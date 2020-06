ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

City Drive-in

Το Cinema Alive διοργανώνει το «City Drive-in» στον λόφο του Λυκαβηττού. Για όλο τον μήνα του το drive in σινεμά του Λυκαβηττού παρουσιάζει ταινίες, συναυλίες και παραστάσεις stand up comedy. Στις προσεχείς προβολές: Train To Busan, La La Land και Magic In The Moonlight. Στον χώρο θα λειτουργεί και food court με σνακ και ποτά.

Έως 30/6, Λόφος Λυκαβηττού, εισ.: 12-14 ευρώ/αυτοκίνητο

ΧΟΡΟΣ

Ανώνυμο

Φωτο: Σταύρος Χαμπάκης

Η χορογράφος Τζένη Αργυρίου ανατρέχει σε μια εποχή κατά την οποία το καλλιτεχνικό έργο δεν ήταν επώνυμο, αλλά μια πρακτική που έφερνε τους ανθρώπους πιο κοντά και συνέβαλε στη συνοχή των κοινωνιών με το Ανώνυμο, την παραγωγή της Στέγης που από το 2018 που έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα δεν σταμάτησε να ταξιδεύει σε διεθνή φεστιβάλ και οργανισμούς.

17-22/6, 21:00, στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube

ΘΕΑΤΡΟ ONLINE

Η τρέλα του Γεωργίου Γ’

Η Τρέλα του Γεωργίου Γ’, σε σκηνοθεσία του Άνταμ Πένφορντ, καλλιτεχνικού διευθυντή του Νottingham Playhouse, προβάλλεται online και δωρεάν στο YouΤube του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας.

11-18/6, στο κανάλι του National Theatre στο YouTube

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Διονύσης Καβαλλιεράτος, Chorus/Xoρός

Με 30 σχέδια μεγάλων διαστάσεων, πάνω σε χαρτί ο Διονύσης Καβαλλιεράτος προσεγγίζει το θέμα του Χορού μέσα από μία διαφορετική οπτική. Στην νέα του ατομική έκθεση που φιλοξενείται στην γκαλερί Bernier/Eliades, παράλληλα με την εγκατάστασή του στο Ηρώδειο, ο καλλιτέχνης μας προκαλεί να αναστοχαστούμε πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά αλλά και ανθρώπινα ζητήματα, με μέσο πάντα την παρωδία και τον αυτοσαρκασμό.

18/6-18/7, Bernier/Eliades, Επταχάλκου 11, Τρίτη- Σάββατο: 12:00-21:00, Kυριακές 21/6 & 28/6: 17:30 -21:00, Είσοδος ελεύθερη

ONLINE ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Κωνσταντίνος Βήτα

Με τον Κωνσταντίνο Βήτα συνεχίζεται η διαδικτυακή σειρά συναυλιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Ο καλλιτέχνης επιλέγει μουσική και τραγούδια απ’ όλη του τη δισκογραφία: χιπ-χοπ και ηλεκτρονικοί ρυθμοί, πειραματικές προσεγγίσεις και συνθέσεις.

13/6, 21:00, στο snfcc.org/kbhta και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC

Πάβλος Χαμπίδης, Μετέωροι Προορισμοί

Μία έκθεση αφιερωμένη στα ταξίδια που αναβάλαμε όλο αυτό το διάστημα. Ο Πάβλος Χαμπίδης το 2004 φιλοτέχνησε το ταξιδιωτικό σημειωματάριο της Louis Vuitton για την Αθήνα («Carnet de voyage d’ Athènes» ). Έχει επίσης δημιουργήσει τα λευκώματα, «Παξοί-Paxos» και «Spring in the Valley» για την Κοιλάδα των Ναών (Valle dei Templi) στην Σικελία.

18/6-11/7, Gallery Genesis, Χάριτος 35, Κολωνάκι, Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 18:00 – 21:00 | Σάββατο 11:30 – 15:00, Είσοδος ελεύθερη

ONLINE ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Nalyssa Green

Με τη χαρακτηριστική ατμοσφαιρική φωνή της θα τα ερμηνεύσει κυρίως σόλο, με τη συνοδεία πιάνου ή κιθάρας.

Ζωντανά από το ΚΠΙΣΝ στις οθόνες μας, η Nalyssa Green παρουσιάζει τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας της, πρόσφατες δημιουργίες, αλλά και κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο της. Με τη χαρακτηριστική ατμοσφαιρική φωνή της θα τα ερμηνεύσει κυρίως σόλο, με τη συνοδεία πιάνου ή κιθάρας. Σε ένα μέρος του προγράμματος, θα τη συνοδεύσουν η Δεσποινίς Τρίχρωμη και η Κατερίνα Παπαχρήστου (Tango with Lions)

12/6, 20:30, στο snfcc.org/nalyssa και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γεωργία Σαγρη, Deep Cut

Η γκαλερί The Breeder μετά το lockdown δεν ανοίγει αλλά επιλέγει να εκθέσει από τις 11 Ιουνίου το έργο της Γεωργίας Σαγρή «Deep Cut» στη πρόσοψη του κτηρίου της οδού Ιάσονος. Το έργο παρουσιάζει μια υπερρεαλιστική εικόνα μιας τομής την στιγμή που αιμορραγεί, σε υπερμεγέθη διάσταση.

11/6, The Breeder, Ιάσωνος 45, Μεταξουργείο, Εγκαίνια: Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, 20:00-22:00

Επιβεβαιώνοντας τη ζωή

H γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «Νέα από το ατελιέ: Επιβεβαιώνοντας τη ζωή» με έργα που δημιουργήθηκαν την περίοδο της αυτοαπομόνωσης.

Έως 31/7, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Αθήνα, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-15:00 & 17:00-20:00, Τετ. 11:00-15:00, Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη



FOOD MARKET

Pop up Munchies

Σεφ, μάγειρες και καντίνες δίνουν απογευματινό ραντεβού στη Φωκίωνος για street food και κοκτέιλ, με περιορισμένο αριθμό τραπεζιών σε απόσταση, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας. Για πρώτη φορά θα υπάρχει και η επιλογή take away και delivery. Παράλληλα, DJs του Pepper Radio θα διαλέγουν τη μουσική, ενώ θα υπάρχει και open mic για επίδοξους τραγουδιστές, stand up comedians κ.ά.

13/6, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, 17:00-23:00