάνος Χαραλάμπους, Άφοβο Σώμα

Χιλιάδες ποτήρια για βεντούζες γεμίζουν σαν ψηφιδωτό το πάτωμα. Πάνω τους τέσσερις «θορυβιστές» δημιουργούν ένα ηχητικό πανδαιμόνιο (σκράτσινγκ, γκλισάντι, κρότοι, γκλαμπάνο, σπασίματα κ.λπ). Μπορεί ένα σώμα εν μέσω μολύνσεων, ιών και θανάτου να παραμένει ατρόμητο, να χαίρεται και να γλεντά, να πασχίζει και να αγωνίζεται;

18-19/7, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, 20:00, (με σειρά προτεραιότητας)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Βαγγέλης Γερμανός

Ο Βαγγέλης Γερμανός ανακεφαλαιώνει ζωντανά μια μακρόχρονη πορεία που ξεκίνησε στις αρχές των ’80s με το άλμπουμ «Τα Μπαράκια» σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου. Μόνος επί σκηνής, θα παίξει με την ακουστική του κιθάρα επιλογές από τη διαδρομή του.

16/7, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, εισ.: 5-10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Out of the cube, Into the green

Out of the cube, Into the green

Γι’ αυτή την έκθεση οι καλλιτέχνες (Stefanos Kornilios, Pavlos Palourias, Nilware, Vasilis Galanis, Karl Heinz Jeron, Ioanna Lin, Eleni Tsamadia και Dimitri Yin) εξερευνούν τον κήπο τόσο ως φυσικό όσο και ως μεταφυσικό μέρος, όπου νέες ιδέες, μορφές και προοπτικές μπορούν να αναπτυχθούν.

23/7-23/8, Phoenix Athens, Ασκληπιού 87, Δευτ.-Παρ. 12:00-17:00 και με ραντεβού. Εγκαίνια: 23/7, 18:00, στον εξωτερικό χώρο της γκαλερί

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Nalyssa Green, Sugahspank! & Lou is, A Tribute to Leonard Cohen

Φωτο: Πηνελόπη Γερασίμου

Το αφιέρωμα στον Leonard Cohen επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και τρεις νέες τραγουδίστριες, η Nalyssa Green, η Sugahspank! και η Lou is ερμηνεύουν τα τραγούδια του και εισέρχονται στον κόσμο του μοναδικού καλλιτέχνη.

17/7, Τεχνόπολη, Πειραιώς 100, Γκάζι, 21:00, εισ.: 10 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Φεστιβάλ Ρεματιάς 2020

Με μια μικρότερης κλίμακας διοργάνωση λόγω των ειδικών συνθηκών το Φεστιβάλ Ρεματιάς επιστρέφει στο Χαλάνδρι με καθημερινές εκδηλώσεις, στη συντριπτική τους πλειονότητα με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα αφιέρωμα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Χαλανδρίου στον Μάνο Χατζιδάκι την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

17/7-12/8, Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Πολύδροσο Χαλανδρίου, 21:00, είσοδος ελεύθερη με δελτία