Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου αγόρασε για 29 εκατ. δολάρια, χάρη και στη γενναιόδωρη συμβολή του φιλότεχνου κοινού, τον τεράστιο πίνακα «Η Διάσωση του Μωϋσή» του Οράτσιο Τζεντιλέσκι.

Το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον Ιταλό ζωγράφο Οράτσιο Τζεντιλέσκι κατά τη διάρκεια της 12ετούς παραμονής του στην Αυλή του Καρόλου Α' στην Αγγλία, ο οποίος προηγουμένως κρεμόταν στην κατοικία της Βασίλισσας στο Γκρίνουϊτς. «Ήταν μία από τις πιο ένδοξες στιγμές στην ιστορία των μαικήνων της τέχνης όταν οι Ρούμπενς Βαν Ντάικ και Οράτσιο Τζεντιλέσκι και φυσικά η κόρη του τελευταίου, Αρτεμισία Τζεντιλέσκι, δημιουργούσαν πλάι πλάι στην βασιλική Αυλή του Λονδίνου», τόνισε ο διευθυντής της Πινακοθήκης Γκαμπριέλε Φινάλντι, μιλώντας στην εφημερίδα The Guardian.

Ο πίνακας εκτίθετο ως δάνειο στην Πινακοθήκη για πάνω από 20 χρόνια και από το 1995 αποτελούσε έναν από τους πρώτιστους στόχους προς απόκτηση. Είναι δε το πρώτο έργο του Οράτσιο Τζεντιλέσκι που εισέρχεται στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης. Τον περασμένο Νοέμβριο, η Πινακοθήκη δημοσίευσε έκκληση στο κοινό για να συνδράμει στη συλλογή του ποσού που υπολειπόταν, περίπου 2,6 εκατ. δολάρια, για την απόκτησή του από τον ιδιοκτήτη του Γκράχαμ Κίρκχαμ, μεγιστάνα της βιομηχανίας επίπλων. Όπως τονίζει η The Art Newspaper η ιδιωτική πώληση οργανώθηκε από τον Οίκο Sotheby's και την Ρyms Gallery.

Εξόν από το κοινό, πολλά άλλα ιδρύματα και σύλλογοι φίλων της Πινακοθήκης δραστηριοποιήθηκαν και συνεισέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά για την απόκτηση του πίνακα. Τα 29 εκατ. δολάρια για την «Διάσωση του Μωϋσή» αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή πώλησης πίνακα του Τζεντιλέσκι, έπειτα από την αγορά του έργου του «Δανάη» (1621) από το Μουσείο Τζ. Πολ Γκέτι, το 2016, για 30,6 εκατ. δολάρια.

Orazio is saved! We'd like to say a huge thank you to everyone who donated to help raise the last £2 million we needed to buy Orazio Gentileschi's 'The Finding of Moses'. This means the painting will now stay on free public display, for the inspiration of future generations. pic.twitter.com/j6J4EHa08o