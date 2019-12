ΜΟΥΣΙΚΗ

Bicep

Το πιο πολυσυζητημένο δίδυμο της ηλεκτρονικής dance σκηνής αυτήν τη στιγμή παίζει για πρώτη φορά στην Αθήνα. Οι Bicep κυκλοφόρησαν το ομώνυμο, ντεμπούτο άλμπουμ τους από τη Ninja Tune πριν από δύο χρόνια, με τα singles «Glue», «Rain» και «Vale», μαζί με το remix του «Opal» από τον Four Tet, να ξεχωρίζουν. Έχουν εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως το Coachella, το Glastonbury, το Sonar, το Pitchfork Festival και το Primavera.

14/12, Κτίριο 56 στον «Ελληνικό Κόσμο», Πολυκράτους 16, Μοσχάτο, 23:00, εισ.: 20-24 ευρώ

Mikael Delta

O Mikael Delta σε μια live παρουσίαση του άλμπουμ «Circuit Theory» που κυκλοφόρησε στη Modular Expansion Records. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν ο ιδιοκτήτης της Modular Expansion, George Apergis, σε ένα vinyl techno DJ set, ο NUEΛ, resident της Modular Expansion, και ο ανερχόμενος, ατμοσφαιρικός GRΞTA.

14/12, Temple Athens, Ιάκχου 17, 24:00, εισ.: 6 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Tom in Greece

Φωτο: John Mitropoulos



Ο Τομ ταξιδεύει στην ελληνική επαρχία, στο χωριό του εραστή του που έχασε πρόσφατα, για να παραστεί στην κηδεία του. Συντετριμμένος από το πένθος, γνωρίζει για πρώτη φορά την οικογένεια του εκλιπόντος: τη μητέρα του, που δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο Τομ και τι έχει ζήσει με τον γιο της, και τον αδερφό του, που θέλει να κρύψει την αλήθεια με κάθε κόστος. Παρά το τοξικό περιβάλλον, ο Τομ μοιάζει να αδυνατεί να φύγει.

12-29/12, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, Τετ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:00

Μαρίκα

Η Νένα Μεντή και ο Πέτρος Ζούλιας εξερευνούν τον πολυδιάσταστο και αντιφατικό κόσμο της σπουδαίας καλλιτέχνιδας.



Η αυλαία ανοίγει με τη Μαρίκα Κοτοπούλη να εγκαινιάζει το σημερινό θέατρο Ρεξ το 1937. Σταδιακά αποκαλύπτεται η σαρωτική προσωπικότητα της «δασκάλας» που το 1941, στην καρδιά της Κατοχής, ιδρύει τη θεατρική της σχολή,. Η Νένα Μεντή και ο Πέτρος Ζούλιας, μετά την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου και τις Γυναίκες του Παπαδιαμάντη, εξερευνούν τον πολυδιάσταστο και αντιφατικό κόσμο της σπουδαίας καλλιτέχνιδας.

13/12/19-31/1/20, Θέατρο Χώρα, Αμοργού 20, Κυψέλη, Τετ. 18:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:30, εισ.: 16-18 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γιάννης Τσαρούχης, Ερριμμένες Σκιές

Ο Ναύτης που διαβάζει, 1981, Λάδι σε χαρτί kraft, 93,0 Χ 80,0, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη



Τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ο Γιάννης Τσαρούχης αποτύπωνε το φως και τις σκιές αναδεικνύει η έκθεση που εγκαινιάζεται στο Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη στο Μαρούσι το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου.

Μέσα από έργα και σπουδές που ανήκουν στη συλλογή του ιδρύματος καθώς και μέσα από γραπτές προσωπικές μαρτυρίες του παρουσιάζεται η μελέτη του καλλιτέχνη για το φως και ειδικά για τις ερριμμένες σκιές, με τις οποίες αρχίζει να ασχολείται τη δεκαετία του '50, δουλεύοντας τη σειρά έργων με τα καφενεία.

14/12-15/3, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, Πλουτάρχου 28, Μαρούσι, Δευτ.-Παρ. 9:00-14:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00

Γιώργος Ζογγολόπουλος, «Έργα οικεία, του εργαστηρίου και του σπιτιού»

Γιώργος Ζογγολόπουλος (1903-2004), «Χωρίς τίτλο», ανοξείδωτος χάλυβας και πλέγμα, 24x29x8εκ.,1982., Παραχώρηση του αρχείου του Ιδρύματος Γιώργου Ζογγολόπουλου.



Άγνωστα γλυπτά του Ζογγολόπουλου, έργα μεσαίων και μικρών διαστάσεων, τα οποία συντρόφευαν πάντοτε τον καλλιτέχνη στο σπίτι του στο Ψυχικό, εκτίθενται για πρώτη φορά στην γκαλερί Roma. Ορείχαλκος, ανοξείδωτος χάλυβας, πλεξιγκλάς, είναι οι πρώτες ύλες των γλυπτών που φιλοτεχνήθηκαν στη διάρκεια περίπου 50 χρόνων και καλύπτουν διαφορετικές περιόδους δημιουργίας του σημαντικού Έλληνα γλύπτη.

Πρόκειται για έργα ολοκληρωμένα στα οποία «επέστρεφε», άλλοτε για να τα συμπληρώσει με νέα στοιχεία και άλλοτε για να τα μεγεθύνει ή να δανειστεί στοιχεία τους για να φτιάξει καινούργια.

12/12/19-29/2/20, Roma Gallery, Οδός Ρώμα 5, Κολωνάκι. Κυριακή, Δευτέρα κλειστά, Τετ., Σάβ. 10:00-16:00, Τρ., Πέμ., Παρ. 10:00-20:00, είσοδος ελεύθερη. Εγκαίνια: 12/12, 19:00

6 Εξη

Taxis



Οι Barba Dee, Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, Γιώργος Π. Καβούνης, KEZ, Taxis και WD (Wild Drawing), με κοινό σημείο αναφοράς τη δράση τους στον δημόσιο χώρο, παρουσιάζουν in situ εικαστικές εγκαταστάσεις (τοιχογραφίες, ζωγραφικά έργα και γλυπτά) στο Ατελιέ του Κτιρίου 1, έναν χώρο της Πινακοθήκης Γ.Ν. Βογιατζόγλου που ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό.

16/12/19-29/2/20, Πινακοθήκη Γ.Ν. Βογιατζόγλου, Ελ. Βενιζέλου 63-71, Νέα Ιωνία, Πέμ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λένα Κιτσοπούλου, «Between my legs»

Στην γκαλερί The Breeder θα παρουσιάσει την πρώτη της έκθεση η Λένα Κιτσοπούλου. Η πολυτάλαντη δημιουργός του θεάτρου, γνωστή για την προσωπική, ιδιοσυγκρασιακή, τρυφερή και ταυτόχρονα σκληρή γλώσσα της, εκθέτει από τις 12 Δεκεμβρίου μια σειρά έργων υπό τον τίτλο «Between my legs».

12/12/19-1/2/20, The Breeder, Ιάσονος 45, Μεταξουργείο, Τρ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-18:00. Εγκαίνια: 12/12, 20:00-22:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

33 στροφές με τη Λίνα

Και φέτος η Λίνα Νικολακοπούλου επιλέγει τα αγαπημένα της τραγούδια από τα 39 χρόνια πορείας της στην ελληνική δισκογραφία. Ερμηνεύουν οι Θοδωρής Βουτσικάκης, Γιώργος Περρής, Δήμητρα Σελεμίδου, Μυρτώ Βασιλείου και πέντε σολίστες.

13, 20 & 27/12, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», πλ. Αγίου Γεωργίου, Καρύτση 8, 21:00, εισ.: 13-30 ευρώ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Alain Badiou

Alain Badiou



Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς Γάλλους φιλοσόφους και σφοδρός επικριτής των «τερατωδών μορφών ανισοτήτων» που δημιουργεί ο καπιταλισμός επισκέπτεται την Αθήνα και μοιράζεται τις σκέψεις του με το κοινό σε μια διάλεξη στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

12/12, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας, οδός Σίνα 31, 19:00, είσοδος ελεύθερη