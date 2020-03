Ο τραγουδιστής Kenny Rogers, ο οποίος θριάμβευσε στα pop και country charts στις δεκαετίες '70 και "80 πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Ο τραγουδιστής του «Lady» με τα τρία Grammy «πέθανε ήρεμα στο σπίτι από φυσικά αίτια, έχοντας ιατρική φροντίδα και δίπλα στην οικογένειά του», δήλωσε εκπρόσωπος του τραγουδιστή.

Λόγω της εθνικής έκτακτης ανάγκης του κορωνοϊού ωστόσο, η οικογένεια σχεδιάζει μια μικρή ιδιωτική τελετή ενώ αναμένεται να ακολουθήσει δημόσια επιμνημόσυνη δέηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT