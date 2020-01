Η ταινία «Joker» του Τοντ Φίλιπς συγκεντρώνει 11 υποψηφιότητες, τις περισσότερες για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) που θα απονεμηθούν φέτος.

Το «Joker», νικητής του Χρυσού Λέοντα του Φεστιβάλ της Βενετίας, προηγείται σε υποψηφιότητες της ταινίας «Ο Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορσέζε και αυτής του Κουέντιν Ταραντίνο «Κάποτε στο Χόλιγουντ» -η οποία κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ- που συγκεντρώνουν από 10 υποψηφιότητες έκαστη.

#JokerMovie has been nominated for 11 BAFTA Film Awards, including Best Film, Leading Actor - Joaquin Phoenix and Director - Todd Phillips. Congrats to everyone involved! #EEBAFTAs pic.twitter.com/xkygJOaxJd — Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) January 7, 2020





Με 9 υποψηφιότητες για τα βραβεία BAFTA ακολουθεί η ταινία «1917» του Σαμ Μέντες, η οποία κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία δράματος και Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Μέντες.

Στην τελετή απονομής των βραβείων που θα γίνει στις 2 Φεβρουαρίου, το «Joker» είναι υποψήφιο για τα BAFTA κυρίως στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α' Ανδρικού Ρόλου.

Το BAFTA Καλύτερης Ταινίας διεκδικούν επίσης οι ταινίες «Ο Ιρλανδός», «Κάποτε στο Χόλιγουντ», «1917» ή ακόμη η ταινία «Παράσιτα» του Νοτιοκορεάτη Μπονγκ Τζουν-χο, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανών.

For a full list of the 2020 EE British Academy Film Awards nominations, go to our website #EEBAFTAs https://t.co/IBJfADbDNO — BAFTA (@BAFTA) January 7, 2020





Υποψήφιοι για το BAFTA Α' Ανδρικού Ρόλου είναι εκτός του Χοακίν Φοίνιξ που ενσαρκώνει τον Joker και τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Α' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική ταινία, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο (Κάποτε στο Χόλιγουντ), ο Άνταμ Ντράιβερ (Ιστορία Γάμου), ο Τάρον Έγκερτον (Rocketman) και ο Τζόναθαν Πράις (Οι Δύο Πάπες).

Our five Leading Actor nominees are:



🎥 @LeoDiCaprio- Once Upon a Time… in Hollywood

🎥 Adam Driver - Marriage Story

🎥 @TaronEgerton - Rocketman

🎥 Joaquin Phoenix - Joker

🎥 Jonathan Pryce - The Two Popes#EEBAFTAs pic.twitter.com/h0J7b0tzxE — BAFTA (@BAFTA) January 7, 2020





Υποψήφιες για το BAFTA Α' Γυναικείου Ρόλου είναι επίσης ηθοποιοί που είναι φαβορί για τα Όσκαρ: Ρενέ Ζελβέγκερ, η οποία τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου σε δραματική ταινία για την ταινία «Judy», στην οποία υποδύεται την Τζούντι Γκάρλαντ, η Σκάρλετ Γιόχανσον (Ιστορία Γάμου), η Σίρσα Ρόναν (Μικρές Κυρίες), η Σαρλίζ Θερόν (Βόμβα) και η Τζέσι Μπάκλεϊ (Wild Rose).

The nominees for Leading Actress:



🎥 Jessie Buckley – Wild Rose

🎥 Scarlett Johansson – Marriage Story

🎥 Saoirse Ronan – Little Women

🎥 Charlize Theron - Bombshell

🎥 Renée Zellweger - Judy#EEBAFTAs pic.twitter.com/yC3qcM3OZV — BAFTA (@BAFTA) January 7, 2020





Στην κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας υποψήφιες είναι κυρίως οι ταινίες: «Παράσιτα», «Τρυφερός Αποχαιρετισμός» της Λούλου Γουάνγκ και «Πόνος και Δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή που θα γίνει στο Άλμπερτ Χολ του Λονδίνου μια εβδομάδα πριν από την τελετή απονομής των αμερικανικών βραβείων Όσκαρ.