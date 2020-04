Η ελληνική δισκογραφική United We Fly δίνει τις επόμενες ημέρες δωρεάν πρόσβαση σε κάποιες από τις πιο ωραίες συναυλίες των καλλιτεχνών της από τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δωρεάν τη συναυλία του Theodore στο θέατρο «Απόλλων» στη Σύρο και το live του στην τελετή λήξης του Animasyros 2017 καθώς και την εμφάνιση της Danai Nielsen στο περσινό Summer Nostos Festival.

Πρόγραμμα

Theodore - Apollo Theatre 2016

Μεγάλη Τρίτη 14/4 στις 21:00

To 2016 ο Theodore παρουσίασε στο μεγαλοπρεπές θέατρο «Απόλλων» στη Σύρο, μια παράσταση βασισμένη σε κομμάτια από τα δύο πρώτα προσωπικά του άλμπουμ "7″ και "It Is But It’s Not". Ατμοσφαιρική, ψυχεδελική και ambient μουσική με τον Theodore τότε ήδη να δίνει μια ιδιάζουσα, δική του ηλεκτρονική post-rock τεχνοτροπία και αντίληψη στη σύνθεση και υλοποίηση της μουσικής του, αφήνοντας ανοιχτές τις πόρτες στον κλασικό ρομαντισμό.

Theodore. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Danai Nielsen - Summer Nostos Festival 2019

Μεγάλη Τετάρτη 15/4 στις 21:00

Το 2019 η dream-pop Danai Nielsen εμφανίστηκε στην σκηνή στο Ξέφωτο του Summer Nostos Festival στο πλαίσιο του Schoolwave Rewind σε ένα ατμοσφαιρικό live. Χτίζοντας real time την βάση των τραγουδιών της με την χρήση synthesizers και samples αλλά και φυσικών ήχων και δημιουργώντας μουσικούς διαλόγους μεταξύ ενός θηλυκού και αρσενικού alter ego παρουσίασε το project και τη μουσική της και εντυπωσίασε το κοινό του φεστιβάλ.

Theodore - Animasyros Closing Ceremony 2017

Τρίτη 21/4 στις 21:00

Αμέσως μετά την τελετή λήξης της δέκατης και επετειακής διοργάνωσης του διεθνούς φεστιβάλ animation, Animasyros το 2017, ο Theodore προσέφερε ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στον χαρακτήρα και την ταυτότητα του φεστιβάλ, στα σκαλιά του Δημαρχείου Ερμούπολης εναρμονίζοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο τον ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό ήχο με την σκηνοθεσία των φωτιστικών εγκαταστάσεων.

Παρακολουθείστε τις συναυλίες σε live streaming από το YouTube και το Facebook του Theodore και το YouTube και Facebook της Danai Nielsen.