H Allee Willis, τραγουδοποιός και στιχουργός, η οποία συνυπέγραψε το κομμάτι "I'll Be There for You" που ακούστηκε στα Φιλαράκια, πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Το "I'll Be There for You", το σινγκλ το οποίο υπέγραψε μαζί με τους Rembrandts, έγινε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα κομμάτια που ακούστηκαν ποτέ σε τηλεοπτικές σειρές. Η Allee Willis βρέθηκε επίσης πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες "September" και "Boogie Wonderland" των Earth, Wind & Fire. Πέρυσι έγινε μέλος του Songwriters Hall of Fame. Ο θάνατός της οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή. Η Willis, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ντιτρόιτ, πατρίδα τις ιστορικής δισκογραφικής εταιρείας Motown. Όπως αποκάλυψε πέρυσι στους New York Times, επισκεπτόταν τα στούντιο της Motown κάθε Σαββατοκύριακο. «Μπορούσες να ακούσεις μέσα από τους τοίχους, έτσι έγινα τραγουδοποιός», είπε.

Παρότι έγραψε μουσική και στίχους για αρκετές επιτυχίες όπως το "Neutron Dance" των Pointer Sisters και το "What Have I Done to Deserve This?" που ερμήνευσαν οι "Pet Shop Boys" με την Dusty Springfield η ίδια δεν έμαθε ποτέ να διαβάζει ή να παίζει μουσική. «Ακούω μελωδίες συνέχεια», είχε πει. «Πάντα λέω: αν πέσεις και πεθάνεις μπορώ να γράψω τον θόρυβο που θα κάνει το σώμα σου».

Η Allee Willis σπούδασε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν και το 1969 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκε στις δισκογραφικές Columbia και Epic Records. Το 1972 στράφηκε στη μουσική. Σύμφωνα με τη σελίδα της οι πωλήσεις δίσκων με τις επιτυχίες της ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια. Κατά την πορεία της κέρδισε δύο βραβεία Γκράμι για τη μουσική της ταινίας Beverly Hills Cop και το μιούζικαλ The Color Purple. Το 1995 ήταν υποψήφια για βραβείο Emmy με το "I'll Be There for You".

Η ίδια αγαπούσε το κιτς και έμενε σε ένα ροζ σπίτι στο Λος Άντζελες, γνωστό ως Willis Wonderland. Στο σπίτι της παρέθετε μεγάλα πάρτι στα οποία έδιναν το «παρών» διασημότητες της εποχής ενώ εκεί συσσώρευε τα αντικείμενα που μάζευε. Πλέον, τα αντικείμενα βρίσκονται συγκεντρωμένα στον διαδικτυακό κατάλογο Allee Willis Museum of Kitsch. Στο σπίτι αυτό φέρεται να έγραψε το "September" των Earth Wind & Fire.

Με πληροφορίες από BBC