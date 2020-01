Το Φεστιβάλ Βερολίνου αναστέλλει ένα από τα κυριότερα βραβεία του μετά από αποκαλύψεις σύμφωνα με τις οποίες ο πρώτος διευθυντής του, Alfred Bauer, ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος των ναζί και μετείχε σε προπαγανδιστική οργάνωση που ίδρυσε ο Γκέμπελς.

Το αμφιλεγόμενο παρελθόν του Bauer αποκαλύφθηκε σε ένα άρθρο της Die Zeit, που μετά από ιστορική έρευνα, υποστηρίζει ότι ο πρώτος διευθυντής του φεστιβάλ ήταν στέλεχος των ναζί αλλά και των Ταγμάτων Εφόδου, της παραστρατιωτικής προπολεμικής πτέρυγας του κόμματος. Ο Bauer παρουσιάστηκε επίσης να παίζει κομβικό ρόλο σε όργανο που είχε συστήσει ο Γκέμπελς το 1942 ώστε να ελέγχει την βιομηχανία του σινεμά.

Σε μία αναφορά για εκείνον από το ναζιστικό κόμμα, ο Bauer περιγράφεται ως «ενθουσιώδες μέλος των Ταγμάτων Εφόδου», όπου «οι πολιτικές του συμπεριφορές είναι άμεμπτες». Ο Bauer ορίστηκε ως ο πρώτος διευθυντής της Berlinale το 1951 και παρέμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 1976. Η έρευνα της Die Zeit στηρίχθηκε σε έγγραφα που βρέθηκαν στα Εθνικά Αρχεία και στα αρχεία της πόλης του Βερολίνου, σύμφωνα με τα οποία ο Bauer ήταν υπεύθυνος για την παρακολούθηση ηθοποιών, σκηνοθετών και άλλων μελών της βιομηχανίας κινηματογράφου. Παράλληλα πιστεύεται ότι συστηματικά κατέστρεψε όλα τα ίχνη του ναζιστικού παρελθόντος του μετά των πόλεμο. Ο Bauer ήταν υπεύθυνος για αποφάσεις όπως το ποιος θα εξασφαλίσει συμβόλαια για ταινίες και το ποιος θα σταλεί στο μέτωπο για να πολεμήσει.

Σύμφωνα με την έρευνα της Die Zeit, ο Bauer κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ένας σιωπηλός αντίπαλος του ναζιστικού καθεστώτος. Έκανε συχνά παραπλανητικές δηλώσεις για τον ρόλο του κατά τη διάρκεια του πολέμου και κατάφερε να αποκρύψει το γεγονός ότι διετέλεσε έμμισθο μέλος του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. Η αποκάλυψη, που έγινε λίγες μέρες πριν την έναρξη του 70ου Φεστιβάλ Βερολίνου, έχει προκαλέσει αμηχανία στην Berlinale. Η διοργάνωση είχε μεγάλη εκτίμηση στον Bauer και μετά τον θάνατό του το 1986, έδωσε σε ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία το όνομά του. Το βραβείο Bauer δίνεται σε κινηματογραφιστές που «ανοίγουν νέες προοπτικές στην τέχνη του κινηματογράφου».

In today's article in “DIE ZEIT”, sources are cited which cast new light on the role of Alfred Bauer. Interpretation of these sources suggests that he had held significant positions during the Nazi era. We will suspend the "Silver Bear Alfred Bauer Prize" with immediate effect.