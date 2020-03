Ο κόσμος εξακολουθεί να κρατάει αποστάσεις ασφαλείας λόγω του κορωνοϊού, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους Backstreet Boys να «επανενωθούν» για καλό σκοπό.

Την Κυριακή, οι Backstreet Boys επανενώθηκαν για το iHeartRadio's Living Room Concert for America που διοργανώνει ο Έλτον Τζον, προσφέροντας αρκετά χαμόγελα και αποφέροντας χρήματα στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Η ψηφιακή αυτή συναυλία μεταδόθηκε την ώρα που ήταν προγραμματισμένα να μεταδοθούν τα μουσικά βραβεία iHeartRadio, τα οποία αναβλήθηκαν εξαιτίας του κορωνοϊού.

Τα μέλη του συγκροτήματος, AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell και Kevin Richardson, ερμήνευσαν την επιτυχία τους «I want it that way» από τα σπίτια τους, ενώ εμφανίστηκαν σε πέντε διαφορετικές οθόνες, καθώς ζουν σε διαφορετικές Πολιτείες των ΗΠΑ. Σε διάφορα στιγμιότυπα, μέλη του πιο δημοφιλούς ίσως boy band της ποπ μουσικής εμφανίζονται μαζί με τα παιδιά τους. Ο Carter κρατούσε τον γιο του, ενώ τραγουδούσε δίπλα σε μία πισίνα, τη στιγμή που ο Richardson παρουσιάστηκε με τους γιους του, οι οποίοι έπαιζαν κιθάρα και τύμπανα.

Η πρόχειρη συναυλία διοργανώθηκε από τον Έλτον Τζον και μεταδόθηκε από το Fox λίγες εβδομάδες αφότου οι Backstreet Boys ακύρωσαν συναυλία τους στη Βραζιλία εξαιτίας του κορωνοϊού, αναφέροντας ότι η ασφάλεια των θαυμαστών τους αποτελεί πρωταρχική τους προτεραιότητα. Λίγο πριν από το γεγονός κάλεσαν τους ακολούθους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παραμείνουν θετικοί και τους προέτρεψαν να απαντήσουν στην ανάρτηση «με κάτι που τους έκανε να χαμογελάσουν την προηγούμενη εβδομάδα».









Όσοι παρακολούθησαν τη συναυλία, που είχε διάρκεια μίας ώρας, είχαν τη χαρά να απολαύσουν, επίσης, τις Mariah Carey, Billie Eilish και Alicia Keys. Τα έσοδα θα διατεθούν σε δύο οργανώσεις, τις First Responders Children's Foundation και Feeding America, που βοηθούν οικογένειες κατά την πανδημία του κορωνοϊού.







Με πληροφορίες από CNN