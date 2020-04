Η Comicdom ετοίμασε μια τριήμερη online γιορτή για τα κόμικς η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Απριλίου, τις ημερομηνίες δηλαδή για τις οποίες είχε προγραμματιστεί αρχικά η διοργάνωση.

Το «StayComicdom» θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων online sessions, Virtual Artists Alley, Q&As, cosplay, παιδικό πρόγραμμα, δωρεάν comics και εκπτώσεις σε συνεργασία με καταστήματα και εκδοτικές.

Το πρόγραμμα

Virtual Artists Alley

Έλληνες δημιουργοί comics προωθούν τις νέες δουλειές τους (είτε αυτές έχουν κυκλοφορήσει, είτε πρόκειται να κυκλοφορήσουν) με previews, samples, promo images, αλλά και γενικές πληροφορίες για την έκδοση όπως συνόψεις, κ.λπ.

Στη σελίδα του Comicdom στο Facebook.

Home-Made Cosplay

Οι Cosplayers της χώρας ενώνονται εξ αποστάσεως. Βάζουν τις στολές τους, και φωτογραφίζονται ή ανεβάζουν videos, στην πιο δημιουργική digital παρέλαση εμπνεύσεων και ταλέντου.

Στη σελίδα του Comicdom στο Facebook.

Δωρεάν Κόμικς

Δημιουργοί και εκδοτικές προσφέρουν links από τα οποία θα μπορείτε να κατεβάσετε pdf με ολοκληρωμένες ιστορίες comics.

Στη σελίδα του Comicdom στο Facebook.

Εκπτώσεις & Προσφορές

Καταστήματα και εκδοτικές προσφέρουν ειδική έκπτωση ή προσφορές σε όσους αγοράσουν από τα e-shops τους κατά το τριήμερο, με τον κωδικό stayCOMICDOM.

Στη σελίδα του Comicdom στο Facebook.

Παρασκευή 10 Απριλίου

14:00 Spotlight: Βασίλης Λώλος

Ο βραβευμένος με Eisner και Harvey Award δημιουργός και τιμώμενος Έλληνας καλλιτέχνης του Comicdom Con Athens 2020, παραχωρεί μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον συντάκτη του Comicdom.gr, Σόλωνα Παπαγεωργίου.

Στο Comicdom.gr

17:00 Q&A με την Lynn Fotheringham

H Lynn Fotheringham, Λέκτορας Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Nottingham και συντονίστρια της πρωτοβουλίας Nottingham Does Comics μιλάει στη Λήδα Τσενέ (συν-διοργανώτρια Comicdom Con Athens, ιδρύτρια Athens Comics Library) και τη Βασιλεία Βαξεβάνη (Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Athens Comics Library) για την επίδραση της ιστορίας και μυθολογίας της Αρχαίας Ελλάδας στα comics, αλλά και τη σύνδεση των ιστορικών comics με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στην πλατφόρμα Zoom.

Σάββατο 11 Απριλίου

11:00 Παιδικό Πρόγραμμα: «Η Τουτουμου και ο Γίγαντας»

Η αφηγήτρια και συγγραφέας comics, Βασιλεια Βαξεβάνη, θα αφηγηθεί μια ιστορία για τον φόβο που μας κρατάει κλεισμένους σπίτι μας και πώς μπορούμε να τον νικήσουμε. Την ίδια ώρα ο εικονογράφος Δημήτρης Κάσδαγλης μετατρέπει αυτή την ιστορία σε ένα comics με τον δικό του μοναδικό τρόπο και μετά θα σας μάθει πώς να φτιάξετε τη δική σας ιστορία comics.

Στην πλατφόρμα Zoom.

17:00 The Greek Artists Session

H DaNi Strips, ο Τόμεκ Γιοβάνης, ο Ηλίας Κυριαζής, ο Σταύρος Κιουτσιούκης και ο Τάσος Μαραγκός μιλούν στον Αντώνη Αντωνιάδη (Comicdom.gr) για το πως η παρούσα συνθήκη τους επηρέασε σε επαγγελματικό επίπεδο, για την καλλιτεχνική δημιουργία σε συνθήκες εγκλεισμού και για το πως βλέπουν το μέλλον της βιομηχανίας.

Στην πλατφόρμα Zoom.

19:00 Q&A με την Shelly Bond

Η Shelly Bond, πρωτεργάτρια της Vertigo, στη συνέχεια executive editor του imprint, και σήμερα ιδρύτρια του imprint της IDW, Black Crown, μιλάει στη Λήδα Τσενέ (συν-διοργανώτρια του Comicdom Con Athens) για την πορεία της και την επόμενη μέρα στη βιομηχανία των comics.

Στην πλατφόρμα Zoom.

Κυριακή 12 Απριλίου

11:00 Τα Comics στην Εποχή του Covid-19

O Gary Groth (εκδότης Fantagraphics Books), ο Λευτέρης Σταυριανός (εκδότης Jemma Press, ιδιοκτήτης Jemma Books & Comics), ο Γιάννης Ρουμπούλιας (δημιουργός comics), ο Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος (κριτικός κινηματογράφου στο περιοδικό Αθηνόραμα) και ο Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου (συν-διοργανωτής του Comicdom Con Athens, εκδότης Comicdom Press), μιλούν στον Θωμά Παπαδημητρόπουλο (αρχισυντάκτη του Comicdom.gr) για τη διεθνή και την εγχώρια σκηνή των comics, τις μέχρι τώρα επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά, και την επόμενη μέρα.

Στην πλατφόρμα Zoom.

14:00 Σκέψου Μπλε, Σκέψου Στρουμφ! - Sneak Peek της Έκθεσης

Ο μπαρμπα Στρουμφ, η Στρουμφίτα, ο Σπιρτούλης, ο Γκρινιάρης και όλα τα αγαπημένα μας Στρουμφάκια θα κάνουν απόβαση τον Σεπτέμβριο στο Comicdom Con Athens, στο πλαίσιο της έκθεσης "Σκέψου Μπλε, Σκέψου Στρουμφ!". Μέχρι τότε, ρίχνουμε μια ματιά σε επιλεγμένα έργα της έκθεσης, που διοργανώνεται από την Comicdom Press και την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με την IMPS, εταιρεία διαχείρισης των δικαιωμάτων των Στρουμφ, με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Βελγίου στην Αθήνα.

Στη σελίδα Comicdom-con.gr

18:00 Q&A με τον Mike Carey

O διάσημος Βρετανός συγγραφέας και σεναριογράφος comics όπως τα Lucifer, X-Men Legacy και Ultimate Fantastic Four μιλάει για την πορεία του, καθώς και για το post-apocalyptic science fiction thriller βιβλίο του The Girl With All the Gifts και την ομώνυμη κινηματογραφική μεταφορά του.

Στην πλατφόρμα Zoom.